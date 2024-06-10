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كواليس السينما
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تهديد الأثرياء لمياه الأرض ومغناطيسية الجرافين وثلوج المريخ في قشرته الصلبة
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مساحة حرة
روسيا وأفريقيا نحو تعميق الشراكة الاستراتيجية
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
البطالة هي افة ليست بالجديدة، تضرب المجتمع فتعيث به فسادًا
12:03 GMT
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ملفات ساخنة
ماذا بعد إدراج الجيش الإسرائيلي على "القائمة السوداء" لمنتهكي حقوق الأطفال؟
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روسيا تحتفل بالذكرى الـ 225 لميلاد شاعرها العظيم ألكسندر بوشكين
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شؤون عسكرية
خبير: ليس مستبعدا أن تدخل إيران بشكل مباشر في أي حروب قد تنشأ في المنطقة
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عالم سبوتنيك
الولايات المتحدة متهمة بالمشاركة في مجزرة النصيرات، الرئيس الفلسطيني يطلب عقد جلسة طارئة لمجلس الأمن
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183 د
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التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
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المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
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مساحة حرة
روسيا وأفريقيا نحو تعميق الشراكة الاستراتيجية
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https://sarabic.ae/20240610/أبو-الغيط-يرحب-بقرار-مجلس-الأمن-الدولي-بشأن-وقف-إطلاق-النار-في-غزة-1089727787.html
أبو الغيط يرحب بقرار مجلس الأمن الدولي بشأن وقف إطلاق النار في غزة
أبو الغيط يرحب بقرار مجلس الأمن الدولي بشأن وقف إطلاق النار في غزة
سبوتنيك عربي
أعلن الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، مساء اليوم الاثنين، ترحيبه باعتماد مجلس الأمن الدولي لمشروع القرار الأمريكي المؤيد لمقترح الولايات... 10.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-10T21:59+0000
2024-06-10T21:59+0000
العالم العربي
غزة
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
العدوان الإسرائيلي على غزة
أحمد أبو الغيط
منظمة الأمم المتحدة
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وأضاف أبو الغيط في تغريدات له على موقع "إكس"، "تأخر المجلس كثيراً في الاضطلاع بمسؤوليته وسمح بذلك بسقوط آلاف الضحايا من الفلسطينيين". وتبنى مجلس الأمن الدولي، مشروع قرار أمريكي، يرحب بمقترح رئيس الولايات المتحدة جو بايدن لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، ويدعو حماس إلى قبوله.وقال مراسل سبوتنيك، إنه "صوت لصالح القرار 14 عضوا في المجلس، مع امتناع روسيا عن التصويت".هذا وأعربت حركة حماس الفلسطينية في بيان، اليوم الاثنين، عن "الترحيب بما تضمنه قرار مجلس الأمن بشأن وقف إطلاق النار الدائم في غزة، والانسحاب التام من قطاع غزة، وتبادل الأسرى، والإعمار، وعودة النازحين إلى مناطق سكنهم، ورفض أي تغير ديموغرافي أو تقليص لمساحة قطاع غزة، وإدخال المساعدات اللازمة لأهلنا في القطاع".كان بايدن قد أعلن، يوم الجمعة 31 مايو/ أيار الماضي، عن خطة جديدة اقترحتها إسرائيل لوقف الحرب في قطاع غزة تتكون من 3 مراحل.وأوضح أن المرحلة الأولى ستستمر 6 أسابيع بوقف شامل لإطلاق النار، وانسحاب القوات الإسرائيلية من المناطق السكنية في غزة، فيما تشهد المرحلة الثانية تبادل كل المحتجزين الأحياء المتبقين، والمرحلة الثالثة تتضمن خطة إعمار كبيرة لقطاع غزة، مؤكدا أن المقترح نُقل إلى الوسطاء المصريين والقطريين وإلى حركة حماس.ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وأسفرت حتى الآن، عن سقوط نحو 37 ألف قتيل وما يقارب 85 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وذلك ممن وصلوا إلى المستشفيات، فيما لا يزال أكثر من 7 آلاف مفقود تحت الأنقاض الناتجة عن القصف المتواصل في أنحاء القطاع.
