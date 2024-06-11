غوتيريش: حان الوقت لإيقاف إطلاق النار في غزة والإفراج عن الرهائن دون شروط

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ع الموجة مع ايلي
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التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
08:18 GMT
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المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
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11 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
08:50 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
الأطفال والطبيعة والعالم الافتراضي في العمل وفهم الموصلات الفائقة
09:26 GMT
6 د
كواليس السينما
الممثل بين الفن والسياسة
09:33 GMT
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مساحة حرة
روسيا وأفريقيا نحو تعميق الشراكة الاستراتيجية
10:03 GMT
29 د
صدى الحياة
مهرجان "لون كلمة نغم" يبث رسائل سلام ومحبة للعالم
10:33 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير التنمر على تكوين شخصية الفرد وطرق مواجهته
11:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
كيف حبست المغناطيسية نفسها داخل كوكبنا وهي الأقوى من الجاذبية؟
11:31 GMT
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صدى الحياة
خبير: القوات الإسرائيلية تقوم بقتل الأطفال كنوع من الإبادة الجماعية للفلسطينيين
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30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: فوز اليمين المتطرف في فرنسا عقابا لسياسة ماكرون الضعيفة فرنسيا وأوروبيا
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شؤون عسكرية
خبير: بناء القاعدة الروسية في البحر الأحمر سيعزز نفوذ روسيا
17:03 GMT
30 د
مساحة حرة
ماذا بعد استقالة غانتس وآخرين من حكومة نتانياهو
17:33 GMT
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مدار الليل والنهار
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البرنامج الصباحي - اعادة
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مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
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150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
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183 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
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مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
08:51 GMT
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كواليس السينما
السينما وتوثيق الحروب
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27 د
شؤون عسكرية
خبير: بناء القاعدة الروسية في البحر الأحمر سيعزز نفوذ روسيا
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هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
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كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم تنطلق في ألمانيا
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https://sarabic.ae/20240611/غوتيريش-حان-الوقت-لإيقاف-إطلاق-النار-في-غزة-والإفراج-عن-الرهائن-دون-شروط-1089745958.html
غوتيريش: حان الوقت لإيقاف إطلاق النار في غزة والإفراج عن الرهائن دون شروط
غوتيريش: حان الوقت لإيقاف إطلاق النار في غزة والإفراج عن الرهائن دون شروط
سبوتنيك عربي
قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إنه يرحب بالمبادرة التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي جو بايدن للتهدئة في قطاع غزة. 11.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-11T12:17+0000
2024-06-11T12:17+0000
العالم العربي
أنطونيو غوتيريش
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
غزة
قطاع غزة
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جاء ذلك في كلمته خلال المؤتمر الدولي للاستجابة الإنسانية الطارئة في غزة، الذي استضافه الأردن اليوم الثلاثاء.وطالب غوتيريش بإيقاف إطلاق النار في قطاع غزة وإطلاق الرهائن المحتجزين في القطاع دون شروط.كما دعا الأمين العام للأمم المتحدة جميع الأطراف لاغتنام فرصة الهدنة التي عرضها بايدن، مشددا على ضرورة أن تلتزم جميع الأطراف بالقانون الدولي الإنساني.ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من أكتوبر 2023، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وأسفر الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، حتى الآن، عن سقوط أكثر من 37 ألف قتيل ونحو 85 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وذلك ممن وصلوا إلى المستشفيات، فيما لا يزال أكثر من 7 آلاف مفقود تحت الأنقاض الناتجة عن القصف المتواصل في أنحاء القطاع.
إسرائيل
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قطاع غزة
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العالم العربي, أنطونيو غوتيريش, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, غزة, قطاع غزة
العالم العربي, أنطونيو غوتيريش, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, غزة, قطاع غزة

غوتيريش: حان الوقت لإيقاف إطلاق النار في غزة والإفراج عن الرهائن دون شروط

12:17 GMT 11.06.2024
© Sputnik . Ajwad Jradatمخيم النصيرات للاجئين الفلسطينيين وسط قطاع غزة بعد عملية استعادة الأسرى
مخيم النصيرات للاجئين الفلسطينيين وسط قطاع غزة بعد عملية استعادة الأسرى - سبوتنيك عربي, 1920, 11.06.2024
© Sputnik . Ajwad Jradat
تابعنا عبر
قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إنه يرحب بالمبادرة التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي جو بايدن للتهدئة في قطاع غزة.
جاء ذلك في كلمته خلال المؤتمر الدولي للاستجابة الإنسانية الطارئة في غزة، الذي استضافه الأردن اليوم الثلاثاء.
وطالب غوتيريش بإيقاف إطلاق النار في قطاع غزة وإطلاق الرهائن المحتجزين في القطاع دون شروط.
كما دعا الأمين العام للأمم المتحدة جميع الأطراف لاغتنام فرصة الهدنة التي عرضها بايدن، مشددا على ضرورة أن تلتزم جميع الأطراف بالقانون الدولي الإنساني.
ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من أكتوبر 2023، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.
وأسفر الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، حتى الآن، عن سقوط أكثر من 37 ألف قتيل ونحو 85 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وذلك ممن وصلوا إلى المستشفيات، فيما لا يزال أكثر من 7 آلاف مفقود تحت الأنقاض الناتجة عن القصف المتواصل في أنحاء القطاع.
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