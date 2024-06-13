https://sarabic.ae/20240613/إيران-تدعو-لاجتماع-طارئ-لوزراء-خارجية-دول-منظمة-التعاون-الإسلامي-لبحث-جرائم-إسرائيل-في-غزة-1089811132.html

إيران تدعو لاجتماع طارئ لوزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي لبحث جرائم إسرائيل في غزة

إيران تدعو لاجتماع طارئ لوزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي لبحث جرائم إسرائيل في غزة

سبوتنيك عربي

شدد وزير الخارجية الإيراني بالوكالة، علي باقري كني، على "ضرورة اتخاذ البلدان الإسلامية إجراء فعليا لوقف الجرائم الإسرائيلية في قطاع غزة". 13.06.2024, سبوتنيك عربي

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2024-06-13T11:21+0000

2024-06-13T11:21+0000

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وخلال اتصال هاتفي مع الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه، أشار باقري إلى استمرار وتزايد جرائم الصهاينة في رفح، داعيًا إلى عقد اجتماع طارئ لوزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، حسب وكالة "تسنيم" الإيرانية.من جانبه، ندد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه بجرائم الصهاينة، وأكد على ضرورة اتخاذ إجراء فعلي ضد الكيان الإسرائيلي، مشددا على ضرورة اتخاذ خطوات عملية في هذا الخصوص بمشاركة سائر البلدان الإسلامية لوقف جرائم الصهاينة.ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وأسفر الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، حتى الآن، عن سقوط أكثر من 37 ألف قتيل وأكثر من 85 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وذلك ممن وصلوا إلى المستشفيات، فيما لا يزال أكثر من 7 آلاف مفقود تحت الأنقاض الناتجة عن القصف المتواصل في أنحاء القطاع.

https://sarabic.ae/20240613/أردوغان-الإبادة-الجماعية-التي-تحدث-في-غزة-منذ-250-يوما-تدمي-قلب-كل-ذي-ضمير-1089809864.html

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