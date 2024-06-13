https://sarabic.ae/20240613/إعلام-إسرائيلي-صواريخ-حزب-الله-تسببت-في-احتراق-3500-دونم-شمالي-إسرائيل---1089826232.html
إعلام إسرائيلي: صواريخ "حزب الله" تسببت في احتراق 3500 دونم شمالي إسرائيل
إعلام إسرائيلي: صواريخ "حزب الله" تسببت في احتراق 3500 دونم شمالي إسرائيل
سبوتنيك عربي
قالت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الخميس، إن النيران اشتعلت في نحو 3500 دونم (الدونم يساوي ألف متر مربع) في غابات بيريا وميرون شمالي إسرائيل؛ بسبب سقوط عشرات... 13.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-13T14:10+0000
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فيما أكد موقع "واينت" الإخباري الإسرائيلي أن فرق الإطفاء تواصل منذ الأربعاء مكافحة حرائق إثر إطلاق قذائف من جنوب لبنان على مواقع شمالي إسرائيل.وأشارت هيئة البث الإسرائيلية إلى رصد إطلاق 200 صاروخ من لبنان على شمالي البلاد، أمس، بعد اغتيال إسرائيل قيادي في "حزب الله"، مساء الثلاثاء.ويوم الأربعاء، أطلق "حزب الله" على إسرائيل 215 صاروخا، فضلا عن مسيّرات وقذائف مدفعية، في أكبر وأوسع هجوم منذ بدء المواجهات الراهنة بين الجانبين في 8 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.وجاء الهجوم ردا على اغتيال القيادي البارز في الحزب طالب سامي عبد الله، بغارة جوية إسرائيلية على بلدة جويا جنوبي لبنان، مساء الثلاثاء.وفي السياق نفسه، أفادت تقارير صحفية إسرائيلية، اليوم الخميس، بأن الإدارة الأمريكية تحاول منع نشوب حرب في الشمال بين إسرائيل و"حزب الله" اللبناني.ونقل الموقع الإلكتروني الإسرائيلي "واللا" عن مسؤولين أمريكيين أن البيت الأبيض يحاول منع نشوب حرب في الشمال الإسرائيلي بين تل أبيب و"حزب الله"، بالتوازي مع عمل إدارة جو بايدن على وقف إطلاق النار في قطاع غزة.وتتخوف الإدارة الأمريكية من قيام إسرائيل بخطوة استباقية تؤدي إلى حرب مع "حزب الله" أو تنجر إلى مثل هذه الحرب دون وضع استراتيجية واضحة لذلك ودون التفكير بخطوات للأمام بشأن عواقب مثل هذا السيناريو.ولفت المسؤولون الأمريكيون إلى أن نشوب حرب كبيرة بين "حزب الله" وإسرائيل يعني تزايد التصعيد في منطقة الشرق الأوسط وجر واشنطن إلى صراع أعمق، منوهًا إلى أن إدارة بادين تحاول احتواء الموقف أو التصعيد الجاري بين الحزب اللبناني وإسرائيل.يأتي ذلك فيما تتواصل المعارك جنوبي لبنان بين "حزب الله" من جهة والجيش الإسرائيلي من جهة أخرى، منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة، في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حيث يتبادل كل من "حزب الله" وإسرائيل، القصف عبر الحدود بشكل شبه يومي.وفي الآونة الأخيرة، كثّف "حزب الله" من وتيرة هجماته على مواقع إسرائيلية، استهدفها بعشرات الصواريخ والمسيرات، مؤكدا أن ذلك يأتي "دعما للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسنادا لمقاومته الباسلة"، بحسب قوله.
https://sarabic.ae/20240613/تقارير-البيت-الأبيض-يحاول-منع-نشوب-حرب-بين-حزب-الله-وإسرائيل-1089809633.html
https://sarabic.ae/20240613/رئيس-حزب-إسرائيلي-ليس-من-المناسب-الدخول-في-حرب-طويلة-أخرى-في-الشمال-أمام-حزب-الله-1089804319.html
https://sarabic.ae/20240613/حزب-الله-يؤكد-أن-الهجوم-الذي-نفذه-على-إسرائيل-هو-الأوسع-والأشمل-منذ-8-أكتوبر-1089817741.html
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العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, حول العالم, أخبار حزب الله, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, حول العالم, أخبار حزب الله, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
إعلام إسرائيلي: صواريخ "حزب الله" تسببت في احتراق 3500 دونم شمالي إسرائيل
14:10 GMT 13.06.2024 (تم التحديث: 14:24 GMT 13.06.2024)
قالت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الخميس، إن النيران اشتعلت في نحو 3500 دونم (الدونم يساوي ألف متر مربع) في غابات بيريا وميرون شمالي إسرائيل؛ بسبب سقوط عشرات الصواريخ التي أطلقت من لبنان.
فيما أكد موقع "واينت
" الإخباري الإسرائيلي أن فرق الإطفاء تواصل منذ الأربعاء مكافحة حرائق إثر إطلاق قذائف من جنوب لبنان على مواقع شمالي إسرائيل.
وأشارت هيئة البث الإسرائيلية إلى رصد إطلاق 200 صاروخ من لبنان على شمالي البلاد، أمس، بعد اغتيال إسرائيل قيادي في "حزب الله"، مساء الثلاثاء.
ويوم الأربعاء، أطلق "حزب الله" على إسرائيل 215 صاروخا، فضلا عن مسيّرات وقذائف مدفعية، في أكبر وأوسع هجوم منذ بدء المواجهات الراهنة بين الجانبين في 8 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
وجاء الهجوم ردا على اغتيال القيادي البارز في الحزب طالب سامي عبد الله، بغارة جوية إسرائيلية على بلدة جويا جنوبي لبنان، مساء الثلاثاء.
وفي السياق نفسه، أفادت تقارير صحفية إسرائيلية، اليوم الخميس، بأن الإدارة الأمريكية
تحاول منع نشوب حرب في الشمال بين إسرائيل و"حزب الله" اللبناني.
ونقل الموقع الإلكتروني الإسرائيلي "واللا" عن مسؤولين أمريكيين أن البيت الأبيض يحاول منع نشوب حرب في الشمال الإسرائيلي بين تل أبيب و"حزب الله"، بالتوازي مع عمل إدارة جو بايدن على وقف إطلاق النار في قطاع غزة.
وتتخوف الإدارة الأمريكية من قيام إسرائيل بخطوة استباقية تؤدي إلى حرب مع "حزب الله" أو تنجر إلى مثل هذه الحرب دون وضع استراتيجية واضحة لذلك ودون التفكير بخطوات للأمام بشأن عواقب مثل هذا السيناريو.
ولفت المسؤولون الأمريكيون إلى أن نشوب حرب كبيرة بين "حزب الله" وإسرائيل يعني تزايد التصعيد في منطقة الشرق الأوسط وجر واشنطن إلى صراع أعمق، منوهًا إلى أن إدارة بادين تحاول احتواء الموقف أو التصعيد الجاري بين الحزب اللبناني وإسرائيل.
يأتي ذلك فيما تتواصل المعارك جنوبي لبنان بين "حزب الله" من جهة والجيش الإسرائيلي
من جهة أخرى، منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة، في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حيث يتبادل كل من "حزب الله" وإسرائيل، القصف عبر الحدود بشكل شبه يومي.
وفي الآونة الأخيرة، كثّف "حزب الله
" من وتيرة هجماته على مواقع إسرائيلية، استهدفها بعشرات الصواريخ والمسيرات، مؤكدا أن ذلك يأتي "دعما للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسنادا لمقاومته الباسلة"، بحسب قوله.