https://sarabic.ae/20240609/الرئيس-الفلسطيني-نواصل-الجهود-مع-جميع-الأطراف-من-أجل-وقف-الحرب-في-غزة-وإدخال-المساعدات-ومنع-التهجير-1089677565.html

الرئيس الفلسطيني: نواصل الجهود مع جميع الأطراف من أجل وقف الحرب في غزة وإدخال المساعدات ومنع التهجير

الرئيس الفلسطيني: نواصل الجهود مع جميع الأطراف من أجل وقف الحرب في غزة وإدخال المساعدات ومنع التهجير

سبوتنيك عربي

أكد الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، اليوم الأحد، على "أهمية أن تتواصل جهود الفاتيكان من أجل الوقف الفوري للعدوان الإسرائيلي على أبناء شعبنا في قطاع غزة، وتجنيب... 09.06.2024, سبوتنيك عربي

2024-06-09T16:48+0000

2024-06-09T16:48+0000

2024-06-09T16:48+0000

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حركة حماس

محمود عباس

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وقال عباس، خلال اتصال هاتفي، مع بابا الفاتيكان فرنسيس، إننا "نواصل الجهود مع جميع الأطراف من أجل وقف العدوان وإدخال المساعدات من جميع المعابر الحدودية ومنع التهجير، والانسحاب الإسرائيلي الكامل من قطاع غزة، علاوة على وقف الاستيطان وجميع الجرائم التي ترتكبها سلطات الاحتلال والمستوطنون الإرهابيون، والدفاع عن شعبنا الفلسطيني في القدس والحفاظ على هوية وطابع مدينة القدس والوضع التاريخي والقانوني للمقدسات المسيحية والإسلامية في المدينة"، حسب وكالة الأنباء الفلسطينية- وفا.ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من أكتوبر 2023، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وأسفر الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، حتى الآن، عن سقوط نحو 37 ألف قتيل وأكثر من 83 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وذلك ممن وصلوا إلى المستشفيات، فيما لا يزال أكثر من 7 آلاف مفقود تحت الأنقاض الناتجة عن القصف المتواصل في أنحاء القطاع.

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أخبار فلسطين اليوم, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, غزة, قطاع غزة, حركة حماس, محمود عباس, العالم العربي