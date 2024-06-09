تركيا: هجوم إسرائيل الوحشي على النصيرات إضافة إلى قائمة جرائم الحرب التي ارتكبتها في غزة

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير الرؤى والأحلام على حياتنا
08:16 GMT
36 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
08:53 GMT
7 د
ملفات ساخنة
كيف ترد إيران على اغتيال إسرائيل لأحد مستشاريها في سوريا
09:03 GMT
29 د
من الملعب
ريال مدريد يتوّج بدوري أبطال أوروبا ويعزز رقمه القياسي
09:33 GMT
27 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
10:29 GMT
31 د
شؤون عسكرية
خبير: ليس مستبعدا أن تدخل إيران بشكل مباشر في أي حروب قد تنشأ في المنطقة
11:30 GMT
30 د
كواليس السينما
الممثل بين الفن والسياسة
12:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
ميخائيل نعيمة اديب وشاعر لبناني وابرز الطلاب اللبنانيين الذين تخرجوا من روسيا القيصرية
12:31 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
ماذا بعد إدراج الجيش الإسرائيلي على "القائمة السوداء" لمنتهكي حقوق الأطفال؟
16:03 GMT
29 د
مساحة حرة
روسيا وأفريقيا نحو تعميق الشراكة الاستراتيجية
16:34 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
بوتين: روسيا تحتفظ بحقها بتزويد خصوم الغرب بأسلحة بعيدة المدى
17:03 GMT
59 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
وسائل التواصل الإجتماعي.. نعمة أم نقمة؟
08:19 GMT
23 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
08:41 GMT
19 د
صدى الحياة
خبير: القوات الإسرائيلية تقوم بقتل الأطفال كنوع من الإبادة الجماعية للفلسطينيين
09:30 GMT
30 د
كواليس السينما
الممثل بين الفن والسياسة
10:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
تهديد الأثرياء لمياه الأرض ومغناطيسية الجرافين وثلوج المريخ في قشرته الصلبة
10:31 GMT
29 د
من الملعب
ريال مدريد يتوّج بدوري أبطال أوروبا ويعزز رقمه القياسي
11:03 GMT
27 د
مساحة حرة
روسيا وأفريقيا نحو تعميق الشراكة الاستراتيجية
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هي افة ليست بالجديدة، أسبابها كثيرة، ونتائجها أكثر، تضرب المجتمع، فتعيث به فسادًا، إنها البطالة
12:03 GMT
27 د
ملفات ساخنة
ماذا بعد إدراج الجيش الإسرائيلي على "القائمة السوداء" لمنتهكي حقوق الأطفال؟
12:31 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
روسيا تحتفل بالذكرى الـ 225 لميلاد شاعرها العظيم ألكسندر بوشكين
16:03 GMT
30 د
شؤون عسكرية
خبير: ليس مستبعدا أن تدخل إيران بشكل مباشر في أي حروب قد تنشأ في المنطقة
16:33 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
107 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20240609/تركيا-هجوم-إسرائيل-الوحشي-على-النصيرات-إضافة-إلى-قائمة-جرائم-الحرب-التي-ارتكبتها-في-غزة-1089661030.html
تركيا: هجوم إسرائيل الوحشي على النصيرات إضافة إلى قائمة جرائم الحرب التي ارتكبتها في غزة
تركيا: هجوم إسرائيل الوحشي على النصيرات إضافة إلى قائمة جرائم الحرب التي ارتكبتها في غزة
سبوتنيك عربي
أعربت وزارة الخارجية التركية، اليوم الأحد، عن أسفها للهجوم الإسرائيلي على مخيم النصيرات للاجئين في قطع غزة، والذي أدى إلى مقتل مئات المدنيين الفلسطينيين. 09.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-09T08:40+0000
2024-06-09T08:40+0000
أخبار تركيا اليوم
غزة
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
العدوان الإسرائيلي على غزة
قطاع غزة
وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل
التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل
أخبار فلسطين اليوم
أخبار إسرائيل اليوم
طوفان الأقصى
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/01/18/1085383043_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_de006d94ceef294784fb000648b0a000.jpg
وأكدت الوزارة في بيان لها، أنه "بهذا الهجوم الوحشي الأخير، أضافت إسرائيل جريمة جديدة إلى قائمة جرائم الحرب التي ارتكبتها في غزة".ودعت وزارة الخارجية التركية المؤسسات المسؤولة عن حفظ السلم والأمن الدوليين، وعلى وجه الخصوص مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، إلى "ممارسة مسؤوليتها لوضع حد لارتكاب إسرائيل لهذه الجرائم، التي تحاكم أمام محكمة العدل الدولية، لانتهاكها التزاماتها بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية لعام 1948".وأعلن الجيش الإسرائيلي، أمس السبت، استعادة 4 أشخاص كانت احتجزتهم حركة حماس منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي خلال عملية أجراها في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، مبينا أن وضع المختطفين الصحي جيد وتم نقلهم للفحوصات الطبية في مستشفى تل هاشومير.وحول تفاصيل العملية، أفادت قناة "13" الإسرائيلية بأنه "مساء الخميس، أجريت محادثات حول الموافقة التفصيلية على خطة تحرير الأسرى، وقدم رؤساء الأجهزة الأمنية الخطة لنتنياهو وغالانت ووافقا عليها وفي اليومين الأخيرين جرت الاستعدادات النهائية للعملية".وأضافت: "وفي ساعات صباح اليوم بدأت القوات الخاصة في الشاباك لتنفيذ العملية وحتى اللحظة الأخيرة لم يكن من الواضح متى ستنفذ العملية، وعند الساعة 11 تم منح الضوء الأخضر الأخير".وأكد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أنه وافق دون تردد على عملية تحرير الأسرى الأربعة لدى "حماس" من مخيم النصيرات وسط القطاع، بالرغم من "المخاطر".وقال نتنياهو، في كلمة متلفزة، اليوم السبت: "وافقت على عملية تحرير الأسرى الأربعة لدى حماس دون تردد بالرغم من المخاطر".وأضاف: "نتطلع لإنقاذ كل المحتجزين لدى حركة حماس التي ترتكب جريمة حرب من خلال اختطافها للإسرائيليين".وأكد نتنياهو، في وقت سابق من اليوم، أن حكومته "لن تتوقف حتى استكمال المهمة واسترجاع جميع المختطفين إلى الديار".يأتي ذلك وسط ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي المتواصل، منذ صباح اليوم السبت، على مخيم النصيرات ومناطق متفرقة وسط قطاع غزة، إلى 210 قتلى وأكثر من 400 جريح، وفقا للمكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة.
https://sarabic.ae/20240608/بوريل-يدين-هجوم-إسرائيل-الدامي-على-النصيرات-ويقول-حمام-الدم-في-غزة-يجب-أن-يتوقف-فورا-1089655742.html
https://sarabic.ae/20240608/إيران-تطرح-9-مقترحات-عملية-لدعم-فلسطين-1089652569.html
غزة
قطاع غزة
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/01/18/1085383043_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_d31a18092f67e524522fa226dd738a0d.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار تركيا اليوم, غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, أخبار إسرائيل اليوم, طوفان الأقصى, العالم, العالم العربي, إسرائيل
أخبار تركيا اليوم, غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, أخبار إسرائيل اليوم, طوفان الأقصى, العالم, العالم العربي, إسرائيل

