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إيران: لا يمكن لأمريكا إمداد إسرائيل بأسلحة متقدمة لمهاجمة غزة وإطلاق مبادرات سياسية باسم السلام
إيران: لا يمكن لأمريكا إمداد إسرائيل بأسلحة متقدمة لمهاجمة غزة وإطلاق مبادرات سياسية باسم السلام
سبوتنيك عربي
أكد القائم بأعمال وزير الخارجية الإيراني، علي باقري كني، أن طهرن لن تسمح "للمعتدين الصهاينة بالتأثير على استقرار وأمن المنطقة". 13.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-13T14:16+0000
2024-06-13T14:16+0000
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صرح علي باقري كني بذلك، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، في بغداد، اليوم الخميس، وفقا لوكالة أنباء "مهر" الإيرانية.وقال كبير الدبلوماسيين الإيرانيين إن "إسرائيل قد ترتكب خطأ آخر، لكن إيران ردت بحزم على حماقة النظام، واستخدمت حقها المشروع في الدفاع عن نفسها وعاقبت المعتدي".وبينما أشار القائم بأعمال وزير الخارجية الإيراني، إلى إسرائيل "باعتبارها المصدر الرئيسي للتوتر وعدم الاستقرار"، فقد أكد أن "دول المنطقة تتفاعل معا لبناء غرب آسيا آمن ومستقر، وتابع: "يجب تعزيز هذا التضامن بين الدول أكثر من أي وقت مضى".وأردف: "لا يستطيع الأمريكيون، من ناحية، تسليم الأسلحة الأكثر تقدماً للصهاينة المعتدين والمحتلين لمهاجمة أهل غزة الأعزل في منازلهم وخيامهم، ومن ناحية أخرى، إطلاق مبادرات سياسية ذات وجه صانع للسلام".كما حذر علي باقري كني إسرائيل من "أي تصعيد في المنطقة، للتغطية على فشلها في غزة"، بحسب قوله.من جانبه، قال وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، إن بغداد تؤيد وقفا دائما لإطلاق النار في غزة، لكنه أعرب عن قلقه من فتح أي جبهة حرب جديدة من قبل النظام الإسرائيلي.وفي وقت سابق، جلس وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين وجها لوجه مع القائم بأعمال وزير الخارجية الإيراني، علي باقري كني، في وزارة الخارجية العراقية، وناقشا مجموعة كاملة من القضايا الثنائية والإقليمية.وخلال ترحيبه بضيفه، أعرب حسين عن تعازيه في وفاة الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي ووزير خارجيته حسين أميرعبد اللهيان، في حادث تحطم مروحية الشهر الماضي.كما أعرب كبير الدبلوماسيين العراقيين عن امتنانه للوفد الإيراني لتكريمه شهداء المقاومة العراقية، واصفا ذلك بأنه علامة على عمق العلاقات بين البلدين.وسيبحث باقري كاني خلال اليومين المقبلين مع المسؤولين العراقيين سبل تعزيز العلاقات في كافة المجالات، في ظل العلاقات الاستراتيجية بين الدولتين الجارتين.وستكون المصالح المشتركة بين إيران والعراق، والتعامل مع التحديات والتهديدات الأمنية، وأمن دول المنطقة، والتشاور على الصعيدين الإقليمي والدولي، على رأس جدول أعمال المحادثات بين المسؤولين الإيرانيين والعراقيين.
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العراق, أخبار العراق اليوم, إيران, أخبار إيران, العالم, إسرائيل, غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم العربي
العراق, أخبار العراق اليوم, إيران, أخبار إيران, العالم, إسرائيل, غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم العربي

إيران: لا يمكن لأمريكا إمداد إسرائيل بأسلحة متقدمة لمهاجمة غزة وإطلاق مبادرات سياسية باسم السلام

14:16 GMT 13.06.2024
© AFP 2023 / JOE KLAMAR كبير المفاوضين النوويين الإيرانيين علي باقري
 كبير المفاوضين النوويين الإيرانيين علي باقري - سبوتنيك عربي, 1920, 13.06.2024
كبير المفاوضين النوويين الإيرانيين علي باقري
© AFP 2023 / JOE KLAMAR
تابعنا عبر
أكد القائم بأعمال وزير الخارجية الإيراني، علي باقري كني، أن طهرن لن تسمح "للمعتدين الصهاينة بالتأثير على استقرار وأمن المنطقة".
