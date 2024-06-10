https://sarabic.ae/20240610/مصر-ترحب-بقرار-مجلس-الأمن-بشان-غزة-وتطالب-إسرائيل-بالامتثال-لالتزامتها-الدولية-1089728139.html
مصر ترحب بقرار مجلس الأمن بشان غزة وتطالب إسرائيل بالامتثال لالتزامتها الدولية
مصر ترحب بقرار مجلس الأمن بشان غزة وتطالب إسرائيل بالامتثال لالتزامتها الدولية
سبوتنيك عربي
أعربت مصر، اليوم الثلاثاء، عن ترحيبها بقرار مجلس الأمن الداعي للتوصل لوقف شامل ودائم لإطلاق النار في قطاع غزة وتدعو إسرائيل وحماس لاتخاذ خطوات جادة نحو إتمام... 10.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-10T23:25+0000
2024-06-10T23:25+0000
2024-06-10T23:56+0000
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القاهرة - سبوتنيك. وقالت الخارجية المصرية في بيان لها، إنها ترحب "بالقرار الصادر عن مجلس الأمن لدعم الصفقة الخاصة بالتوصل لوقف شامل ودائم لإطلاق النار في قطاع غزة، وما تضمنته من تبادل للأسرى والمحتجزين، والانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية من غزة، وعودة المواطنين الفلسطينيين النازحين بشكل آمن إلى منازلهم في المناطق المختلفة بالقطاع، فضلاً عن ضمان نفاذ المساعدات الإنسانية بشكل كامل يُلبي احتياجات سكان القطاع".وأضاف البيان: "جددت جمهورية مصر العربية مطالبتها لإسرائيل بأهمية الامتثال لالتزاماتها وفقاً لأحكام القانون الدولي، ووقف الحرب التي تشنها ضد قطاع غزة، وما تسببت فيه من قتل وتدمير طال الفلسطينيين وكامل البنية التحتية في القطاع، داعية كل من إسرائيل وحماس لاتخاذ خطوات جادة تجاه إتمام هذه الصفقة في أسرع وقت، والبدء في تنفيذ بنودها دون تأخير أو مشروطية".
https://sarabic.ae/20240610/أبو-الغيط-يرحب-بقرار-مجلس-الأمن-الدولي-بشأن-وقف-إطلاق-النار-في-غزة-1089727787.html
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غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, مصر, أخبار مصر الآن, الامم المتحدة, طوفان الأقصى
غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, مصر, أخبار مصر الآن, الامم المتحدة, طوفان الأقصى
مصر ترحب بقرار مجلس الأمن بشان غزة وتطالب إسرائيل بالامتثال لالتزامتها الدولية
23:25 GMT 10.06.2024 (تم التحديث: 23:56 GMT 10.06.2024)
أعربت مصر، اليوم الثلاثاء، عن ترحيبها بقرار مجلس الأمن الداعي للتوصل لوقف شامل ودائم لإطلاق النار في قطاع غزة وتدعو إسرائيل وحماس لاتخاذ خطوات جادة نحو إتمام الصفقة.
القاهرة - سبوتنيك. وقالت الخارجية المصرية في بيان لها، إنها ترحب "بالقرار الصادر عن مجلس الأمن لدعم الصفقة الخاصة بالتوصل لوقف شامل ودائم لإطلاق النار في قطاع غزة
، وما تضمنته من تبادل للأسرى والمحتجزين، والانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية من غزة، وعودة المواطنين الفلسطينيين النازحين بشكل آمن إلى منازلهم في المناطق المختلفة بالقطاع، فضلاً عن ضمان نفاذ المساعدات الإنسانية بشكل كامل يُلبي احتياجات سكان القطاع".
وأضاف البيان: "جددت جمهورية مصر العربية مطالبتها لإسرائيل بأهمية الامتثال لالتزاماتها وفقاً لأحكام القانون الدولي، ووقف الحرب التي تشنها ضد قطاع غزة، وما تسببت فيه من قتل وتدمير طال الفلسطينيين وكامل البنية التحتية في القطاع، داعية كل من إسرائيل وحماس لاتخاذ خطوات جادة تجاه إتمام هذه الصفقة في أسرع وقت، والبدء في تنفيذ بنودها دون تأخير أو مشروطية".