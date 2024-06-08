هيئة البث الإسرائيلية: "حماس" أجرت تغييرات في تكتيكاتها العسكرية داخل غزة

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
قوانين الاقتصاد
لقاء مع سفير الجمهورية العربية السورية في موسكو بشار الجعفري وكنان ياغي، وزير المالية السوري
08:04 GMT
26 د
الإنسان والثقافة
بولغاكوف ورواية "المعلم ومارغاريتا" التي طبعت بعد وفاته ب26 سنة
08:30 GMT
30 د
من الملعب
ريال مدريد يتوّج بدوري أبطال أوروبا ويعزز رقمه القياسي
09:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
كيف حبست المغناطيسية نفسها داخل كوكبنا وهي الأقوى من الجاذبية؟
09:31 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
10:03 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
مهمة التليسكوب الهائل جيمس ويب في اكتشاف تاريخ الكون لا تزال في بدايتها
10:37 GMT
8 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
10:46 GMT
14 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
قوانين الاقتصاد
منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2024
16:03 GMT
27 د
شؤون عسكرية
خبير: ليس مستبعدا أن تدخل إيران بشكل مباشر في أي حروب قد تنشأ في المنطقة
16:32 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
قطر: الوسطاء لم يتلقوا رداً من حماس، واشنطن تحذر إسرائيل من "حرب محدودة" مع لبنان
17:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
24 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير الرؤى والأحلام على حياتنا
08:16 GMT
36 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
08:53 GMT
7 د
ملفات ساخنة
كيف ترد إيران على اغتيال إسرائيل لأحد مستشاريها في سوريا
09:03 GMT
29 د
من الملعب
ريال مدريد يتوّج بدوري أبطال أوروبا ويعزز رقمه القياسي
09:33 GMT
27 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
10:29 GMT
31 د
شؤون عسكرية
خبير: ليس مستبعدا أن تدخل إيران بشكل مباشر في أي حروب قد تنشأ في المنطقة
11:30 GMT
30 د
كواليس السينما
الممثل بين الفن والسياسة
12:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
ميخائيل نعيمة اديب وشاعر لبناني وابرز الطلاب اللبنانيين الذين تخرجوا من روسيا القيصرية
12:31 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
روسيا وأفريقيا نحو تعميق الشراكة الاستراتيجية
16:03 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20240608/هيئة-البث-الإسرائيلية-حماس-أجرت-تغييرات-في-تكتيكاتها-العسكرية-داخل-غزة-1089636939.html
هيئة البث الإسرائيلية: "حماس" أجرت تغييرات في تكتيكاتها العسكرية داخل غزة
هيئة البث الإسرائيلية: "حماس" أجرت تغييرات في تكتيكاتها العسكرية داخل غزة
سبوتنيك عربي
قالت هيئة البث الإسرائيلية أن حركة "حماس" أجرت تغييرات في تكتيكاتها العسكرية، بمثابة تعديلات في صف قيادات الحركة الفلسطينية؛ حيث أوكلت قيادة المعارك في الجزء... 08.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-08T09:25+0000
2024-06-08T09:26+0000
العالم
العالم العربي
أخبار العالم الآن
حول العالم
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
حركة حماس
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/02/0f/1086089754_0:161:3070:1888_1920x0_80_0_0_3bd479df488ff244b16372a0f37b128e.jpg
وأشارت هيئة البث الإسرائيلية "مكان" في تقرير إلى أنه "في أعقاب عمليات التصفية التي طالت عددا من قيادات حماس خلال الأشهر الأخيرة الماضية، عمدت الحركة الفلسطينية إلى تقسيم قطاع غزة لقسمين: شمال وجنوب".ونقلت الهيئة عن مصدران في قطاع غزة قولهما بأن "حداد، الذي صعد من القاع في لواء غزة وشغل منصب قائد سرية وكتيبة ولواء، تم تكليفه بمسؤولية كامل شمال قطاع غزة، لاستعادة قدرات حماس في الشمال أيضا".أما من يواصل قيادة الجزء الجنوبي من القطاع فهو "محمد السنوار الذي يتولى القيادة منذ اغتيال مروان عيسى".واعتبرت المصادر أن "الترميم الذي ظهر على شكل عودة عناصر "حماس" إلى جباليا أدى إلى إطلاق عملية للجيش الإسرائيلي هناك".ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من أكتوبر 2023، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وأسفر الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، حتى الآن، عن سقوط نحو 37 ألف قتيل وأكثر من 83 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وذلك ممن وصلوا إلى المستشفيات، فيما لا يزال أكثر من 7 آلاف مفقود تحت الأنقاض الناتجة عن القصف المتواصل في أنحاء القطاع.
https://sarabic.ae/20240527/نتنياهو-لست-مستعدا-لإنهاء-الحرب-والسنوار-العائق-الوحيد-أمام-الإفراج-عن-المختطفين-1089256717.html
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/02/0f/1086089754_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_c3bda2175a4be8567aa10a957b3c3dff.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, حول العالم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, حركة حماس
العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, حول العالم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, حركة حماس