https://sarabic.ae/20240610/مجلس-الأمن-الدولي-يصوت-على-مشروع-قرار-أمريكي-يدعم-مقترح-بايدن-لوقف-إطلاق-النار-في-غزة-1089726592.html
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العالم العربي, غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, أحمد أبو الغيط, منظمة الأمم المتحدة
العالم العربي, غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, أحمد أبو الغيط, منظمة الأمم المتحدة

أبو الغيط يرحب بقرار مجلس الأمن الدولي بشأن وقف إطلاق النار في غزة

21:59 GMT 10.06.2024
© Sputnik . Eduard Pesov / الانتقال إلى بنك الصورالأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط
الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط - سبوتنيك عربي, 1920, 10.06.2024
© Sputnik . Eduard Pesov
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أعلن الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، مساء اليوم الاثنين، ترحيبه باعتماد مجلس الأمن الدولي لمشروع القرار الأمريكي المؤيد لمقترح الولايات المتحدة لوقف إطلاق النار في غزة.
وأضاف أبو الغيط في تغريدات له على موقع "إكس"، "تأخر المجلس كثيراً في الاضطلاع بمسؤوليته وسمح بذلك بسقوط آلاف الضحايا من الفلسطينيين".
وشدد على أنه "لابد من لجم جماح العدوان ال‘سرائيلي بشكل فوري".
وتبنى مجلس الأمن الدولي، مشروع قرار أمريكي، يرحب بمقترح رئيس الولايات المتحدة جو بايدن لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، ويدعو حماس إلى قبوله.
وقال مراسل سبوتنيك، إنه "صوت لصالح القرار 14 عضوا في المجلس، مع امتناع روسيا عن التصويت".
هذا وأعربت حركة حماس الفلسطينية في بيان، اليوم الاثنين، عن "الترحيب بما تضمنه قرار مجلس الأمن بشأن وقف إطلاق النار الدائم في غزة، والانسحاب التام من قطاع غزة، وتبادل الأسرى، والإعمار، وعودة النازحين إلى مناطق سكنهم، ورفض أي تغير ديموغرافي أو تقليص لمساحة قطاع غزة، وإدخال المساعدات اللازمة لأهلنا في القطاع".
كان بايدن قد أعلن، يوم الجمعة 31 مايو/ أيار الماضي، عن خطة جديدة اقترحتها إسرائيل لوقف الحرب في قطاع غزة تتكون من 3 مراحل.
وأوضح أن المرحلة الأولى ستستمر 6 أسابيع بوقف شامل لإطلاق النار، وانسحاب القوات الإسرائيلية من المناطق السكنية في غزة، فيما تشهد المرحلة الثانية تبادل كل المحتجزين الأحياء المتبقين، والمرحلة الثالثة تتضمن خطة إعمار كبيرة لقطاع غزة، مؤكدا أن المقترح نُقل إلى الوسطاء المصريين والقطريين وإلى حركة حماس.
القصف الإسرائيلي في رفح بقطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 10.06.2024
مجلس الأمن يصوت على مشروع قرار أمريكي يدعم مقترح بايدن لوقف إطلاق النار في غزة
19:47 GMT
ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وأسفرت حتى الآن، عن سقوط نحو 37 ألف قتيل وما يقارب 85 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وذلك ممن وصلوا إلى المستشفيات، فيما لا يزال أكثر من 7 آلاف مفقود تحت الأنقاض الناتجة عن القصف المتواصل في أنحاء القطاع.
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى"... القسام تعلن مقتل وجرح أفراد قوة إسرائيلية في تفجير منزل برفح20:24 GMT
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