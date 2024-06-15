خبراء: التصعيد الإسرائيلي في جنوب لبنان وصل لمراحل خطيرة وقد ينزلق لحرب شاملة

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
سكنوا الشارع فأطلق عليهم لقب أطفال الشوارع
08:19 GMT
41 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
09:29 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السامة: تعريفها، وصفاتها، وكيفية التعامل معها
10:03 GMT
17 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
10:20 GMT
25 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
10:45 GMT
9 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير صغير ولكن ملحوظ على تغير المناخ
10:54 GMT
6 د
من الملعب
كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم تنطلق في ألمانيا
11:03 GMT
26 د
مساحة حرة
روسيا وأفريقيا نحو تعميق الشراكة الاستراتيجية
11:31 GMT
29 د
كواليس السينما
الممثل بين الفن والسياسة
12:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
ميكروبات البلاستيك والانفجار الكوني الأكبر وخرافات شائعة التصقت بالعلم
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: بايدن يريد إسرائيل جديدة في أوروبا وعلى حدود روسيا تحديدا لهزيمتها وتشتيتها
16:03 GMT
30 د
قوانين الاقتصاد
خبير: إجراءات المركزي الروسي تجلب مداخيل للبورصة
16:33 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
توغل إسرائيلي جديد في رفح، واشنطن تندد بقرار اقتطاع أموال الفلسطينيين
17:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
ملفات ساخنة
غزة... حماس تطلب ضمانات مكتوبة بشأن وقف إطلاق النار.. ما موقف واشنطن؟
08:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
08:47 GMT
13 د
صدى الحياة
رئيس منظمة شباب دارفور يدعو إلى ملاحقة ومحاكمة مرتكبي الجرائم في دارفور
09:31 GMT
30 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
10:29 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
نحو مليار جائع وأطنان من الطعام في النفايات
10:47 GMT
13 د
شؤون عسكرية
خبير: بايدن يريد إسرائيل جديدة في أوروبا وعلى حدود روسيا تحديدا لهزيمتها وتشتيتها
11:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
11:33 GMT
11 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
11:45 GMT
9 د
عرب بوينت بودكاست
الأطفال والطبيعة والعالم الافتراضي في العمل وفهم الموصلات الفائقة
11:54 GMT
6 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية ؟
12:03 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
وسائل التواصل الإجتماعي.. نعمة أم نقمة؟
12:37 GMT
23 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
أهداف زيارة وزير خارجية إيران لبغداد وكردستان
16:03 GMT
30 د
On air
18:03 GMT
107 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20240615/خبراء-التصعيد-الإسرائيلي-في-جنوب-لبنان-وصل-لمراحل-خطيرة-وقد-ينزلق-لحرب-شاملة-1089883709.html
خبراء: التصعيد الإسرائيلي في جنوب لبنان وصل لمراحل خطيرة وقد ينزلق لحرب شاملة
خبراء: التصعيد الإسرائيلي في جنوب لبنان وصل لمراحل خطيرة وقد ينزلق لحرب شاملة
سبوتنيك عربي
