https://sarabic.ae/20240608/وزير-الخارجية-التركي-جرائم-الاحتلال-في-غزة-وصمة-عار-على-جبين-إسرائيل-1089636108.html
وزير الخارجية التركي: جرائم الاحتلال في غزة وصمة عار على جبين إسرائيل
وزير الخارجية التركي: جرائم الاحتلال في غزة وصمة عار على جبين إسرائيل
سبوتنيك عربي
دعا وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، اليوم السبت، جميع الدول إلى ممارسة الضغوط على إسرائيل وعزلها لوقف جرائمها في غزة ولإيصال المساعدات. 08.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-08T08:36+0000
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وقال فيدان في كلمته أمام الاجتماع الاستثنائي لمجلس وزراء خارجية "مجموعة D-8"، (الدول الثماني الإسلامية)، لبحث الوضع في غزة بمدينة إسطنبول، إن "جرائم الاحتلال في غزة وصمة عار على جبين إسرائيل"، مؤكدا أنه سيأتي اليوم الذي سيحاكم فيه كل قادة إسرائيل على جرائمهم بحق الفلسطينيين.وأضاف وزير الخارجية التركي أن "من مهام مجموعة الدول الإسلامية النامية العمل على إيجاد حلول جذرية للقضية الفلسطينية"، مشيرا إلى أن "اجتماع اليوم يهدف إلى تقديم الدعم الكامل لإخوتنا الفلسطينيين في قطاع غزة".ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من أكتوبر 2023، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وأسفر الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، حتى الآن، عن سقوط نحو 37 ألف قتيل وأكثر من 83 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وذلك ممن وصلوا إلى المستشفيات، فيما لا يزال أكثر من 7 آلاف مفقود تحت الأنقاض الناتجة عن القصف المتواصل في أنحاء القطاع.
https://sarabic.ae/20240608/منظمة-التعاون-الإسلامي-تطالب-المجتمع-الدولي-بالعمل-على-وضع-حد-للعدوان-العسكري-الإسرائيلي-على-غزة-1089635240.html
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غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار تركيا اليوم, حركة حماس, أخبار فلسطين اليوم, العالم
غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار تركيا اليوم, حركة حماس, أخبار فلسطين اليوم, العالم
وزير الخارجية التركي: جرائم الاحتلال في غزة وصمة عار على جبين إسرائيل
دعا وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، اليوم السبت، جميع الدول إلى ممارسة الضغوط على إسرائيل وعزلها لوقف جرائمها في غزة ولإيصال المساعدات.
وقال فيدان في كلمته أمام الاجتماع الاستثنائي لمجلس وزراء خارجية "مجموعة D-8"، (الدول الثماني الإسلامية)، لبحث الوضع في غزة بمدينة إسطنبول، إن "جرائم الاحتلال في غزة وصمة عار على جبين إسرائيل"، مؤكدا أنه سيأتي اليوم الذي سيحاكم فيه كل قادة إسرائيل على جرائمهم بحق الفلسطينيين.
وأضاف وزير الخارجية التركي أن "من مهام مجموعة الدول الإسلامية النامية العمل على إيجاد حلول جذرية للقضية الفلسطينية"، مشيرا إلى أن "اجتماع اليوم يهدف إلى تقديم الدعم الكامل لإخوتنا الفلسطينيين في قطاع غزة".
ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من أكتوبر 2023، حينما أعلنت حركة حماس
، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.
وأسفر الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، حتى الآن، عن سقوط نحو 37 ألف قتيل وأكثر من 83 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وذلك ممن وصلوا إلى المستشفيات، فيما لا يزال أكثر من 7 آلاف مفقود تحت الأنقاض الناتجة عن القصف المتواصل في أنحاء القطاع.