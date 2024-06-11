https://sarabic.ae/20240611/غوتيريش-حان-الوقت-لإيقاف-إطلاق-النار-في-غزة-والإفراج-عن-الرهائن-دون-شروط-1089745958.html

غوتيريش: حان الوقت لإيقاف إطلاق النار في غزة والإفراج عن الرهائن دون شروط

غوتيريش: حان الوقت لإيقاف إطلاق النار في غزة والإفراج عن الرهائن دون شروط

سبوتنيك عربي

قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إنه يرحب بالمبادرة التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي جو بايدن للتهدئة في قطاع غزة. 11.06.2024, سبوتنيك عربي

2024-06-11T12:17+0000

2024-06-11T12:17+0000

2024-06-11T12:17+0000

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جاء ذلك في كلمته خلال المؤتمر الدولي للاستجابة الإنسانية الطارئة في غزة، الذي استضافه الأردن اليوم الثلاثاء.وطالب غوتيريش بإيقاف إطلاق النار في قطاع غزة وإطلاق الرهائن المحتجزين في القطاع دون شروط.كما دعا الأمين العام للأمم المتحدة جميع الأطراف لاغتنام فرصة الهدنة التي عرضها بايدن، مشددا على ضرورة أن تلتزم جميع الأطراف بالقانون الدولي الإنساني.ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من أكتوبر 2023، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وأسفر الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، حتى الآن، عن سقوط أكثر من 37 ألف قتيل ونحو 85 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وذلك ممن وصلوا إلى المستشفيات، فيما لا يزال أكثر من 7 آلاف مفقود تحت الأنقاض الناتجة عن القصف المتواصل في أنحاء القطاع.

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العالم العربي, أنطونيو غوتيريش, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, غزة, قطاع غزة