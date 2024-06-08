https://sarabic.ae/20240608/عائلات-المحتجزين-الإسرائيليين-الطريقة-الوحيدة-لإعادة-كل-المحتجزين-هي-صفقة-مع-حماس-1089650969.html
عائلات المحتجزين الإسرائيليين: الطريقة الوحيدة لإعادة كل المحتجزين هي صفقة مع "حماس"
عائلات المحتجزين الإسرائيليين: الطريقة الوحيدة لإعادة كل المحتجزين هي صفقة مع "حماس"
سبوتنيك عربي
صرح ممثلو عائلات المحتجزين الإسرائيليين، اليوم السبت، بأن الطريقة الوحيدة لإعادة كل المحتجزين من قطاع غزة هي صفقة مع حركة "حماس". 08.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-08T17:22+0000
2024-06-08T17:22+0000
2024-06-08T17:22+0000
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ونقلت هيئة البث الإسرائيلية، مساء اليوم السبت، عن أهالي المحتجزين خلال تظاهرهم في مدينة تل أبيب، أنه "لا يزال هناك 120 محتجزا في جحيم غزة، والطريقة الوحيدة لإعادتهم جميعا هي فقط عبر الصفقة فقط".وأشار عائلات وذوي المحتجزين الإسرائيليين أنه في الصفقة السابقة مع حماس، والتي جرت في شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، تم إطلاق سراح أكثر من مائة محتجز إسرائيلي، وأنه إنقاذا لأرواحهم وإعادتهم جميعهم ما من مفر سوى إتمام أو عقد صفقة لتبادل الأسرى والرهائن مع حماس.وفي وقت سابق من اليوم السبت، أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل ضابط خلال عملية استعادة المحتجزين الإسرائيليين في قطاع غزة.وأفادت القناة الـ 12 الإسرائيلية بمقتل الضابط أرنون زامورا، وهو قائد بوحدة "يمام" الشرطية (وحدة المهام الخاصة في حرس الحدود) خلال عملية استعادة المحتجزين الإسرائيليين في مخيم النصيرات بقطاع غزة.فيما أعلن الجيش الإسرائيلي "تحرير 4 مختطفين إسرائيليين من قلب النصيرات". وقال الجيش والشاباك والشرطة الإسرائيليين، في بيان مشترك، إنه "تم صباح اليوم تحرير أربعة مختطفين إسرائيليين هم نوعا أرغماني (25), ألموع مئير (21) وأندري كوزلوف (27) وشلومي زيف (40)، والذين تم اختطافهم من قبل منظمة حماس الإرهابية من حفل النوفا في السابع من أكتوبر".وأضاف البيان، أن "وضع المختطفين الصحي جيد وتم نقلهم للفحوصات الطبية في مستشفى تل هاشومير"، مؤكدا مواصلة قوات الأمن العمل بكل الوسائل لإعادة المختطفين من قطاع غزة.وتشهد منطقة النصيرات ودير البلح والزوايدة وسط قطاع غزة، السبت، غارات جوية وقصفا مدفعيا إسرائيليا عنيفا، فيما أكد الجيش الإسرائيلي أنه يواصل عمليته العسكرية.ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من أكتوبر 2023، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وأسفر الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، حتى الآن، عن سقوط نحو 37 ألف قتيل وأكثر من 83 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وذلك ممن وصلوا إلى المستشفيات، فيما لا يزال أكثر من 7 آلاف مفقود تحت الأنقاض الناتجة عن القصف المتواصل في أنحاء القطاع.
https://sarabic.ae/20240608/شاحنة-لنقل-الأثاث-كيف-تنكر-الجيش-الإسرائيلي-لاستعادة-4-محتجزين-في-غزة؟-1089643649.html
https://sarabic.ae/20240608/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-مقتل-ضابط-خلال-عملية-استعادة-المحتجزين-في-غزة-1089641492.html
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أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل, العالم العربي, الأخبار
أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل, العالم العربي, الأخبار
عائلات المحتجزين الإسرائيليين: الطريقة الوحيدة لإعادة كل المحتجزين هي صفقة مع "حماس"
صرح ممثلو عائلات المحتجزين الإسرائيليين، اليوم السبت، بأن الطريقة الوحيدة لإعادة كل المحتجزين من قطاع غزة هي صفقة مع حركة "حماس".
ونقلت هيئة البث الإسرائيلية، مساء اليوم السبت، عن أهالي المحتجزين خلال تظاهرهم في مدينة تل أبيب، أنه "لا يزال هناك 120 محتجزا في جحيم غزة، والطريقة الوحيدة لإعادتهم جميعا هي فقط عبر الصفقة فقط".
وأشار عائلات وذوي المحتجزين الإسرائيليين أنه في الصفقة السابقة مع حماس، والتي جرت في شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، تم إطلاق سراح أكثر من مائة محتجز إسرائيلي، وأنه إنقاذا لأرواحهم وإعادتهم جميعهم ما من مفر سوى إتمام أو عقد صفقة لتبادل الأسرى
والرهائن مع حماس.
وفي وقت سابق من اليوم السبت، أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل ضابط خلال عملية استعادة المحتجزين الإسرائيليين في قطاع غزة.
وأفادت القناة الـ 12 الإسرائيلية بمقتل الضابط أرنون زامورا، وهو قائد بوحدة "يمام" الشرطية (وحدة المهام الخاصة في حرس الحدود) خلال عملية استعادة المحتجزين الإسرائيليين في مخيم النصيرات بقطاع غزة.
فيما أعلن الجيش الإسرائيلي "تحرير 4 مختطفين إسرائيليين من قلب النصيرات". وقال الجيش والشاباك والشرطة الإسرائيليين، في بيان مشترك
، إنه "تم صباح اليوم تحرير أربعة مختطفين إسرائيليين هم نوعا أرغماني (25), ألموع مئير (21) وأندري كوزلوف (27) وشلومي زيف (40)، والذين تم اختطافهم من قبل منظمة حماس الإرهابية من حفل النوفا في السابع من أكتوبر".
وأضاف البيان، أن "وضع المختطفين الصحي جيد وتم نقلهم للفحوصات الطبية في مستشفى تل هاشومير"، مؤكدا مواصلة قوات الأمن العمل بكل الوسائل لإعادة المختطفين من قطاع غزة.
وتشهد منطقة النصيرات ودير البلح والزوايدة وسط قطاع غزة
، السبت، غارات جوية وقصفا مدفعيا إسرائيليا عنيفا، فيما أكد الجيش الإسرائيلي أنه يواصل عمليته العسكرية.
ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من أكتوبر 2023، حينما أعلنت حركة حماس
، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.
وأسفر الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، حتى الآن، عن سقوط نحو 37 ألف قتيل وأكثر من 83 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وذلك ممن وصلوا إلى المستشفيات، فيما لا يزال أكثر من 7 آلاف مفقود تحت الأنقاض الناتجة عن القصف المتواصل في أنحاء القطاع.