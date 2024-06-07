https://sarabic.ae/20240607/غوتيريش-يدرج-الجيش-الإسرائيلي-ضمن-القائمة-السوداء-لمنتهكي-حقوق-الأطفال-في-حالات-النزاع-1089624947.html

غوتيريش يدرج الجيش الإسرائيلي ضمن "القائمة السوداء" لمنتهكي حقوق الأطفال في حالات النزاع

غوتيريش يدرج الجيش الإسرائيلي ضمن "القائمة السوداء" لمنتهكي حقوق الأطفال في حالات النزاع

سبوتنيك عربي

أعلن السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة، جلعاد أردان، اليوم الجمعة، عن تلقيه إخطارا رسميا، بشأن قرار الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، بوضع الجيش... 07.06.2024, سبوتنيك عربي

2024-06-07T16:05+0000

2024-06-07T16:05+0000

2024-06-07T16:05+0000

أنطونيو غوتيريش

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غزة

التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل

العدوان الإسرائيلي على غزة

قطاع غزة

وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل

أخبار فلسطين اليوم

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وكتب أردان عبر منصة "إكس"، أن رد فعله على قرار غوتيريش كان حادا، وقال معلقا إن "الجيش الإسرائيلي هو الأكثر أخلاقية في العالم، ومن يدخل في "القائمة السوداء" هو الأمين العام للأمم المتحدة، الذي يشجع الإرهاب، وكراهيته لإسرائيل هي التي تحرك قراراته".وختم السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة، جلعاد أران، تغريدته بأنه "على الأمين العام للأمم المتحدة أن يخجل من نفسه!".ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من أكتوبر 2023، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وأسفر الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، حتى الآن، عن سقوط نحو 37 ألف قتيل وأكثر من 83 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وذلك ممن وصلوا إلى المستشفيات، فيما لا يزال أكثر من 7 آلاف مفقود تحت الأنقاض الناتجة عن القصف المتواصل في أنحاء القطاع.

https://sarabic.ae/20240512/9-قتلى-غالبيتهم-أطفال-إثر-قصف-إسرائيلي-لمنزل-في-رفح-1088751364.html

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