هيئة البث الإسرائيلية: "حماس" أجرت تغييرات في تكتيكاتها العسكرية داخل غزة

09:25 GMT 08.06.2024 (تم التحديث: 09:26 GMT 08.06.2024)
© AFP 2023 / MAHMUD HAMSيحيى السنوار، رئيس حركة "حماس" الإسلامية الفلسطينية في قطاع غزة، فلسطين
يحيى السنوار، رئيس حركة حماس الإسلامية الفلسطينية في قطاع غزة، فلسطين - سبوتنيك عربي, 1920, 08.06.2024
© AFP 2023 / MAHMUD HAMS
تابعنا عبر
قالت هيئة البث الإسرائيلية أن حركة "حماس" أجرت تغييرات في تكتيكاتها العسكرية، بمثابة تعديلات في صف قيادات الحركة الفلسطينية؛ حيث أوكلت قيادة المعارك في الجزء الشمالي من القطاع لقائد لواء غزة عز الدين حداد، والجزء الجنوبي لمحمد السنوار.
وأشارت هيئة البث الإسرائيلية "مكان" في تقرير إلى أنه "في أعقاب عمليات التصفية التي طالت عددا من قيادات حماس خلال الأشهر الأخيرة الماضية، عمدت الحركة الفلسطينية إلى تقسيم قطاع غزة لقسمين: شمال وجنوب".
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 27.05.2024
نتنياهو: لست مستعدا لإنهاء الحرب والسنوار العائق الوحيد أمام الإفراج عن المختطفين
27 مايو, 15:39 GMT
ونقلت الهيئة عن مصدران في قطاع غزة قولهما بأن "حداد، الذي صعد من القاع في لواء غزة وشغل منصب قائد سرية وكتيبة ولواء، تم تكليفه بمسؤولية كامل شمال قطاع غزة، لاستعادة قدرات حماس في الشمال أيضا".
أما من يواصل قيادة الجزء الجنوبي من القطاع فهو "محمد السنوار الذي يتولى القيادة منذ اغتيال مروان عيسى".
واعتبرت المصادر أن "الترميم الذي ظهر على شكل عودة عناصر "حماس" إلى جباليا أدى إلى إطلاق عملية للجيش الإسرائيلي هناك".
ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من أكتوبر 2023، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.
وأسفر الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، حتى الآن، عن سقوط نحو 37 ألف قتيل وأكثر من 83 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وذلك ممن وصلوا إلى المستشفيات، فيما لا يزال أكثر من 7 آلاف مفقود تحت الأنقاض الناتجة عن القصف المتواصل في أنحاء القطاع.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى".. "صحة غزة" تستغيث بالمجتمع الدولي لتوفير مولدات كهربائية للمستشفيات06:57 GMTРабота расчетов РСЗО Град ЦВО на Краснолиманском направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة05:57 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала