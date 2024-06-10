https://sarabic.ae/20240610/أبو-الغيط-يرحب-بقرار-مجلس-الأمن-الدولي-بشأن-وقف-إطلاق-النار-في-غزة-1089727787.html

أبو الغيط يرحب بقرار مجلس الأمن الدولي بشأن وقف إطلاق النار في غزة

أبو الغيط يرحب بقرار مجلس الأمن الدولي بشأن وقف إطلاق النار في غزة

سبوتنيك عربي

أعلن الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، مساء اليوم الاثنين، ترحيبه باعتماد مجلس الأمن الدولي لمشروع القرار الأمريكي المؤيد لمقترح الولايات... 10.06.2024, سبوتنيك عربي

2024-06-10T21:59+0000

2024-06-10T21:59+0000

2024-06-10T21:59+0000

العالم العربي

غزة

التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل

العدوان الإسرائيلي على غزة

أحمد أبو الغيط

منظمة الأمم المتحدة

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وأضاف أبو الغيط في تغريدات له على موقع "إكس"، "تأخر المجلس كثيراً في الاضطلاع بمسؤوليته وسمح بذلك بسقوط آلاف الضحايا من الفلسطينيين". وتبنى مجلس الأمن الدولي، مشروع قرار أمريكي، يرحب بمقترح رئيس الولايات المتحدة جو بايدن لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، ويدعو حماس إلى قبوله.وقال مراسل سبوتنيك، إنه "صوت لصالح القرار 14 عضوا في المجلس، مع امتناع روسيا عن التصويت".هذا وأعربت حركة حماس الفلسطينية في بيان، اليوم الاثنين، عن "الترحيب بما تضمنه قرار مجلس الأمن بشأن وقف إطلاق النار الدائم في غزة، والانسحاب التام من قطاع غزة، وتبادل الأسرى، والإعمار، وعودة النازحين إلى مناطق سكنهم، ورفض أي تغير ديموغرافي أو تقليص لمساحة قطاع غزة، وإدخال المساعدات اللازمة لأهلنا في القطاع".كان بايدن قد أعلن، يوم الجمعة 31 مايو/ أيار الماضي، عن خطة جديدة اقترحتها إسرائيل لوقف الحرب في قطاع غزة تتكون من 3 مراحل.وأوضح أن المرحلة الأولى ستستمر 6 أسابيع بوقف شامل لإطلاق النار، وانسحاب القوات الإسرائيلية من المناطق السكنية في غزة، فيما تشهد المرحلة الثانية تبادل كل المحتجزين الأحياء المتبقين، والمرحلة الثالثة تتضمن خطة إعمار كبيرة لقطاع غزة، مؤكدا أن المقترح نُقل إلى الوسطاء المصريين والقطريين وإلى حركة حماس.ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وأسفرت حتى الآن، عن سقوط نحو 37 ألف قتيل وما يقارب 85 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وذلك ممن وصلوا إلى المستشفيات، فيما لا يزال أكثر من 7 آلاف مفقود تحت الأنقاض الناتجة عن القصف المتواصل في أنحاء القطاع.

https://sarabic.ae/20240610/مجلس-الأمن-الدولي-يصوت-على-مشروع-قرار-أمريكي-يدعم-مقترح-بايدن-لوقف-إطلاق-النار-في-غزة-1089726592.html

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العالم العربي, غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, أحمد أبو الغيط, منظمة الأمم المتحدة