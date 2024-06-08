https://sarabic.ae/20240608/منظمة-التعاون-الإسلامي-تطالب-المجتمع-الدولي-بالعمل-على-وضع-حد-للعدوان-العسكري-الإسرائيلي-على-غزة-1089635240.html
منظمة التعاون الإسلامي تطالب المجتمع الدولي بالعمل على وضع حد للعدوان العسكري الإسرائيلي على غزة
منظمة التعاون الإسلامي تطالب المجتمع الدولي بالعمل على وضع حد للعدوان العسكري الإسرائيلي على غزة
سبوتنيك عربي
أدانت منظمة التعاون الإسلامي، بأشد العبارات "القصف الإسرائيلي الوحشي لمدرسة تابعة لوكالة الأونروا تؤوي نازحين في قطاع غزة ما أدى إلى استشهاد أكثر من أربعين... 08.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-08T07:59+0000
2024-06-08T07:59+0000
2024-06-08T07:59+0000
غزة
العدوان الإسرائيلي على غزة
قطاع غزة
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
حركة حماس
أخبار فلسطين اليوم
منظمة التعاون الإسلامي
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/04/08/1087801516_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_ff3a87f672c0a5a5491734712218077e.jpg
واعتبرت التعاون الإسلامي، في بيان لها، أن ذلك "امتدادا لجريمة الابادة الجماعية المتواصلة ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وانتهاكا صارخا لأحكام القانون الدولي الإنساني، واتفاقية جنيف وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وكذلك الأوامر الصادرة عن محكمة العدل الدولية".كما رحبت المنظمة، "بقرار الأمين العام للأمم المتحدة إدراج اسرائيل، قوة الاحتلال، على قائمة منتهكي حقوق الأطفال في النزاعات المسلحة أو ما يسمى "قائمة العار"، معتبرة أن ذلك "خطوة مهمة لدعم سيادة القانون الدولي وإنهاء ثقافة الإفلات من العقاب في ما يتعلق بجرائم الحرب الاسرائيلية، وضمان تحقيق العدالة للضحايا الفلسطينيين".وطالبت المنظمة المجتمع الدولي، وخصوصا مجلس الأمن الدولي، "تحمل مسؤولياته والعمل على وضع حد للعدوان العسكري الاسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني، واتخاذ إجراءات جادة لضمان محاسبة مرتكبي جرائم الحرب وجريمة الابادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني، وصولا الى تحقيق العدالة الدولية".وأعلن السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة، جلعاد أردان، أمس الجمعة، عن تلقيه إخطارا رسميا، بشأن قرار الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، بوضع الجيش الإسرائيلي على "القائمة السوداء" للدول التي تؤذي الأطفال.ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من أكتوبر 2023، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وأسفر الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، حتى الآن، عن سقوط نحو 37 ألف قتيل وأكثر من 83 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وذلك ممن وصلوا إلى المستشفيات، فيما لا يزال أكثر من 7 آلاف مفقود تحت الأنقاض الناتجة عن القصف المتواصل في أنحاء القطاع.
https://sarabic.ae/20240608/السلطة-الفلسطينية-تعتبر-قرار-وضع-إسرائيل-على-القائمة-السوداء-خطوة-في-الاتجاه-الصحيح-1089633041.html
غزة
قطاع غزة
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/04/08/1087801516_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_3cd7b74d63d0d805646b28b500fed9bc.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, حركة حماس, أخبار فلسطين اليوم, منظمة التعاون الإسلامي, العالم العربي
غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, حركة حماس, أخبار فلسطين اليوم, منظمة التعاون الإسلامي, العالم العربي
منظمة التعاون الإسلامي تطالب المجتمع الدولي بالعمل على وضع حد للعدوان العسكري الإسرائيلي على غزة
أدانت منظمة التعاون الإسلامي، بأشد العبارات "القصف الإسرائيلي الوحشي لمدرسة تابعة لوكالة الأونروا تؤوي نازحين في قطاع غزة ما أدى إلى استشهاد أكثر من أربعين فلسطينييا وجرح أعداد كبيرة من المدنيين، معظمهم من النساء والأطفال".
واعتبرت التعاون الإسلامي، في بيان لها
، أن ذلك "امتدادا لجريمة الابادة الجماعية المتواصلة ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وانتهاكا صارخا لأحكام القانون الدولي الإنساني، واتفاقية جنيف وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وكذلك الأوامر الصادرة عن محكمة العدل الدولية".
كما رحبت المنظمة، "بقرار الأمين العام للأمم المتحدة إدراج اسرائيل، قوة الاحتلال، على قائمة منتهكي حقوق الأطفال في النزاعات المسلحة أو ما يسمى "قائمة العار"، معتبرة أن ذلك "خطوة مهمة لدعم سيادة القانون الدولي وإنهاء ثقافة الإفلات من العقاب في ما يتعلق بجرائم الحرب الاسرائيلية، وضمان تحقيق العدالة للضحايا الفلسطينيين".
وطالبت المنظمة المجتمع الدولي، وخصوصا مجلس الأمن الدولي، "تحمل مسؤولياته والعمل على وضع حد للعدوان العسكري الاسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني، واتخاذ إجراءات جادة لضمان محاسبة مرتكبي جرائم الحرب وجريمة الابادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني، وصولا الى تحقيق العدالة الدولية".
وأعلن السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة، جلعاد أردان، أمس الجمعة، عن تلقيه إخطارا رسميا، بشأن قرار الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، بوضع الجيش الإسرائيلي على "القائمة السوداء"
للدول التي تؤذي الأطفال.
ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من أكتوبر 2023، حينما أعلنت حركة حماس
، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.
وأسفر الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، حتى الآن، عن سقوط نحو 37 ألف قتيل وأكثر من 83 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وذلك ممن وصلوا إلى المستشفيات، فيما لا يزال أكثر من 7 آلاف مفقود تحت الأنقاض الناتجة عن القصف المتواصل في أنحاء القطاع.