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أبرز تصريحات الرئيس الروسي خلال الجلسة العامة لمنتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2024... فيديو
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المرأة الأم والعاملة...الصعوبات والتحديات
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بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
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الإنسان والثقافة
بولغاكوف ورواية "المعلم ومارغاريتا" التي طبعت بعد وفاته ب26 سنة
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09:03 GMT
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هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
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8 د
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قطر: الوسطاء لم يتلقوا رداً من حماس، واشنطن تحذر إسرائيل من "حرب محدودة" مع لبنان
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https://sarabic.ae/20240607/غوتيريش-يدرج-الجيش-الإسرائيلي-ضمن-القائمة-السوداء-لمنتهكي-حقوق-الأطفال-في-حالات-النزاع-1089624947.html
غوتيريش يدرج الجيش الإسرائيلي ضمن "القائمة السوداء" لمنتهكي حقوق الأطفال في حالات النزاع
غوتيريش يدرج الجيش الإسرائيلي ضمن "القائمة السوداء" لمنتهكي حقوق الأطفال في حالات النزاع
سبوتنيك عربي
أعلن السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة، جلعاد أردان، اليوم الجمعة، عن تلقيه إخطارا رسميا، بشأن قرار الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، بوضع الجيش... 07.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-07T16:05+0000
2024-06-07T16:05+0000
أنطونيو غوتيريش
منظمة الأمم المتحدة
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
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التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
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وكتب أردان عبر منصة "إكس"، أن رد فعله على قرار غوتيريش كان حادا، وقال معلقا إن "الجيش الإسرائيلي هو الأكثر أخلاقية في العالم، ومن يدخل في "القائمة السوداء" هو الأمين العام للأمم المتحدة، الذي يشجع الإرهاب، وكراهيته لإسرائيل هي التي تحرك قراراته".وختم السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة، جلعاد أران، تغريدته بأنه "على الأمين العام للأمم المتحدة أن يخجل من نفسه!".ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من أكتوبر 2023، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وأسفر الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، حتى الآن، عن سقوط نحو 37 ألف قتيل وأكثر من 83 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وذلك ممن وصلوا إلى المستشفيات، فيما لا يزال أكثر من 7 آلاف مفقود تحت الأنقاض الناتجة عن القصف المتواصل في أنحاء القطاع.
https://sarabic.ae/20240512/9-قتلى-غالبيتهم-أطفال-إثر-قصف-إسرائيلي-لمنزل-في-رفح-1088751364.html
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أنطونيو غوتيريش, منظمة الأمم المتحدة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, طوفان الأقصى, العالم, العالم العربي
أنطونيو غوتيريش, منظمة الأمم المتحدة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, طوفان الأقصى, العالم, العالم العربي

غوتيريش يدرج الجيش الإسرائيلي ضمن "القائمة السوداء" لمنتهكي حقوق الأطفال في حالات النزاع

16:05 GMT 07.06.2024
© Sputnik . Ajwad Jradatأطفال غزة يصنعون فوانيس رمضان من بقايا كتبهم المدرسية
أطفال غزة يصنعون فوانيس رمضان من بقايا كتبهم المدرسية - سبوتنيك عربي, 1920, 07.06.2024
أطفال غزة يصنعون فوانيس رمضان من بقايا كتبهم المدرسية
© Sputnik . Ajwad Jradat
تابعنا عبر
أعلن السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة، جلعاد أردان، اليوم الجمعة، عن تلقيه إخطارا رسميا، بشأن قرار الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، بوضع الجيش الإسرائيلي على "القائمة السوداء" للدول التي تؤذي الأطفال.
وكتب أردان عبر منصة "إكس"، أن رد فعله على قرار غوتيريش كان حادا، وقال معلقا إن "الجيش الإسرائيلي هو الأكثر أخلاقية في العالم، ومن يدخل في "القائمة السوداء" هو الأمين العام للأمم المتحدة، الذي يشجع الإرهاب، وكراهيته لإسرائيل هي التي تحرك قراراته".
وختم السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة، جلعاد أران، تغريدته بأنه "على الأمين العام للأمم المتحدة أن يخجل من نفسه!".
ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من أكتوبر 2023، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.
فلسطينيون ينقلون رجلًا مصابًا تم انتشاله من تحت أنقاض منزل دمر في غارة إسرائيلية على وسط رفح بجنوب قطاع غزة في 5 مايو 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 12.05.2024
9 قتلى غالبيتهم من الأطفال إثر قصف إسرائيلي لمنزل في رفح جنوبي قطاع غزة
12 مايو, 02:12 GMT
وأسفر الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، حتى الآن، عن سقوط نحو 37 ألف قتيل وأكثر من 83 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وذلك ممن وصلوا إلى المستشفيات، فيما لا يزال أكثر من 7 آلاف مفقود تحت الأنقاض الناتجة عن القصف المتواصل في أنحاء القطاع.
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Военнослужащий ВС РФ стреляет из реактивного пехотного огнемета РПО-А Шмель во время прохождения боевой подготовки на одном из полигонов в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة14:59 GMT
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