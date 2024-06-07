https://sarabic.ae/20240607/غوتيريش-يدرج-الجيش-الإسرائيلي-ضمن-القائمة-السوداء-لمنتهكي-حقوق-الأطفال-في-حالات-النزاع-1089624947.html
غوتيريش يدرج الجيش الإسرائيلي ضمن "القائمة السوداء" لمنتهكي حقوق الأطفال في حالات النزاع
غوتيريش يدرج الجيش الإسرائيلي ضمن "القائمة السوداء" لمنتهكي حقوق الأطفال في حالات النزاع
سبوتنيك عربي
أعلن السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة، جلعاد أردان، اليوم الجمعة، عن تلقيه إخطارا رسميا، بشأن قرار الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، بوضع الجيش... 07.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-07T16:05+0000
2024-06-07T16:05+0000
2024-06-07T16:05+0000
أنطونيو غوتيريش
منظمة الأمم المتحدة
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
غزة
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
العدوان الإسرائيلي على غزة
قطاع غزة
وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل
أخبار فلسطين اليوم
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وكتب أردان عبر منصة "إكس"، أن رد فعله على قرار غوتيريش كان حادا، وقال معلقا إن "الجيش الإسرائيلي هو الأكثر أخلاقية في العالم، ومن يدخل في "القائمة السوداء" هو الأمين العام للأمم المتحدة، الذي يشجع الإرهاب، وكراهيته لإسرائيل هي التي تحرك قراراته".وختم السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة، جلعاد أران، تغريدته بأنه "على الأمين العام للأمم المتحدة أن يخجل من نفسه!".ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من أكتوبر 2023، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وأسفر الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، حتى الآن، عن سقوط نحو 37 ألف قتيل وأكثر من 83 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وذلك ممن وصلوا إلى المستشفيات، فيما لا يزال أكثر من 7 آلاف مفقود تحت الأنقاض الناتجة عن القصف المتواصل في أنحاء القطاع.
https://sarabic.ae/20240512/9-قتلى-غالبيتهم-أطفال-إثر-قصف-إسرائيلي-لمنزل-في-رفح-1088751364.html
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أنطونيو غوتيريش, منظمة الأمم المتحدة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, طوفان الأقصى, العالم, العالم العربي
أنطونيو غوتيريش, منظمة الأمم المتحدة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, طوفان الأقصى, العالم, العالم العربي
غوتيريش يدرج الجيش الإسرائيلي ضمن "القائمة السوداء" لمنتهكي حقوق الأطفال في حالات النزاع
أعلن السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة، جلعاد أردان، اليوم الجمعة، عن تلقيه إخطارا رسميا، بشأن قرار الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، بوضع الجيش الإسرائيلي على "القائمة السوداء" للدول التي تؤذي الأطفال.
وكتب أردان عبر منصة "إكس"، أن رد فعله على قرار غوتيريش كان حادا، وقال معلقا إن "الجيش الإسرائيلي هو الأكثر أخلاقية في العالم، ومن يدخل في "القائمة السوداء" هو الأمين العام للأمم المتحدة، الذي يشجع الإرهاب، وكراهيته لإسرائيل هي التي تحرك قراراته".
وختم السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة، جلعاد أران، تغريدته بأنه "على الأمين العام للأمم المتحدة أن يخجل من نفسه!".
ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من أكتوبر 2023، حينما أعلنت حركة حماس
، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.
وأسفر الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، حتى الآن، عن سقوط نحو 37 ألف قتيل وأكثر من 83 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وذلك ممن وصلوا إلى المستشفيات، فيما لا يزال أكثر من 7 آلاف مفقود تحت الأنقاض الناتجة عن القصف المتواصل في أنحاء القطاع.