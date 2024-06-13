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https://sarabic.ae/20240613/أردوغان-الإبادة-الجماعية-التي-تحدث-في-غزة-منذ-250-يوما-تدمي-قلب-كل-ذي-ضمير-1089809864.html
أردوغان: الإبادة الجماعية التي تحدث في غزة منذ 250 يوما تدمي قلب كل ذي ضمير
أردوغان: الإبادة الجماعية التي تحدث في غزة منذ 250 يوما تدمي قلب كل ذي ضمير
سبوتنيك عربي
ثمن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الخميس، الموقف الذي اتخذته إسبانيا ضد المظالم الإسرائيلية. 13.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-13T10:30+0000
2024-06-13T10:30+0000
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وقال أردوغان، في تصريحات نقلتها وكالة "الأناضول" التركية، إن "الإبادة الجماعية التي تحدث في غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة منذ 250 يومًا تدمي قلب كل ذي ضمير"، مشيرا إلى أن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز احتل مكانة استثنائية في قلوب شعوب إسبانيا وفلسطين وتركيا من خلال تبني سياسات مبدئية وحكيمة.وكان وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، دعا السبت الماضي، جميع الدول إلى ممارسة الضغوط على إسرائيل وعزلها لوقف جرائمها في غزة ولإيصال المساعدات.وقال فيدان في كلمته أمام الاجتماع الاستثنائي لمجلس وزراء خارجية "مجموعة D-8"، (الدول الثماني الإسلامية)، لبحث الوضع في غزة بمدينة إسطنبول، إن "جرائم الاحتلال في غزة وصمة عار على جبين إسرائيل"، مؤكدا أنه سيأتي اليوم الذي سيحاكم فيه كل قادة إسرائيل على جرائمهم بحق الفلسطينيين. وأضاف وزير الخارجية التركي أن "من مهام مجموعة الدول الإسلامية النامية العمل على إيجاد حلول جذرية للقضية الفلسطينية"، مشيرا إلى أن "اجتماع اليوم يهدف إلى تقديم الدعم الكامل لإخوتنا الفلسطينيين في قطاع غزة".ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من أكتوبر 2023، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وأسفر الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، حتى الآن، عن سقوط نحو 37 ألف قتيل وأكثر من 83 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وذلك ممن وصلوا إلى المستشفيات، فيما لا يزال أكثر من 7 آلاف مفقود تحت الأنقاض الناتجة عن القصف المتواصل في أنحاء القطاع.
https://sarabic.ae/20240609/تركيا-هجوم-إسرائيل-الوحشي-على-النصيرات-إضافة-إلى-قائمة-جرائم-الحرب-التي-ارتكبتها-في-غزة-1089661030.html
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أخبار تركيا اليوم, رجب طيب أردوغان, غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, حركة حماس, العالم
أخبار تركيا اليوم, رجب طيب أردوغان, غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, حركة حماس, العالم

أردوغان: الإبادة الجماعية التي تحدث في غزة منذ 250 يوما تدمي قلب كل ذي ضمير

10:30 GMT 13.06.2024
© AFP 2023 / ADEM ALTANالرئيس التركي، رجب طيب أردوغان
الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان - سبوتنيك عربي, 1920, 13.06.2024
© AFP 2023 / ADEM ALTAN
تابعنا عبر
ثمن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الخميس، الموقف الذي اتخذته إسبانيا ضد المظالم الإسرائيلية.
وقال أردوغان، في تصريحات نقلتها وكالة "الأناضول" التركية، إن "الإبادة الجماعية التي تحدث في غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة منذ 250 يومًا تدمي قلب كل ذي ضمير"، مشيرا إلى أن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز احتل مكانة استثنائية في قلوب شعوب إسبانيا وفلسطين وتركيا من خلال تبني سياسات مبدئية وحكيمة.
وكان وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، دعا السبت الماضي، جميع الدول إلى ممارسة الضغوط على إسرائيل وعزلها لوقف جرائمها في غزة ولإيصال المساعدات.
وقال فيدان في كلمته أمام الاجتماع الاستثنائي لمجلس وزراء خارجية "مجموعة D-8"، (الدول الثماني الإسلامية)، لبحث الوضع في غزة بمدينة إسطنبول، إن "جرائم الاحتلال في غزة وصمة عار على جبين إسرائيل"، مؤكدا أنه سيأتي اليوم الذي سيحاكم فيه كل قادة إسرائيل على جرائمهم بحق الفلسطينيين.
وأضاف وزير الخارجية التركي أن "من مهام مجموعة الدول الإسلامية النامية العمل على إيجاد حلول جذرية للقضية الفلسطينية"، مشيرا إلى أن "اجتماع اليوم يهدف إلى تقديم الدعم الكامل لإخوتنا الفلسطينيين في قطاع غزة".
الأعلام التركية منكسة أمام وزارة الخارجية في أنقرة - سبوتنيك عربي, 1920, 09.06.2024
تركيا: هجوم إسرائيل الوحشي على النصيرات إضافة إلى قائمة جرائم الحرب التي ارتكبتها في غزة
9 يونيو, 08:40 GMT
ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من أكتوبر 2023، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.
وأسفر الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، حتى الآن، عن سقوط نحو 37 ألف قتيل وأكثر من 83 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وذلك ممن وصلوا إلى المستشفيات، فيما لا يزال أكثر من 7 آلاف مفقود تحت الأنقاض الناتجة عن القصف المتواصل في أنحاء القطاع.
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