وصف خبراء، التصعيد الإسرائيلي في جنوب لبنان بـ "الخطير للغاية"، وما يمنع الانزلاق إلى حرب شاملة جهود الوسطاء، وإنهاك الجيش الإسرائيلي في غزة ومخاوف حكومة... 15.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-15T08:30+0000
2024-06-15T08:30+0000
لبنان
أخبار لبنان
أخبار إسرائيل اليوم
إسرائيل
حصري
تقارير سبوتنيك
أخبار العالم الآن
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/05/06/1088569622_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_a95d6435c637e41faad8f4cd27a220a0.jpg
وأوضحت قناة إسرائيلية، أنه إذا ذهب الجيش الإسرائيلي إلى الحرب في لبنان ستكون حربا صعبة جدا على بلاده.وأجرت القناة الـ 14 الإسرائيلية، مساء الجمعة، مقابلة مع الجنرال يعقوب عميدرور، أنه إذا ذهبنا إلى الحرب في لبنان ستكون حربا صعبة جدا، لكن في النهاية يجب أن تكون هناك نتيجة واضحة تماما".وكانت تقارير إسرائيلية قد كشفت أن قادة الجيش الإسرائيلي أوصوا بإنهاء الحملة العسكرية في رفح مبكرا من أجل التفرغ للجبهة اللبنانية في مواجهة "حزب الله".تصعيد مرتفعاعتبر الدكتور جورج علم، المحلل السياسي اللبناني، أن التصعيد في لبنان ليس له أي حدود عمليًا، لأن إسرائيل تهدد بالاجتياح وبتدمير لبنان، وإعادته للعصر الحجري، وهذا احتمال وارد طالما هي لم تستطع أن تحقق أي إنجاز كبير في غزة.وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، اجتياح لبنان يشكل حتى الآن خطا أحمر أمريكي أوروبي وإلى حد كبير دولي، لاعتبارين، أولا أن الاجتياح يعني تدمير ما تبقى من لبنان، وبالتالي ربما تعريض هذا البلد للغروب عن الخريطة في ظل وضعه الاقتصادي المالي الاجتماعي المعيشي المنهار، والانقسامات الداخلية داخل مكونات المجتمع اللبناني.وتابع: "الأمر الثاني، أن أي اجتياح إسرائيل لن يقتصر على لبنان، إنما سوف يشعل حربا تدخل إيران مباشرة فيها ضد إسرائيل، ما يشكل انتكاسة للسياسة الأمريكية التي ينتهجها الرئيس بايدن على أبواب الانتخابات، خاصة أنه يسعى لوضع مبادرته حول غزة موضع التنفيذ بأي ثمن، نظرا للمردودات الإيجابية التي قد يحصدها على صعيد وضعه الانتخابي في الداخل".ويرى أن الوضع الحالي في لبنان مستمر على وتيرة تصعيد عالية المستوى، هناك أهداف موجعة لكلا الطرفين، لكن حتى الآن حرب شاملة ضد لبنان، لا تزال مستبعدة.مرحلة خطيرةبدوره اعتبر الناشط المدني اللبناني، أسامة وهبي، أن التصعيد من الطرفين أصبح في مراحل متقدمة جدًا، ويمكن أن ينزلق في أي لحظة لحرب شاملة، لكن هناك مساعي كبيرة تبذل من خلال الوسطاء العرب، وأمريكا وفرنسا، لعدم الذهاب لهذه الحرب.وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، ما يمنع وقوع الحرب الشاملة عجز الجيش الإسرائيلي، حيث سيخرج منهكا من قطاع غزة، والذهاب لحرب في لبنان لن يكون نزهة على الإطلاق، بالتالي قد نشهد مزيدا من التصعيد في المرحلة التي تسبق التوصل إلى اتفاق.وتابع: "حزب الله أعلنها منذ أكتوبر، أنه لا يريد الذهاب لحرب شاملة، لكنه يريد إشغال هذه الجبهة من أجل تخفيف الضغط على غزة، وربط وقف إطلاق النار بوقف الحرب في القطاع".وأكد أن الحرب في غزة تذهب إلى نهايتها في المدى المنظور، باعتبار أن الأزمة السياسية في إسرائيل والحكومة واستقالة غانتس كلها تشي بأن هناك عدم قدرة على الاستمرار في الحرب، التي باتت حرب استنزاف والجانب الفلسطيني ليس لديه ما يخسره، لكن الإسرائيلي يخسر كل يوم الكثير من الهيبة ومن القدرات ومن الأثمان على الصعيد العسكري والسياسي.