https://sarabic.ae/20240613/مقتل-سيدة-وإصابة-7-مدنيين-آخرين-في-غارة-إسرائيلية-على-جنوب-لبنان-1089840870.html
مقتل سيدة وإصابة 7 مدنيين آخرين في غارة إسرائيلية على جنوب لبنان
مقتل سيدة وإصابة 7 مدنيين آخرين في غارة إسرائيلية على جنوب لبنان
سبوتنيك عربي
أفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية، صباح اليوم الجمعة، أن مدنيًا قُتل وأصيب 7 آخرون على الأقل في غارة إسرائيلية ليلية على جنوب لبنان. 13.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-13T22:29+0000
2024-06-13T22:29+0000
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وقالت الوكالة "إن طائرات العدو شنت غارة استهدفت منزلاً في المنطقة الواقعة ما بين بلدتي جناتا وديرقاون النهر في قضاء صور ، مما أسفر عن سيدة وإصابة سبعة مدنيين آخرين".وأفاد مندوب "الوكالة الوطنية للإعلام" بأن المنطقة المستهدفة تعتبر الأقرب إلى ضفاف نهر الليطاني والتي يشملها القرار 1701.يأتي ذلك فيما تتواصل المعارك جنوبي لبنان بين "حزب الله" من جهة والجيش الإسرائيلي من جهة أخرى، منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة، في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حيث يتبادل كل من "حزب الله" وإسرائيل، القصف عبر الحدود بشكل شبه يومي.وفي الآونة الأخيرة، كثّف "حزب الله" من وتيرة هجماته على مواقع إسرائيلية استهدفها بعشرات الصواريخ والمسيرات، مؤكدا أن ذلك يأتي "دعما للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسنادا لمقاومته الباسلة".
https://sarabic.ae/20240612/عقب-إطلاق-100-صاروخ-من-لبنان-الجيش-الإسرائيلي-يشن-سلسة-غارات-جوية-على-الجنوب-1089770593.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
الجنوب اللبناني, لبنان, أخبار لبنان, ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
الجنوب اللبناني, لبنان, أخبار لبنان, ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
مقتل سيدة وإصابة 7 مدنيين آخرين في غارة إسرائيلية على جنوب لبنان
أفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية، صباح اليوم الجمعة، أن مدنيًا قُتل وأصيب 7 آخرون على الأقل في غارة إسرائيلية ليلية على جنوب لبنان.
وقالت الوكالة
"إن طائرات العدو شنت غارة استهدفت منزلاً في المنطقة الواقعة ما بين بلدتي جناتا وديرقاون النهر في قضاء صور ، مما أسفر عن سيدة وإصابة سبعة مدنيين آخرين".
وأفاد مندوب "الوكالة الوطنية للإعلام" بأن المنطقة المستهدفة تعتبر الأقرب إلى ضفاف نهر الليطاني والتي يشملها القرار 1701.
يأتي ذلك فيما تتواصل المعارك جنوبي لبنان بين "حزب الله" من جهة والجيش الإسرائيلي
من جهة أخرى، منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة، في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حيث يتبادل كل من "حزب الله" وإسرائيل، القصف عبر الحدود بشكل شبه يومي.
وفي الآونة الأخيرة، كثّف "حزب الله
" من وتيرة هجماته على مواقع إسرائيلية استهدفها بعشرات الصواريخ والمسيرات، مؤكدا أن ذلك يأتي "دعما للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسنادا لمقاومته الباسلة".