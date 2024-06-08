https://sarabic.ae/20240608/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-تحرير-4-محتجزين-أحياء-من-قطاع-غزة-1089638021.html

الجيش الإسرائيلي يعلن تحرير 4 محتجزين أحياء من قطاع غزة

الجيش الإسرائيلي يعلن تحرير 4 محتجزين أحياء من قطاع غزة

سبوتنيك عربي

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، "تحرير 4 مختطفين إسرائيليين من قلب النصيرات". 08.06.2024, سبوتنيك عربي

2024-06-08T10:53+0000

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وقال الجيش الدفاع والشاباك والشرطة، في بيان مشترك، إنه "تم صباح اليوم تحرير أربعة مختطفين إسرائيليين هم نوعا أرغماني (25), ألموع مئير (21) وأندري كوزلوف (27) وشلومي زيف (40)، والذين تم اختطافهم من قبل منظمة حماس الإرهابية من حفل النوفا في السابع من أكتوبر".وأضاف البيان، أن "وضع المختطفين الصحي جيد وتم نقلهم للفحوصات الطبية في مستشفى تل هاشومير"، مؤكدا مواصلة قوات الأمن العمل بكل الوسائل لإعادة المختطفين من قطاع غزة.ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من أكتوبر 2023، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وأسفر الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، حتى الآن، عن سقوط نحو 37 ألف قتيل وأكثر من 83 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وذلك ممن وصلوا إلى المستشفيات، فيما لا يزال أكثر من 7 آلاف مفقود تحت الأنقاض الناتجة عن القصف المتواصل في أنحاء القطاع.

https://sarabic.ae/20240608/هيئة-البث-الإسرائيلية-حماس-أجرت-تغييرات-في-تكتيكاتها-العسكرية-داخل-غزة-1089636939.html

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غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم, حركة حماس, حماية البيانات, العالم العربي