https://sarabic.ae/20240611/بلينكن-المسؤولية-عن-استمرار-الحرب-في-غزة-ستقع-على-عاتق-حماس-إذا-لم-تقبل-بمقترح-بايدن-1089737757.html

بلينكن: المسؤولية عن استمرار الحرب في غزة ستقع على عاتق حماس إذا لم تقبل بمقترح بايدن

بلينكن: المسؤولية عن استمرار الحرب في غزة ستقع على عاتق حماس إذا لم تقبل بمقترح بايدن

سبوتنيك عربي

حمَّل وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، حركة حماس المسؤولية عن استمرار الحرب في قطاع غزة إذا لم توافق على مقترح الرئيس الأمريكي جو بايدن لوقف إطلاق النار... 11.06.2024, سبوتنيك عربي

2024-06-11T10:01+0000

2024-06-11T10:01+0000

2024-06-11T10:01+0000

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القاهرة - سبوتنيك. جاء ذلك في تصريحات صحفية لوزير الخارجية الأمريكي في ختام زيارته لإسرائيل، اليوم الثلاثاء.وقال بلينكن: "بايدن قدم المقترح منذ 10 أيام. وإن لم تقل حماس نعم، المسؤولية ستقع عليهم بشأن مواصلة الحرب وسلامة ملايين السكان والأطفال وسلامة إسرائيل والمنطقة".وأضاف: "كلما طالت الأمور زاد خطر التصعيد".وتابع: "نتنياهو أكد في الاجتماع معي الليلة الماضية التزامه باقتراح التهدئة".وحول قرار مجلس الأمن الداعي لوقف إطلاق النار في غزة، قال بلينكن: "ننتظر رد حماس وسنرى إن كانوا يهتمون"، مشيرًا إلى أن "بيان حماس الذي يرحب بقرار الأمم المتحدة إشارة تبعث على الأمل".وكانت تقارير أمريكية قد تحدثت، في وقت سابق، عن أن زعيم حركة حماس في غزة يحيى السنوار، أبلغ المفاوضين العرب أنه "لن يقبل اتفاق السلام إلا إذا التزمت إسرائيل بوقف دائم لإطلاق النار".ووفقا لصحيفة "وول ستريت جورنال"، قال وسطاء عرب إن "حماس لن تسلم أسلحتها أو توقع على اقتراح يطلب ذلك"، وذلك بحسب ما قاله لهم السنوار، في رسالة قصيرة تلقوها يوم الخميس الماضي.بينما نقلت قناة "القاهرة الإخبارية"، عن مصدر مصري رفيع المستوى، قوله إن "مصر تلقت إشارات إيجابية من حركة حماس، تشير إلى تطلعها لوقف إطلاق النار".وأضاف أن "قيادات الحركة أبلغت بأنها تدرس بجدية وإيجابية مقترح الهدنة".كما كشف المصدر المصري أن "حماس ستقدم ردها بشأن مقترح الهدنة، خلال الأيام القادمة".والأسبوع الماضي، أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، مقترحًا أو خطة طرحتها إسرائيل، تتكون من 3 مراحل، أولها وقف النار 6 أسابيع، وإطلاق سراح 30 أسيرا، ثم إطلاق الأسرى كافة في مرحلة ثانية مع انسحاب إسرائيلي من غزة وعودة النازحين.لتأتي بعدها المرحلة الثالثة التي تتعلق بإعادة الإعمار وحكم القطاع.

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