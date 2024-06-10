https://sarabic.ae/20240610/حماس-والجهاد-تؤكدان-ضرورة-أن-يتضمن-أي-اتفاق-للتهدئة-وقفا-دائما-للعدوان-وانسحابا-شاملا-من-غزة-1089722199.html

"حماس" و"الجهاد" تؤكدان ضرورة أن يتضمن أي اتفاق للتهدئة وقفا دائما للعدوان وانسحابا شاملا من غزة

"حماس" و"الجهاد" تؤكدان ضرورة أن يتضمن أي اتفاق للتهدئة وقفا دائما للعدوان وانسحابا شاملا من غزة

سبوتنيك عربي

استقبل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الفلسطينية، إسماعيل هنية، الأمين العام لحركة "الجهاد الإسلامي"، زياد النخالة، ونائبه محمد الهندي، خلال زيارتهم الحالية... 10.06.2024, سبوتنيك عربي

2024-06-10T16:51+0000

2024-06-10T16:51+0000

2024-06-10T16:51+0000

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وقالت حركة حماس، في بيان لها، إن "الوفدين بحثا مجمل التطورات السياسية والميدانية وخاصة المتعلقة بالحرب العدوانية التي يشنها الاحتلال الصهيوني على قطاع غزة"، بالإضافة إلى تطورات المفاوضات غير المباشرة والجهود المبذولة لوقف الحرب.وأكد الوفدان، بحسب البيان، على "وحدة المقاومة الفلسطينية في الميدان والسياسة لتحقيق أهداف شعبنا الفلسطيني على المستوى المرحلي والاستراتيجي"، مشيدين بـ"وحدة جبهة المقاومة وبساحات الإسناد في لبنان واليمن والعراق".كما أكد الجانبان أن "أي اتفاق يجب أن يتضمن وقفا دائما للعدوان وانسحابا شاملا من القطاع وإعادة الإعمار وإنهاء الحصار وصفقة تبادل جادة".وتوقف الحضور أمام "صمود الشعب الفلسطيني الأسطوري وعطائه رغم المجازر الوحشية التي يقوم بها الاحتلال وحرب الإبادة التي يشنها على قطاع غزة والتي كان آخرها مجزرة مخيم النصيرات قبل يومين"، وأشادا بـ"أداء المقاومة وثباتها وقدرتها في الدفاع عن شعبنا ومواجهة عدوان الاحتلال وتوجيه الضربات المتتالية له وإجهاض أهدافه السياسية والعسكرية من حربه على القطاع"، بحسب البيان.ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وأسفر الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، حتى الآن، عن سقوط أكثر من 37 ألف قتيل ونحو 85 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وذلك ممن وصلوا إلى المستشفيات، فيما لا يزال أكثر من 7 آلاف مفقود تحت الأنقاض الناتجة عن القصف المتواصل في أنحاء القطاع.

https://sarabic.ae/20240610/مصر-تحذر-من-خطورة-الأوضاع-في-غزة-وتؤكد-رفضها-الانتهاكات-الإسرائيلية-الجسيمة-كافة-في-رفح-1089717726.html

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حركة حماس, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, طوفان الأقصى, أخبار العالم الآن, العالم العربي