https://sarabic.ae/20240609/كتائب-القسام-إسرائيل-قتلت-3-أسرى-أحدهم-أمريكي-خلال-عملية-مخيم-النصيرات-وسط-غزة-1089675074.html

كتائب القسام: إسرائيل قتلت 3 أسرى أحدهم أمريكي خلال عملية مخيم النصيرات وسط غزة

كتائب القسام: إسرائيل قتلت 3 أسرى أحدهم أمريكي خلال عملية مخيم النصيرات وسط غزة

سبوتنيك عربي

أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس في قطاع غزة، اليوم الأحد، مقتل 3 أسرى إسرائيليين في مخيم النصيرات أحدهم يحمل الجنسية الأمريكية. 09.06.2024, سبوتنيك عربي

2024-06-09T14:55+0000

2024-06-09T14:55+0000

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وقالت كتائب القسام، في فيديو جديد لأهالي الأسرى، إن "حكومتكم تقتل عددا من أسراكم لإنقاذ أسرى آخرين والوقت ينفد"، مضيفا أنه "لن يخرج أسراكم إلا بتحرير أسرانا والوقت ينفد".وأعلن الجيش الإسرائيلي، أمس السبت، "تحرير 4 مختطفين إسرائيليين من قلب النصيرات". وقال الجيش الدفاع والشاباك والشرطة، في بيان مشترك، إنه "تم تحرير أربعة مختطفين إسرائيليين هم نوعا أرغماني (25), ألموع مئير (21) وأندري كوزلوف (27) وشلومي زيف (40)، والذين تم اختطافهم من قبل منظمة حماس الإرهابية من حفل النوفا في السابع من أكتوبر".وأضاف البيان، أن "وضع المختطفين الصحي جيد وتم نقلهم للفحوصات الطبية في مستشفى تل هاشومير"، مؤكدا مواصلة قوات الأمن العمل بكل الوسائل لإعادة المختطفين من قطاع غزة.ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من أكتوبر 2023، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وأسفر الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، حتى الآن، عن سقوط نحو 37 ألف قتيل وأكثر من 83 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وذلك ممن وصلوا إلى المستشفيات، فيما لا يزال أكثر من 7 آلاف مفقود تحت الأنقاض الناتجة عن القصف المتواصل في أنحاء القطاع.

https://sarabic.ae/20240608/أكثر-من-40-قتيلا-في-مخيم-النصيرات-جراء-القصف-والرئاسة-الفلسطينية-تعتبره-استمرارا-لـحرب-الإبادة-1089639936.html

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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, قطاع غزة, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, حركة حماس, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار فلسطين اليوم, أخبار العالم الآن, العالم العربي