https://sarabic.ae/20240611/خبير-قرار-مجلس-الأمن-اعتماد-صفقة-بايدن-يمكن-تنفيذه-إذا-أصر-المجتمع-الدولي-على-وقف-الحرب-1089741431.html
خبير: قرار مجلس الأمن اعتماد صفقة بايدن يمكن تنفيذه إذا أصر المجتمع الدولي على وقف الحرب
خبير: قرار مجلس الأمن اعتماد صفقة بايدن يمكن تنفيذه إذا أصر المجتمع الدولي على وقف الحرب
سبوتنيك عربي
قال الخبير في الشأن الإسرائيلي، محمد سليم، إن القرار الذي تبناه مجلس الأمن، حول وقف إطلاق النار في غزة جاء من أجل اعتماد الصفقة الأمريكية المرتكزة على خطة... 11.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-11T11:27+0000
2024-06-11T11:27+0000
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وأكد سليم، في حديثه لـ"راديو سبوتنيك"، اليوم الثلاثاء، أن قرار وقف إطلاق النار يمكن تنفيذه فعليا إذا أصر المجتمع الدولي على وقف الحرب، مشددا على "قدرة المجتمع الدولي على كبح جماح الحكومة الاسرائيلية في عدوانها على القطاع".وأكد سليم أن "قرارات مجلس الأمن دائما ملزمة للدول بإيقاف كل ما يتعرض لحياة الإنسان في الحروب، وتجاوزات الدول عن القانون الدولي والإنساني"، لكنه قال إن "ما يحدث الآن مع إسرائيل والإبادة الجماعية للفلسطينيين هو أن الكثير من القرارات، صدرت ولم يتم تنفيذ أي منها"، مشيرا إلى أن "ما يحدث الآن هو مغاير لتلك القرارات، وسيتعين على إسرائيل إيقاف هذا العدوان بشكل فوري".وأوضح الخبير في الشأن الإسرائيلي أن "انسحاب وزراء من حكومة نتنياهو، هو جزء غير مباشر من قرارات الإدارة الأمريكية لتضييق الخناق على نتانياهو، وتوسيع نطاق العزلة على الحكومة الإسرائيلية لأنهم يعتبرون أن غانتس وآيزنكوت هما العنوان الذي يمكن التحدث إليه في إسرائيل".وأوضح أن "الحكومة الإسرائيلية الحالية يمينة بامتياز، لافتا إلى أنه إذا ما سيطر بن غفير وسموتريتش، على الأمور فسيكون هناك تصعيد كبير في الشرق الأوسط، منوها إلى أن المجتمع الدولي يدرك ذلك ولهذا اتخذت الأمم المتحدة قرارا من أجل إيقاف العدوان أو التوصل لهدنة في غزة".
https://sarabic.ae/20240610/أبو-الغيط-يرحب-بقرار-مجلس-الأمن-الدولي-بشأن-وقف-إطلاق-النار-في-غزة-1089727787.html
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العالم العربي, أخبار المناخ في العالم, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
العالم العربي, أخبار المناخ في العالم, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
خبير: قرار مجلس الأمن اعتماد صفقة بايدن يمكن تنفيذه إذا أصر المجتمع الدولي على وقف الحرب
قال الخبير في الشأن الإسرائيلي، محمد سليم، إن القرار الذي تبناه مجلس الأمن، حول وقف إطلاق النار في غزة جاء من أجل اعتماد الصفقة الأمريكية المرتكزة على خطة بايدن.
وأكد سليم، في حديثه لـ"راديو سبوتنيك
"، اليوم الثلاثاء، أن قرار وقف إطلاق النار يمكن تنفيذه فعليا إذا أصر المجتمع الدولي على وقف الحرب، مشددا على "قدرة المجتمع الدولي على كبح جماح الحكومة الاسرائيلية في عدوانها على القطاع".
وأكد سليم أن "قرارات مجلس الأمن دائما ملزمة للدول بإيقاف كل ما يتعرض لحياة الإنسان في الحروب، وتجاوزات الدول عن القانون الدولي والإنساني"، لكنه قال إن "ما يحدث الآن مع إسرائيل
والإبادة الجماعية للفلسطينيين هو أن الكثير من القرارات، صدرت ولم يتم تنفيذ أي منها"، مشيرا إلى أن "ما يحدث الآن هو مغاير لتلك القرارات، وسيتعين على إسرائيل إيقاف هذا العدوان بشكل فوري".
وأوضح الخبير في الشأن الإسرائيلي أن "انسحاب وزراء من حكومة نتنياهو، هو جزء غير مباشر من قرارات الإدارة الأمريكية
لتضييق الخناق على نتانياهو، وتوسيع نطاق العزلة على الحكومة الإسرائيلية لأنهم يعتبرون أن غانتس وآيزنكوت هما العنوان الذي يمكن التحدث إليه في إسرائيل".
وأوضح أن "الحكومة الإسرائيلية الحالية يمينة بامتياز، لافتا إلى أنه إذا ما سيطر بن غفير وسموتريتش، على الأمور فسيكون هناك تصعيد كبير في الشرق الأوسط، منوها إلى أن المجتمع الدولي يدرك ذلك ولهذا اتخذت الأمم المتحدة قرارا من أجل إيقاف العدوان أو التوصل لهدنة في غزة".