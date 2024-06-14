https://sarabic.ae/20240614/غالانت-لن-نكون-شركاء-في-لجنة-تسوية-الوضع-الأمني-على-الحدود-الشمالية-إذا-فرنسا-فيها-1089855642.html

غالانت: لن نكون شركاء في لجنة تسوية الوضع الأمني على الحدود الشمالية إذا فرنسا فيها

غالانت: لن نكون شركاء في لجنة تسوية الوضع الأمني على الحدود الشمالية إذا فرنسا فيها

سبوتنيك عربي

صرح وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، اليوم الجمعة، بأن بلاده لن تكون شريكة في لجنة لتسوية الوضع الأمني على الحدود الشمالية إذا شاركت فرنسا فيها. 14.06.2024, سبوتنيك عربي

2024-06-14T11:49+0000

2024-06-14T11:49+0000

2024-06-14T11:49+0000

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ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، عن غالانت أن فرنسا بعد إعلان الرئيس إيمانويل ماكرون بشأن تشكيل لجنة لتسوية الوضع الأمني على الحدود اللبنانية الإسرائيلية، أبدت عداء لإسرائيل ولم توافق تل أبيب على مشاركة بلادها في تلك الجنة طالما أن باريس فيها.وكانت تقارير إسرائيلية قد كشفت، في وقت سابق اليوم الجمعة، أن قادة الجيش الإسرائيلي أوصوا بإنهاء الحملة العسكرية في رفح مبكرا من أجل التفرغ للجبهة اللبنانية في مواجهة "حزب الله".وذكرت القناة الـ12 الإسرائيلية، أن قادة الجيش الإسرائيلي أبلغوا القادة السياسيين بهذه التوصية، خلال اجتماع مجلس الحرب الإسرائيلي، في وقت متأخر من مساء الخميس.وأضافت القناة أن قيادة الجبهة الشمالية بالجيش الإسرائيلي تركز في الوقت الحالي على الأهداف التي من شأنها أن تقلل من قدرات "حزب الله" الهجومية.وأوضحت أن الجيش الإسرائيلي يوصي في هذه المرحلة بتحويل الأنظار إلى الشمال عبر إنهاء الحملة في رفح بأقرب وقت ممكن من أجل التفرغ للبنان.يأتي ذلك فيما تتواصل المعارك جنوبي لبنان بين "حزب الله" من جهة والجيش الإسرائيلي من جهة أخرى، منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة، في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حيث يتبادل كل من "حزب الله" وإسرائيل، القصف عبر الحدود بشكل شبه يومي.وفي الآونة الأخيرة، كثّف "حزب الله" من وتيرة هجماته على مواقع إسرائيلية، استهدفها بعشرات الصواريخ والمسيرات، مؤكدا أن ذلك يأتي "دعما للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسنادا لمقاومته الباسلة"، بحسب قوله.وتمثل الأعمال القتالية أسوأ صراع بين الجانبين منذ حرب 2006، ما يؤجج المخاوف من خوض مواجهة أكبر.

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