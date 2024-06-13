https://sarabic.ae/20240613/باقري-إذا-كان-لإسرائيل-عقل-فلن-تلقي-بنفسها-من-حفرة-غزة-إلى-بئر-لبنان-1089834251.html

باقري: إذا كان لإسرائيل عقل فلن تلقي بنفسها من حفرة غزة إلى بئر لبنان

باقري: إذا كان لإسرائيل عقل فلن تلقي بنفسها من حفرة غزة إلى بئر لبنان

سبوتنيك عربي

شدد القائم بأعمال وزير الخارجية الإيراني، علي باقري كني، اليوم الخميس، على أن ميزان القوى تغير قبل وبعد 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023. 13.06.2024, سبوتنيك عربي

2024-06-13T16:33+0000

2024-06-13T16:33+0000

2024-06-13T16:33+0000

إيران

أخبار إيران

العراق

أخبار العراق اليوم

إسرائيل

أخبار فلسطين اليوم

لبنان

العالم

أخبار العالم الآن

العالم العربي

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/05/14/1089043656_0:0:2452:1379_1920x0_80_0_0_d3e4eba3e194c0fd6ee8cdde34ea5498.jpg

وأكد في مؤتمر صحفي مع مستشار الأمن القومي العراقي، قاسم الأعرجي، في بغداد أن "لبنان سيكون جحيما للصهاينة لا رجعة منه"، وفقا لوكالة أنباء "مهر" الإيرانية.وتابع: "البعض يعرب عن قلقه من امتداد الحرب من غزة إلى جنوب لبنان، لكن الصهاينة ليس لديهم ذكريات جيدة عن لبنان، فانهزام هذا الكيان قد بدأ من لبنان، وفي عامي 2000 و2006، عانوا من إخفاقات وهزائم كبيرة في حربهم ضدها".وأضاف وزير الخارجية الإيراني بالنيابة، أنه "إذا كان للصهاينة عقل، فلن يلقون بأنفسهم من حفرة غزة إلى بئر لبنان".وأردف: "لبنان سيكون جحيما دون عودة للصهاينة، وان كان لديهم عقل فلن يحاولوا اختبار لبنان من جديد".كما لفت القائم بأعمال وزير الخارجية الإيراني، إلى أن "الصهاينة يريدون العودة إلى الأوضاع التي كانت قبل 7 أكتوبر بقتل أهل غزة، لكنهم لن يستطيعوا تحقيق ذلك".وأمس الأربعاء، أطلق "حزب الله" على إسرائيل 215 صاروخا، فضلا عن مسيّرات وقذائف مدفعية، في أكبر وأوسع هجوم منذ بدء المواجهات الراهنة بين الجانبين في 8 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.وجاء الهجوم ردا على اغتيال القيادي البارز في الحزب طالب سامي عبد الله، بغارة جوية إسرائيلية على بلدة جويا جنوبي لبنان، مساء الثلاثاء.وفي السياق نفسه، أفادت تقارير صحفية إسرائيلية، اليوم الخميس، بأن الإدارة الأمريكية تحاول منع نشوب حرب في الشمال بين إسرائيل و"حزب الله" اللبناني.ونقل الموقع الإلكتروني الإسرائيلي "واللا" عن مسؤولين أمريكيين أن البيت الأبيض يحاول منع نشوب حرب في الشمال الإسرائيلي بين تل أبيب و"حزب الله"، بالتوازي مع عمل إدارة جو بايدن على وقف إطلاق النار في قطاع غزة.وتتخوف الإدارة الأمريكية من قيام إسرائيل بخطوة استباقية تؤدي إلى حرب مع "حزب الله" أو تنجر إلى مثل هذه الحرب دون وضع استراتيجية واضحة لذلك ودون التفكير بخطوات للأمام بشأن عواقب مثل هذا السيناريو.ولفت المسؤولون الأمريكيون إلى أن نشوب حرب كبيرة بين "حزب الله" وإسرائيل يعني تزايد التصعيد في منطقة الشرق الأوسط وجر واشنطن إلى صراع أعمق، منوهًا إلى أن إدارة بادين تحاول احتواء الموقف أو التصعيد الجاري بين الحزب اللبناني وإسرائيل.يأتي ذلك فيما تتواصل المعارك جنوبي لبنان بين "حزب الله" من جهة والجيش الإسرائيلي من جهة أخرى، منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة، في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حيث يتبادل كل من "حزب الله" وإسرائيل، القصف عبر الحدود بشكل شبه يومي.وفي الآونة الأخيرة، كثّف "حزب الله" من وتيرة هجماته على مواقع إسرائيلية، استهدفها بعشرات الصواريخ والمسيرات، مؤكدا أن ذلك يأتي "دعما للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسنادا لمقاومته الباسلة"، بحسب قوله.

https://sarabic.ae/20240613/إيران-لا-يمكن-لأمريكا-إمداد-إسرائيل-بأسلحة-متقدمة-لمهاجمة-غزة-وإطلاق-مبادرات-سياسية-باسم-السلام-1089828054.html

https://sarabic.ae/20240613/إعلام-إسرائيلي-صواريخ-حزب-الله-تسببت-في-احتراق-3500-دونم-شمالي-إسرائيل---1089826232.html

إيران

أخبار إيران

العراق

إسرائيل

لبنان

غزة

قطاع غزة

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

إيران, أخبار إيران, العراق, أخبار العراق اليوم, إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, لبنان, العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل, طوفان الأقصى