ويرى أن إسرائيل لم تذهب لحرب شاملة مع لبنان لأنها ستقود نحو المزيد من التأزم على الصعيد السياسي والعسكري.وكانت تقارير إسرائيلية قد كشفت، في وقت سابق الجمعة، أن قادة الجيش الإسرائيلي أوصوا بإنهاء الحملة العسكرية في رفح مبكرا من أجل التفرغ للجبهة اللبنانية في مواجهة "حزب الله".وذكرت القناة الـ12 الإسرائيلية، أن قادة الجيش الإسرائيلي أبلغوا القادة السياسيين بهذه التوصية، خلال اجتماع مجلس الحرب الإسرائيلي، في وقت متأخر من مساء الخميس.وأضافت القناة أن قيادة الجبهة الشمالية بالجيش الإسرائيلي تركز في الوقت الحالي على الأهداف التي من شأنها أن تقلل من قدرات "حزب الله" الهجومية.وأوضحت أن الجيش الإسرائيلي يوصي في هذه المرحلة بتحويل الأنظار إلى الشمال عبر إنهاء الحملة في رفح بأقرب وقت ممكن من أجل التفرغ للبنان.يأتي ذلك فيما تتواصل المعارك جنوبي لبنان بين "حزب الله" من جهة والجيش الإسرائيلي من جهة أخرى، منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة، في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حيث يتبادل كل من "حزب الله" وإسرائيل، القصف عبر الحدود بشكل شبه يومي.وفي الآونة الأخيرة، كثّف "حزب الله" من وتيرة هجماته على مواقع إسرائيلية، استهدفها بعشرات الصواريخ والمسيرات، مؤكدا أن ذلك يأتي "دعما للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسنادا لمقاومته الباسلة"، بحسب قوله.وتمثل الأعمال القتالية أسوأ صراع بين الجانبين منذ حرب 2006، ما يؤجج المخاوف من خوض مواجهة أكبر.
https://sarabic.ae/20240614/جنرال-احتياط-إسرائيلي-حزب-الله-أنشأ-منطقة-أمنية-داخل-البلاد-بدلا-من-أن-تكون-بجنوب-لبنان-1089859909.html
https://sarabic.ae/20240614/قناة-إسرائيلية-إذا-ذهبنا-إلى-الحرب-في-لبنان-ستكون-حربا-صعبة-جدا-1089854847.html
https://sarabic.ae/20240613/مقتل-سيدة-وإصابة-7-مدنيين-آخرين-في-غارة-إسرائيلية-على-جنوب-لبنان-1089840870.html
https://sarabic.ae/20240613/باقري-إذا-كان-لإسرائيل-عقل-فلن-تلقي-بنفسها-من-حفرة-غزة-إلى-بئر-لبنان-1089834251.html
لبنان
أخبار لبنان
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/05/06/1088569622_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_a5e312d6f1594f0625f7e324f8f806a3.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
لبنان, أخبار لبنان, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, حصري, تقارير سبوتنيك, أخبار العالم الآن, العالم العربي
لبنان, أخبار لبنان, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, حصري, تقارير سبوتنيك, أخبار العالم الآن, العالم العربي

خبراء: التصعيد الإسرائيلي في جنوب لبنان وصل لمراحل خطيرة وقد ينزلق لحرب شاملة

08:30 GMT 15.06.2024
© AFP 2023 / Jalaa Mareyالأضرار الناجمة صواريخ أطلقت من جنوب لبنان في مدينة كريات شمونة شمال إسرائيل بالقرب من الحدود اللبنانية في 5 مايو 2024
الأضرار الناجمة صواريخ أطلقت من جنوب لبنان في مدينة كريات شمونة شمال إسرائيل بالقرب من الحدود اللبنانية في 5 مايو 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.06.2024
© AFP 2023 / Jalaa Marey
تابعنا عبر
حصري
وصف خبراء، التصعيد الإسرائيلي في جنوب لبنان بـ "الخطير للغاية"، وما يمنع الانزلاق إلى حرب شاملة جهود الوسطاء، وإنهاك الجيش الإسرائيلي في غزة ومخاوف حكومة نتنياهو من هذه الخطوة.
