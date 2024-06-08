https://sarabic.ae/20240608/وزير-الخارجية-التركي-جرائم-الاحتلال-في-غزة-وصمة-عار-على-جبين-إسرائيل-1089636108.html

وزير الخارجية التركي: جرائم الاحتلال في غزة وصمة عار على جبين إسرائيل

وزير الخارجية التركي: جرائم الاحتلال في غزة وصمة عار على جبين إسرائيل

سبوتنيك عربي

دعا وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، اليوم السبت، جميع الدول إلى ممارسة الضغوط على إسرائيل وعزلها لوقف جرائمها في غزة ولإيصال المساعدات. 08.06.2024, سبوتنيك عربي

2024-06-08T08:36+0000

2024-06-08T08:36+0000

2024-06-08T08:36+0000

غزة

العدوان الإسرائيلي على غزة

قطاع غزة

إسرائيل

أخبار إسرائيل اليوم

أخبار تركيا اليوم

حركة حماس

أخبار فلسطين اليوم

العالم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/07/04/1078722648_0:548:2056:1705_1920x0_80_0_0_18202a0390ba500259f75e9aeb9f83ea.jpg

وقال فيدان في كلمته أمام الاجتماع الاستثنائي لمجلس وزراء خارجية "مجموعة D-8"، (الدول الثماني الإسلامية)، لبحث الوضع في غزة بمدينة إسطنبول، إن "جرائم الاحتلال في غزة وصمة عار على جبين إسرائيل"، مؤكدا أنه سيأتي اليوم الذي سيحاكم فيه كل قادة إسرائيل على جرائمهم بحق الفلسطينيين.وأضاف وزير الخارجية التركي أن "من مهام مجموعة الدول الإسلامية النامية العمل على إيجاد حلول جذرية للقضية الفلسطينية"، مشيرا إلى أن "اجتماع اليوم يهدف إلى تقديم الدعم الكامل لإخوتنا الفلسطينيين في قطاع غزة".ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من أكتوبر 2023، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وأسفر الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، حتى الآن، عن سقوط نحو 37 ألف قتيل وأكثر من 83 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وذلك ممن وصلوا إلى المستشفيات، فيما لا يزال أكثر من 7 آلاف مفقود تحت الأنقاض الناتجة عن القصف المتواصل في أنحاء القطاع.

https://sarabic.ae/20240608/منظمة-التعاون-الإسلامي-تطالب-المجتمع-الدولي-بالعمل-على-وضع-حد-للعدوان-العسكري-الإسرائيلي-على-غزة-1089635240.html

غزة

قطاع غزة

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار تركيا اليوم, حركة حماس, أخبار فلسطين اليوم, العالم