https://sarabic.ae/20240609/نتنياهو-لم-تكن-هناك-صفقة-رهائن-لأننا-لن-نتخلى-عن-استكمال-أهداف-الحرب-1089676162.html

نتنياهو: لم تكن هناك صفقة رهائن لأننا لن نتخلى عن استكمال أهداف الحرب

نتنياهو: لم تكن هناك صفقة رهائن لأننا لن نتخلى عن استكمال أهداف الحرب

سبوتنيك عربي

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، إن "الخلاف الرئيسي مع حركة حماس هو بشأن الالتزام بإنهاء الحرب دون استكمال الأهداف". 09.06.2024, سبوتنيك عربي

2024-06-09T15:47+0000

2024-06-09T15:47+0000

2024-06-09T15:47+0000

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ونقلت هيئة البث الإسرائيلية، عن نتنياهو، قوله، إنه "لم تكن هناك صفقة رهائن لأننا لن نتخلى عن استكمال أهداف الحرب وتدمير حماس"، مضيفا أن "مطلب حماس إنهاء الحرب يحظى بدعم في داخل إسرائيل للأسف".والتقى نتنياهو، بعض عائلات الرهائن، مؤكدا لهم أن "هناك أشياء مهمة، ولكن الأهم. فإن إسرائيل ملزمة بإعادة المختطفين بجميع الطرق". يأتي ذلك بعدما أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس في قطاع غزة، مقتل 3 أسرى إسرائيليين في مخيم النصيرات أحدهم يحمل الجنسية الأمريكية.وقالت كتائب القسام، في فيديو جديد لأهالي الأسرى، إن "حكومتكم تقتل عددا من أسراكم لإنقاذ أسرى آخرين والوقت ينفد"، مضيفا أنه "لن يخرج أسراكم إلا بتحرير أسرانا والوقت ينفد".وأعلن الجيش الإسرائيلي، أمس السبت، "تحرير 4 مختطفين إسرائيليين من قلب النصيرات". وقال الجيش الدفاع والشاباك والشرطة، في بيان مشترك، إنه "تم تحرير أربعة مختطفين إسرائيليين هم نوعا أرغماني (25), ألموع مئير (21) وأندري كوزلوف (27) وشلومي زيف (40)، والذين تم اختطافهم من قبل منظمة حماس الإرهابية من حفل النوفا في السابع من أكتوبر".وأضاف البيان، أن "وضع المختطفين الصحي جيد وتم نقلهم للفحوصات الطبية في مستشفى تل هاشومير"، مؤكدا مواصلة قوات الأمن العمل بكل الوسائل لإعادة المختطفين من قطاع غزة.ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من أكتوبر 2023، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وأسفر الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، حتى الآن، عن سقوط نحو 37 ألف قتيل وأكثر من 83 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وذلك ممن وصلوا إلى المستشفيات، فيما لا يزال أكثر من 7 آلاف مفقود تحت الأنقاض الناتجة عن القصف المتواصل في أنحاء القطاع.

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