وأوضحت قناة إسرائيلية، أنه إذا ذهب الجيش الإسرائيلي إلى الحرب في لبنان ستكون حربا صعبة جدا على بلاده.
وأجرت القناة الـ 14 الإسرائيلية، مساء الجمعة، مقابلة مع الجنرال يعقوب عميدرور، أنه إذا ذهبنا إلى الحرب في لبنان ستكون حربا صعبة جدا، لكن في النهاية يجب أن تكون هناك نتيجة واضحة تماما".
مقتل ثلاثة من حزب الله في غارة جوية إسرائيلية واستهدافات متبادلة في جنوب لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 14.06.2024
جنرال احتياط إسرائيلي: "حزب الله" أنشأ منطقة أمنية داخل البلاد بدلا من أن تكون بجنوب لبنان
أمس, 12:50 GMT
وكانت تقارير إسرائيلية قد كشفت أن قادة الجيش الإسرائيلي أوصوا بإنهاء الحملة العسكرية في رفح مبكرا من أجل التفرغ للجبهة اللبنانية في مواجهة "حزب الله".

تصعيد مرتفع

اعتبر الدكتور جورج علم، المحلل السياسي اللبناني، أن التصعيد في لبنان ليس له أي حدود عمليًا، لأن إسرائيل تهدد بالاجتياح وبتدمير لبنان، وإعادته للعصر الحجري، وهذا احتمال وارد طالما هي لم تستطع أن تحقق أي إنجاز كبير في غزة.
وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، اجتياح لبنان يشكل حتى الآن خطا أحمر أمريكي أوروبي وإلى حد كبير دولي، لاعتبارين، أولا أن الاجتياح يعني تدمير ما تبقى من لبنان، وبالتالي ربما تعريض هذا البلد للغروب عن الخريطة في ظل وضعه الاقتصادي المالي الاجتماعي المعيشي المنهار، والانقسامات الداخلية داخل مكونات المجتمع اللبناني.
سيارة صحفي تحترق بعد تعرضها لقصف إسرائيلي في قرية علما الشعب الحدودية مع إسرائيل بجنوب لبنان، الجمعة 13 أكتوبر 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 14.06.2024
قناة إسرائيلية: إذا ذهبنا إلى الحرب في لبنان ستكون حربا صعبة جدا
أمس, 10:59 GMT
وتابع: "الأمر الثاني، أن أي اجتياح إسرائيل لن يقتصر على لبنان، إنما سوف يشعل حربا تدخل إيران مباشرة فيها ضد إسرائيل، ما يشكل انتكاسة للسياسة الأمريكية التي ينتهجها الرئيس بايدن على أبواب الانتخابات، خاصة أنه يسعى لوضع مبادرته حول غزة موضع التنفيذ بأي ثمن، نظرا للمردودات الإيجابية التي قد يحصدها على صعيد وضعه الانتخابي في الداخل".
ويرى أن الوضع الحالي في لبنان مستمر على وتيرة تصعيد عالية المستوى، هناك أهداف موجعة لكلا الطرفين، لكن حتى الآن حرب شاملة ضد لبنان، لا تزال مستبعدة.

مرحلة خطيرة

بدوره اعتبر الناشط المدني اللبناني، أسامة وهبي، أن التصعيد من الطرفين أصبح في مراحل متقدمة جدًا، ويمكن أن ينزلق في أي لحظة لحرب شاملة، لكن هناك مساعي كبيرة تبذل من خلال الوسطاء العرب، وأمريكا وفرنسا، لعدم الذهاب لهذه الحرب.
وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، ما يمنع وقوع الحرب الشاملة عجز الجيش الإسرائيلي، حيث سيخرج منهكا من قطاع غزة، والذهاب لحرب في لبنان لن يكون نزهة على الإطلاق، بالتالي قد نشهد مزيدا من التصعيد في المرحلة التي تسبق التوصل إلى اتفاق.