صرح علي باقري كني بذلك، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، في بغداد، اليوم الخميس، وفقا لوكالة أنباء "مهر" الإيرانية.
وقال كبير الدبلوماسيين الإيرانيين إن "إسرائيل قد ترتكب خطأ آخر، لكن إيران ردت بحزم على حماقة النظام، واستخدمت حقها المشروع في الدفاع عن نفسها وعاقبت المعتدي".
وبينما أشار القائم بأعمال وزير الخارجية الإيراني، إلى إسرائيل "باعتبارها المصدر الرئيسي للتوتر وعدم الاستقرار"، فقد أكد أن "دول المنطقة تتفاعل معا لبناء غرب آسيا آمن ومستقر، وتابع: "يجب تعزيز هذا التضامن بين الدول أكثر من أي وقت مضى".
كما تطرق إلى غزة، وقال إنه "إذا كانت أمريكا مصممة في مبادراتها السياسية على وقف الحرب وسفك الدماء في غزة، فعليها أن تتوقف عن مساعدة الصهاينة المعتدين بالسلاح والمساعدات العسكرية".
وأردف: "لا يستطيع الأمريكيون، من ناحية، تسليم الأسلحة الأكثر تقدماً للصهاينة المعتدين والمحتلين لمهاجمة أهل غزة الأعزل في منازلهم وخيامهم، ومن ناحية أخرى، إطلاق مبادرات سياسية ذات وجه صانع للسلام".
القائم بأعمال وزير الخارجية الإيراني علي باقري كني - سبوتنيك عربي, 1920, 13.06.2024
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كما حذر علي باقري كني إسرائيل من "أي تصعيد في المنطقة، للتغطية على فشلها في غزة"، بحسب قوله.
من جانبه، قال وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، إن بغداد تؤيد وقفا دائما لإطلاق النار في غزة، لكنه أعرب عن قلقه من فتح أي جبهة حرب جديدة من قبل النظام الإسرائيلي.
وأضاف أن "الوضع الأمني ​​في المنطقة لا يزال متقلبا، والمنطقة برمتها سوف تتأثر إذا تجرأت إسرائيل على مهاجمة لبنان".
وفي وقت سابق، جلس وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين وجها لوجه مع القائم بأعمال وزير الخارجية الإيراني، علي باقري كني، في وزارة الخارجية العراقية، وناقشا مجموعة كاملة من القضايا الثنائية والإقليمية.
وخلال ترحيبه بضيفه، أعرب حسين عن تعازيه في وفاة الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي ووزير خارجيته حسين أميرعبد اللهيان، في حادث تحطم مروحية الشهر الماضي.
عراقي يقود قاربه في نهر شط العرب بجوار حقل نهر بن عمر النفطي بالقرب من مدينة البصرة الساحلية جنوب العراق، 4 نيسام/ أبريل 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 30.04.2024
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كما أعرب كبير الدبلوماسيين العراقيين عن امتنانه للوفد الإيراني لتكريمه شهداء المقاومة العراقية، واصفا ذلك بأنه علامة على عمق العلاقات بين البلدين.
وسيبحث باقري كاني خلال اليومين المقبلين مع المسؤولين العراقيين سبل تعزيز العلاقات في كافة المجالات، في ظل العلاقات الاستراتيجية بين الدولتين الجارتين.
وستكون المصالح المشتركة بين إيران والعراق، والتعامل مع التحديات والتهديدات الأمنية، وأمن دول المنطقة، والتشاور على الصعيدين الإقليمي والدولي، على رأس جدول أعمال المحادثات بين المسؤولين الإيرانيين والعراقيين.
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