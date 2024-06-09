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https://sarabic.ae/20240609/كتائب-القسام-إسرائيل-قتلت-3-أسرى-أحدهم-أمريكي-خلال-عملية-مخيم-النصيرات-وسط-غزة-1089675074.html
كتائب القسام: إسرائيل قتلت 3 أسرى أحدهم أمريكي خلال عملية مخيم النصيرات وسط غزة
كتائب القسام: إسرائيل قتلت 3 أسرى أحدهم أمريكي خلال عملية مخيم النصيرات وسط غزة
سبوتنيك عربي
أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس في قطاع غزة، اليوم الأحد، مقتل 3 أسرى إسرائيليين في مخيم النصيرات أحدهم يحمل الجنسية الأمريكية. 09.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-09T14:55+0000
2024-06-09T15:12+0000
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وقالت كتائب القسام، في فيديو جديد لأهالي الأسرى، إن "حكومتكم تقتل عددا من أسراكم لإنقاذ أسرى آخرين والوقت ينفد"، مضيفا أنه "لن يخرج أسراكم إلا بتحرير أسرانا والوقت ينفد".وأعلن الجيش الإسرائيلي، أمس السبت، "تحرير 4 مختطفين إسرائيليين من قلب النصيرات". وقال الجيش الدفاع والشاباك والشرطة، في بيان مشترك، إنه "تم تحرير أربعة مختطفين إسرائيليين هم نوعا أرغماني (25), ألموع مئير (21) وأندري كوزلوف (27) وشلومي زيف (40)، والذين تم اختطافهم من قبل منظمة حماس الإرهابية من حفل النوفا في السابع من أكتوبر".وأضاف البيان، أن "وضع المختطفين الصحي جيد وتم نقلهم للفحوصات الطبية في مستشفى تل هاشومير"، مؤكدا مواصلة قوات الأمن العمل بكل الوسائل لإعادة المختطفين من قطاع غزة.ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من أكتوبر 2023، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وأسفر الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، حتى الآن، عن سقوط نحو 37 ألف قتيل وأكثر من 83 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وذلك ممن وصلوا إلى المستشفيات، فيما لا يزال أكثر من 7 آلاف مفقود تحت الأنقاض الناتجة عن القصف المتواصل في أنحاء القطاع.
https://sarabic.ae/20240608/أكثر-من-40-قتيلا-في-مخيم-النصيرات-جراء-القصف-والرئاسة-الفلسطينية-تعتبره-استمرارا-لـحرب-الإبادة-1089639936.html
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, قطاع غزة, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, حركة حماس, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار فلسطين اليوم, أخبار العالم الآن, العالم العربي
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, قطاع غزة, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, حركة حماس, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار فلسطين اليوم, أخبار العالم الآن, العالم العربي

كتائب القسام: إسرائيل قتلت 3 أسرى أحدهم أمريكي خلال عملية مخيم النصيرات وسط غزة

14:55 GMT 09.06.2024 (تم التحديث: 15:12 GMT 09.06.2024)
© AFP 2023 / Ahikam Seriجندي يقف في ما يقول الجيش الإسرائيلي إنه نفق حفره مقاتلو حماس داخل مجمع مستشفى الشفاء في مدينة غزة شمال قطاع غزة، وسط معارك مستمرة بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية المسلحة ، في 22 نوفمبر 2023.
جندي يقف في ما يقول الجيش الإسرائيلي إنه نفق حفره مقاتلو حماس داخل مجمع مستشفى الشفاء في مدينة غزة شمال قطاع غزة، وسط معارك مستمرة بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية المسلحة ، في 22 نوفمبر 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 09.06.2024
© AFP 2023 / Ahikam Seri
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أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس في قطاع غزة، اليوم الأحد، مقتل 3 أسرى إسرائيليين في مخيم النصيرات أحدهم يحمل الجنسية الأمريكية.
وقالت كتائب القسام، في فيديو جديد لأهالي الأسرى، إن "حكومتكم تقتل عددا من أسراكم لإنقاذ أسرى آخرين والوقت ينفد"، مضيفا أنه "لن يخرج أسراكم إلا بتحرير أسرانا والوقت ينفد".
وأعلن الجيش الإسرائيلي، أمس السبت، "تحرير 4 مختطفين إسرائيليين من قلب النصيرات".
وقال الجيش الدفاع والشاباك والشرطة، في بيان مشترك، إنه "تم تحرير أربعة مختطفين إسرائيليين هم نوعا أرغماني (25), ألموع مئير (21) وأندري كوزلوف (27) وشلومي زيف (40)، والذين تم اختطافهم من قبل منظمة حماس الإرهابية من حفل النوفا في السابع من أكتوبر".
وأضاف البيان، أن "وضع المختطفين الصحي جيد وتم نقلهم للفحوصات الطبية في مستشفى تل هاشومير"، مؤكدا مواصلة قوات الأمن العمل بكل الوسائل لإعادة المختطفين من قطاع غزة.
عملية إنقاذ العالقين في ركام المنازل التي قصفها الطيران الحربي الإسرائيلي على قطاع غزة في مخيم النصيرات للاجئين، قطاع غزة 24 أكتوبر 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 08.06.2024
أكثر من 40 قتيلا في مخيم النصيرات جراء القصف... والرئاسة الفلسطينية تعتبره استمرارا لـ"حرب الإبادة"
أمس, 12:00 GMT
ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من أكتوبر 2023، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.
وأسفر الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، حتى الآن، عن سقوط نحو 37 ألف قتيل وأكثر من 83 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وذلك ممن وصلوا إلى المستشفيات، فيما لا يزال أكثر من 7 آلاف مفقود تحت الأنقاض الناتجة عن القصف المتواصل في أنحاء القطاع.
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