عدسة سبوتنيك ترصد أثار الغارة الإسرائيلية على مركز إسعاف في بلدة الهبارية جنوبي لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 13.06.2024
مقتل سيدة وإصابة 7 مدنيين آخرين في غارة إسرائيلية على جنوب لبنان
13 يونيو, 22:29 GMT
وتابع: "حزب الله أعلنها منذ أكتوبر، أنه لا يريد الذهاب لحرب شاملة، لكنه يريد إشغال هذه الجبهة من أجل تخفيف الضغط على غزة، وربط وقف إطلاق النار بوقف الحرب في القطاع".
وأكد أن الحرب في غزة تذهب إلى نهايتها في المدى المنظور، باعتبار أن الأزمة السياسية في إسرائيل والحكومة واستقالة غانتس كلها تشي بأن هناك عدم قدرة على الاستمرار في الحرب، التي باتت حرب استنزاف والجانب الفلسطيني ليس لديه ما يخسره، لكن الإسرائيلي يخسر كل يوم الكثير من الهيبة ومن القدرات ومن الأثمان على الصعيد العسكري والسياسي.
ويرى أن إسرائيل لم تذهب لحرب شاملة مع لبنان لأنها ستقود نحو المزيد من التأزم على الصعيد السياسي والعسكري.
وكانت تقارير إسرائيلية قد كشفت، في وقت سابق الجمعة، أن قادة الجيش الإسرائيلي أوصوا بإنهاء الحملة العسكرية في رفح مبكرا من أجل التفرغ للجبهة اللبنانية في مواجهة "حزب الله".
وذكرت القناة الـ12 الإسرائيلية، أن قادة الجيش الإسرائيلي أبلغوا القادة السياسيين بهذه التوصية، خلال اجتماع مجلس الحرب الإسرائيلي، في وقت متأخر من مساء الخميس.
القائم بأعمال وزير الخارجية الإيراني علي باقري كني - سبوتنيك عربي, 1920, 13.06.2024
باقري: إذا كان لإسرائيل عقل فلن تلقي بنفسها من حفرة غزة إلى بئر لبنان
13 يونيو, 16:33 GMT
وأضافت القناة أن قيادة الجبهة الشمالية بالجيش الإسرائيلي تركز في الوقت الحالي على الأهداف التي من شأنها أن تقلل من قدرات "حزب الله" الهجومية.
وأوضحت أن الجيش الإسرائيلي يوصي في هذه المرحلة بتحويل الأنظار إلى الشمال عبر إنهاء الحملة في رفح بأقرب وقت ممكن من أجل التفرغ للبنان.
يأتي ذلك فيما تتواصل المعارك جنوبي لبنان بين "حزب الله" من جهة والجيش الإسرائيلي من جهة أخرى، منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة، في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حيث يتبادل كل من "حزب الله" وإسرائيل، القصف عبر الحدود بشكل شبه يومي.
وفي الآونة الأخيرة، كثّف "حزب الله" من وتيرة هجماته على مواقع إسرائيلية، استهدفها بعشرات الصواريخ والمسيرات، مؤكدا أن ذلك يأتي "دعما للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسنادا لمقاومته الباسلة"، بحسب قوله.
وتمثل الأعمال القتالية أسوأ صراع بين الجانبين منذ حرب 2006، ما يؤجج المخاوف من خوض مواجهة أكبر.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Работа реактивных систем залпового огня Град ВС РФ в зоне проведения СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة07:06 GMTДым, поднимающийся из зданий, пострадавших от израильских ударов в ходе боев между Израилем и боевиками ХАМАС - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. مقتل وإصابة 70 فلسطينيا جراء قصف إسرائيلي على حيي الشجاعية والتفاح05:41 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала