https://sarabic.ae/20240608/هيئة-البث-الإسرائيلية-حماس-أجرت-تغييرات-في-تكتيكاتها-العسكرية-داخل-غزة-1089636939.html

هيئة البث الإسرائيلية: "حماس" أجرت تغييرات في تكتيكاتها العسكرية داخل غزة

هيئة البث الإسرائيلية: "حماس" أجرت تغييرات في تكتيكاتها العسكرية داخل غزة

سبوتنيك عربي

قالت هيئة البث الإسرائيلية أن حركة "حماس" أجرت تغييرات في تكتيكاتها العسكرية، بمثابة تعديلات في صف قيادات الحركة الفلسطينية؛ حيث أوكلت قيادة المعارك في الجزء... 08.06.2024, سبوتنيك عربي

2024-06-08T09:25+0000

2024-06-08T09:25+0000

2024-06-08T09:26+0000

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وأشارت هيئة البث الإسرائيلية "مكان" في تقرير إلى أنه "في أعقاب عمليات التصفية التي طالت عددا من قيادات حماس خلال الأشهر الأخيرة الماضية، عمدت الحركة الفلسطينية إلى تقسيم قطاع غزة لقسمين: شمال وجنوب".ونقلت الهيئة عن مصدران في قطاع غزة قولهما بأن "حداد، الذي صعد من القاع في لواء غزة وشغل منصب قائد سرية وكتيبة ولواء، تم تكليفه بمسؤولية كامل شمال قطاع غزة، لاستعادة قدرات حماس في الشمال أيضا".أما من يواصل قيادة الجزء الجنوبي من القطاع فهو "محمد السنوار الذي يتولى القيادة منذ اغتيال مروان عيسى".واعتبرت المصادر أن "الترميم الذي ظهر على شكل عودة عناصر "حماس" إلى جباليا أدى إلى إطلاق عملية للجيش الإسرائيلي هناك".ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من أكتوبر 2023، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وأسفر الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، حتى الآن، عن سقوط نحو 37 ألف قتيل وأكثر من 83 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وذلك ممن وصلوا إلى المستشفيات، فيما لا يزال أكثر من 7 آلاف مفقود تحت الأنقاض الناتجة عن القصف المتواصل في أنحاء القطاع.

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