تركيا: هجوم إسرائيل الوحشي على النصيرات إضافة إلى قائمة جرائم الحرب التي ارتكبتها في غزة

08:40 GMT 09.06.2024
© AFP 2023 / ADEM ALTANالأعلام التركية منكسة أمام وزارة الخارجية في أنقرة
الأعلام التركية منكسة أمام وزارة الخارجية في أنقرة - سبوتنيك عربي, 1920, 09.06.2024
الأعلام التركية منكسة أمام وزارة الخارجية في أنقرة
© AFP 2023 / ADEM ALTAN
تابعنا عبر
أعربت وزارة الخارجية التركية، اليوم الأحد، عن أسفها للهجوم الإسرائيلي على مخيم النصيرات للاجئين في قطع غزة، والذي أدى إلى مقتل مئات المدنيين الفلسطينيين.
وأكدت الوزارة في بيان لها، أنه "بهذا الهجوم الوحشي الأخير، أضافت إسرائيل جريمة جديدة إلى قائمة جرائم الحرب التي ارتكبتها في غزة".
ودعت وزارة الخارجية التركية المؤسسات المسؤولة عن حفظ السلم والأمن الدوليين، وعلى وجه الخصوص مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، إلى "ممارسة مسؤوليتها لوضع حد لارتكاب إسرائيل لهذه الجرائم، التي تحاكم أمام محكمة العدل الدولية، لانتهاكها التزاماتها بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية لعام 1948".
وأعلن الجيش الإسرائيلي، أمس السبت، استعادة 4 أشخاص كانت احتجزتهم حركة حماس منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي خلال عملية أجراها في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، مبينا أن وضع المختطفين الصحي جيد وتم نقلهم للفحوصات الطبية في مستشفى تل هاشومير.
الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل ينظر خلال الندوة الدبلوماسية في متحف أورينتي في لشبونة في 3 يناير 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 08.06.2024
بوريل يدين الهجوم الإسرائيلي على النصيرات: "حمام الدم في غزة يجب أن يتوقف فورا"
أمس, 21:44 GMT
وحول تفاصيل العملية، أفادت قناة "13" الإسرائيلية بأنه "مساء الخميس، أجريت محادثات حول الموافقة التفصيلية على خطة تحرير الأسرى، وقدم رؤساء الأجهزة الأمنية الخطة لنتنياهو وغالانت ووافقا عليها وفي اليومين الأخيرين جرت الاستعدادات النهائية للعملية".
وأضافت: "وفي ساعات صباح اليوم بدأت القوات الخاصة في الشاباك لتنفيذ العملية وحتى اللحظة الأخيرة لم يكن من الواضح متى ستنفذ العملية، وعند الساعة 11 تم منح الضوء الأخضر الأخير".
وأكد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أنه وافق دون تردد على عملية تحرير الأسرى الأربعة لدى "حماس" من مخيم النصيرات وسط القطاع، بالرغم من "المخاطر".
علم إيران - سبوتنيك عربي, 1920, 08.06.2024
إيران تطرح 9 "مقترحات عملية" لدعم فلسطين
أمس, 18:53 GMT
وقال نتنياهو، في كلمة متلفزة، اليوم السبت: "وافقت على عملية تحرير الأسرى الأربعة لدى حماس دون تردد بالرغم من المخاطر".
وأضاف: "نتطلع لإنقاذ كل المحتجزين لدى حركة حماس التي ترتكب جريمة حرب من خلال اختطافها للإسرائيليين".
وأكد نتنياهو، في وقت سابق من اليوم، أن حكومته "لن تتوقف حتى استكمال المهمة واسترجاع جميع المختطفين إلى الديار".
يأتي ذلك وسط ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي المتواصل، منذ صباح اليوم السبت، على مخيم النصيرات ومناطق متفرقة وسط قطاع غزة، إلى 210 قتلى وأكثر من 400 جريح، وفقا للمكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащий ВС РФ стреляет из реактивного пехотного огнемета РПО-А Шмель во время прохождения боевой подготовки на одном из полигонов в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة06:36 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. واشنطن: ندعم تحرير المحتجزين بتفاوض أو وسائل أخرى05:26 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала