خبير: قرار مجلس الأمن اعتماد صفقة بايدن يمكن تنفيذه إذا أصر المجتمع الدولي على وقف الحرب

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ع الموجة مع ايلي
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عرب بوينت بودكاست
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
08:18 GMT
20 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
08:39 GMT
11 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
08:50 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
الأطفال والطبيعة والعالم الافتراضي في العمل وفهم الموصلات الفائقة
09:26 GMT
6 د
كواليس السينما
الممثل بين الفن والسياسة
09:33 GMT
27 د
مساحة حرة
روسيا وأفريقيا نحو تعميق الشراكة الاستراتيجية
10:03 GMT
29 د
صدى الحياة
مهرجان "لون كلمة نغم" يبث رسائل سلام ومحبة للعالم
10:33 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير التنمر على تكوين شخصية الفرد وطرق مواجهته
11:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
كيف حبست المغناطيسية نفسها داخل كوكبنا وهي الأقوى من الجاذبية؟
11:31 GMT
29 د
صدى الحياة
خبير: القوات الإسرائيلية تقوم بقتل الأطفال كنوع من الإبادة الجماعية للفلسطينيين
12:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: فوز اليمين المتطرف في فرنسا عقابا لسياسة ماكرون الضعيفة فرنسيا وأوروبيا
16:03 GMT
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شؤون عسكرية
خبير: بناء القاعدة الروسية في البحر الأحمر سيعزز نفوذ روسيا
17:03 GMT
30 د
مساحة حرة
ماذا بعد استقالة غانتس وآخرين من حكومة نتانياهو
17:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
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مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
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150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
08:17 GMT
34 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
08:51 GMT
9 د
كواليس السينما
السينما وتوثيق الحروب
09:03 GMT
27 د
شؤون عسكرية
خبير: بناء القاعدة الروسية في البحر الأحمر سيعزز نفوذ روسيا
09:30 GMT
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مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
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كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم تنطلق في ألمانيا
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خبير: قرار مجلس الأمن اعتماد صفقة بايدن يمكن تنفيذه إذا أصر المجتمع الدولي على وقف الحرب
خبير: قرار مجلس الأمن اعتماد صفقة بايدن يمكن تنفيذه إذا أصر المجتمع الدولي على وقف الحرب
سبوتنيك عربي
قال الخبير في الشأن الإسرائيلي، محمد سليم، إن القرار الذي تبناه مجلس الأمن، حول وقف إطلاق النار في غزة جاء من أجل اعتماد الصفقة الأمريكية المرتكزة على خطة... 11.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-11T11:27+0000
2024-06-11T11:27+0000
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وأكد سليم، في حديثه لـ"راديو سبوتنيك"، اليوم الثلاثاء، أن قرار وقف إطلاق النار يمكن تنفيذه فعليا إذا أصر المجتمع الدولي على وقف الحرب، مشددا على "قدرة المجتمع الدولي على كبح جماح الحكومة الاسرائيلية في عدوانها على القطاع".وأكد سليم أن "قرارات مجلس الأمن دائما ملزمة للدول بإيقاف كل ما يتعرض لحياة الإنسان في الحروب، وتجاوزات الدول عن القانون الدولي والإنساني"، لكنه قال إن "ما يحدث الآن مع إسرائيل والإبادة الجماعية للفلسطينيين هو أن الكثير من القرارات، صدرت ولم يتم تنفيذ أي منها"، مشيرا إلى أن "ما يحدث الآن هو مغاير لتلك القرارات، وسيتعين على إسرائيل إيقاف هذا العدوان بشكل فوري".وأوضح الخبير في الشأن الإسرائيلي أن "انسحاب وزراء من حكومة نتنياهو، هو جزء غير مباشر من قرارات الإدارة الأمريكية لتضييق الخناق على نتانياهو، وتوسيع نطاق العزلة على الحكومة الإسرائيلية لأنهم يعتبرون أن غانتس وآيزنكوت هما العنوان الذي يمكن التحدث إليه في إسرائيل".وأوضح أن "الحكومة الإسرائيلية الحالية يمينة بامتياز، لافتا إلى أنه إذا ما سيطر بن غفير وسموتريتش، على الأمور فسيكون هناك تصعيد كبير في الشرق الأوسط، منوها إلى أن المجتمع الدولي يدرك ذلك ولهذا اتخذت الأمم المتحدة قرارا من أجل إيقاف العدوان أو التوصل لهدنة في غزة".
https://sarabic.ae/20240610/أبو-الغيط-يرحب-بقرار-مجلس-الأمن-الدولي-بشأن-وقف-إطلاق-النار-في-غزة-1089727787.html
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العالم العربي, أخبار المناخ في العالم, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
العالم العربي, أخبار المناخ في العالم, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل

خبير: قرار مجلس الأمن اعتماد صفقة بايدن يمكن تنفيذه إذا أصر المجتمع الدولي على وقف الحرب

11:27 GMT 11.06.2024
© Sputnik . Ajwad Jradatعودة النازحين تكشف حجم الدمار في مخيم جباليا شمال شرقي قطاع غزة
عودة النازحين تكشف حجم الدمار في مخيم جباليا شمال شرقي قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 11.06.2024
© Sputnik . Ajwad Jradat
تابعنا عبر
قال الخبير في الشأن الإسرائيلي، محمد سليم، إن القرار الذي تبناه مجلس الأمن، حول وقف إطلاق النار في غزة جاء من أجل اعتماد الصفقة الأمريكية المرتكزة على خطة بايدن.
وأكد سليم، في حديثه لـ"راديو سبوتنيك"، اليوم الثلاثاء، أن قرار وقف إطلاق النار يمكن تنفيذه فعليا إذا أصر المجتمع الدولي على وقف الحرب، مشددا على "قدرة المجتمع الدولي على كبح جماح الحكومة الاسرائيلية في عدوانها على القطاع".
الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط - سبوتنيك عربي, 1920, 10.06.2024
أبو الغيط يرحب بقرار مجلس الأمن الدولي بشأن وقف إطلاق النار في غزة
أمس, 21:59 GMT
وأكد سليم أن "قرارات مجلس الأمن دائما ملزمة للدول بإيقاف كل ما يتعرض لحياة الإنسان في الحروب، وتجاوزات الدول عن القانون الدولي والإنساني"، لكنه قال إن "ما يحدث الآن مع إسرائيل والإبادة الجماعية للفلسطينيين هو أن الكثير من القرارات، صدرت ولم يتم تنفيذ أي منها"، مشيرا إلى أن "ما يحدث الآن هو مغاير لتلك القرارات، وسيتعين على إسرائيل إيقاف هذا العدوان بشكل فوري".
وأوضح الخبير في الشأن الإسرائيلي أن "انسحاب وزراء من حكومة نتنياهو، هو جزء غير مباشر من قرارات الإدارة الأمريكية لتضييق الخناق على نتانياهو، وتوسيع نطاق العزلة على الحكومة الإسرائيلية لأنهم يعتبرون أن غانتس وآيزنكوت هما العنوان الذي يمكن التحدث إليه في إسرائيل".
وأوضح أن "الحكومة الإسرائيلية الحالية يمينة بامتياز، لافتا إلى أنه إذا ما سيطر بن غفير وسموتريتش، على الأمور فسيكون هناك تصعيد كبير في الشرق الأوسط، منوها إلى أن المجتمع الدولي يدرك ذلك ولهذا اتخذت الأمم المتحدة قرارا من أجل إيقاف العدوان أو التوصل لهدنة في غزة".
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