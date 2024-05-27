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نتنياهو: لست مستعدا لإنهاء الحرب والسنوار العائق الوحيد أمام الإفراج عن المختطفين
نتنياهو: لست مستعدا لإنهاء الحرب والسنوار العائق الوحيد أمام الإفراج عن المختطفين
سبوتنيك عربي
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الاثنين، إنه "وقع خطأ كارثي أمس في رفح الفلسطينية"، واصفا الضربة الإسرائيلية التي استهدفت النازحين بأنها... 27.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-27T15:39+0000
2024-05-27T16:08+0000
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وأوضح نتنياهو، في كلمة له أمام الكنيست الإسرائيلي، "أني أسمع أصواتا تنكر القدرة على تحقيق النصر وأقول لها إن الهدف هزيمة حماس وإعادة المختطفين"، مشيرا إلى أنه التقى بعائلات المختطفين هذا الصباح ووعدهم بأنه لن يدخر جهدا من أجل إعادة ذويهم إلى بيوتهم.وأضاف: "منذ نهاية ديسمبر وصلتني خمس مطالبات من طاقم المفاوضات من أجل توسيع صلاحياتهم ووافقت عليها"، مشددا على ضرورة توجيه الضغط ضد حماس في شمال القطاع ووسطه وجنوبه في رفح.وتابع نتنياهو: "السنوار يطالب إسرائيل بشروط استسلامية تشكل خطرا على وجودها ولست مستعدا لإنهاء الحرب قبل تحقيق كل الأهداف"، مؤكدا أنه هو العائق الوحيد أمام إطلاق سراح المختطفين.وأكد رئيس الوزراء الإسرائيلي أنه "لن يرفع علم الاستسلام وسيواصل القتال حتى رفع علم النصر الذي لا يزال الهدف الرئيسي"، مشيرا إلى أنه لن يستسلم وسيواجه الضغوط في الداخل والخارج.يأتي هذا، بعد يومين فقط من إصدار محكمة العدل الدولية أمرًا بوقف الهجوم البري الإسرائيلي على رفح فورًا.وأمرت محكمة العدل الدولية في لاهاي، أول أمس الجمعة، إسرائيل بوقف العمليات العسكرية في رفح، وهو حكم تاريخي من المرجح أن يزيد الضغوط الدولية المتزايدة على إسرائيل، بعد مرور أكثر من 7 أشهر من الحرب في غزة، وخلفت نحو 36 ألف قتيل ونحو 80 ألف مصاب.وكانت حركة حماس قد أعلنت، في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.وأسفرت العمليات العسكرية الإسرائيلية، منذ السابع من أكتوبر الماضي وحتى الآن، عن سقوط نحو 36 ألف قتيل وأكثر من 80 ألف مصاب، وفق أحدث إحصاءات صادرة عن وزارة الصحة في قطاع غزة.وتخللت المعارك هدنة دامت سبعة أيام، جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، وتم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال، وإدخال كميات من المساعدات إلى قطاع غزة.وعقب انتهاء الهدنة، تجدد القتال بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة، منذ صباح يوم الجمعة الموافق الأول من ديسمبر/ كانون الأول 2023.
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, قطاع غزة, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, حركة حماس, أخبار فلسطين اليوم, أخبار مدينة رفح, أخبار معبر رفح, بنيامين نتنياهو, العالم
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, قطاع غزة, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, حركة حماس, أخبار فلسطين اليوم, أخبار مدينة رفح, أخبار معبر رفح, بنيامين نتنياهو, العالم

نتنياهو: لست مستعدا لإنهاء الحرب والسنوار العائق الوحيد أمام الإفراج عن المختطفين

15:39 GMT 27.05.2024 (تم التحديث: 16:08 GMT 27.05.2024)
© AFP 2023 / ABIR SULTANرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 27.05.2024
© AFP 2023 / ABIR SULTAN
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قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الاثنين، إنه "وقع خطأ كارثي أمس في رفح الفلسطينية"، واصفا الضربة الإسرائيلية التي استهدفت النازحين بأنها "حادث مأساوي".
وأوضح نتنياهو، في كلمة له أمام الكنيست الإسرائيلي، "أني أسمع أصواتا تنكر القدرة على تحقيق النصر وأقول لها إن الهدف هزيمة حماس وإعادة المختطفين"، مشيرا إلى أنه التقى بعائلات المختطفين هذا الصباح ووعدهم بأنه لن يدخر جهدا من أجل إعادة ذويهم إلى بيوتهم.
وأضاف: "منذ نهاية ديسمبر وصلتني خمس مطالبات من طاقم المفاوضات من أجل توسيع صلاحياتهم ووافقت عليها"، مشددا على ضرورة توجيه الضغط ضد حماس في شمال القطاع ووسطه وجنوبه في رفح.
مشاهد للقتلى جراء القصف الإسرائيلي على مراكز إيواء النازحين في رفح 26 مايو 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.05.2024
ليلة دامية على غزة.. سقوط قتلى وجرحى خلال قصف إسرائيلي على رفح والقطاع
02:06 GMT
وتابع نتنياهو: "السنوار يطالب إسرائيل بشروط استسلامية تشكل خطرا على وجودها ولست مستعدا لإنهاء الحرب قبل تحقيق كل الأهداف"، مؤكدا أنه هو العائق الوحيد أمام إطلاق سراح المختطفين.
وأكد رئيس الوزراء الإسرائيلي أنه "لن يرفع علم الاستسلام وسيواصل القتال حتى رفع علم النصر الذي لا يزال الهدف الرئيسي"، مشيرا إلى أنه لن يستسلم وسيواجه الضغوط في الداخل والخارج.
وقُتل أكثر من 40 فلسطينيًا وأصيب العشرات من المدنيين العزل مساء أمس الأحد، في قصف إسرائيلي استهدف خيام نازحين في منطقة تل السلطان شمال غربي رفح.
يأتي هذا، بعد يومين فقط من إصدار محكمة العدل الدولية أمرًا بوقف الهجوم البري الإسرائيلي على رفح فورًا.
وأمرت محكمة العدل الدولية في لاهاي، أول أمس الجمعة، إسرائيل بوقف العمليات العسكرية في رفح، وهو حكم تاريخي من المرجح أن يزيد الضغوط الدولية المتزايدة على إسرائيل، بعد مرور أكثر من 7 أشهر من الحرب في غزة، وخلفت نحو 36 ألف قتيل ونحو 80 ألف مصاب.
القصف الإسرائيلي في رفح بقطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 26.05.2024
اجتماع وزاري عربي أوروبي يؤكد حتمية وضع حد نهائي للأزمة الإنسانية في قطاع غزة
أمس, 16:34 GMT
وكانت حركة حماس قد أعلنت، في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.
وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.
وأسفرت العمليات العسكرية الإسرائيلية، منذ السابع من أكتوبر الماضي وحتى الآن، عن سقوط نحو 36 ألف قتيل وأكثر من 80 ألف مصاب، وفق أحدث إحصاءات صادرة عن وزارة الصحة في قطاع غزة.
وتخللت المعارك هدنة دامت سبعة أيام، جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، وتم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال، وإدخال كميات من المساعدات إلى قطاع غزة.
وعقب انتهاء الهدنة، تجدد القتال بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة، منذ صباح يوم الجمعة الموافق الأول من ديسمبر/ كانون الأول 2023.
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