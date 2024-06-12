https://sarabic.ae/20240612/عقب-إطلاق-100-صاروخ-من-لبنان-الجيش-الإسرائيلي-يشن-سلسة-غارات-جوية-على-الجنوب-1089770593.html

عقب إطلاق 100 صاروخ من لبنان.. الجيش الإسرائيلي يشن سلسة غارات جوية على الجنوب

عقب إطلاق 100 صاروخ من لبنان.. الجيش الإسرائيلي يشن سلسة غارات جوية على الجنوب

سبوتنيك عربي

شن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، سلسة غارات جوية على الجنوب اللبناني، بعد إطلاق عشرات الصواريخ من لبنان. 12.06.2024, سبوتنيك عربي

2024-06-12T07:27+0000

2024-06-12T07:27+0000

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وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه "رصد 90 قذيفة صاروخية أطلقت من لبنان"، مشيرا إلى أن "الدفاعات الجوية اعترضت عددا من القذائف بينما سقط بعضها في مواقع عدة".وأضاف أن "عددا من الحرائق اندلعت في الشمال نتيجة سقوط الصواريخ التي أطلقت من جنوب لبنان".من جهتها، قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي، إنه تم "رصد نحو 100 صاروخ أطلقت من لبنان باتجاه شمالي البلاد"، مشيرة إلى أن المجلس الإقليمي لمنطقة مروم الجليل في الجليل الأعلى، أوصي سكان البلدات الإسرائيلية بالبقاء قرب الملاجئ والأماكن الآمنة.وقال "حزب الله" اللبناني، في بيان له، إن قواته "استهدفت بالأسلحة الصاروخية موقع رويسة القرن في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة وحققت إصابة مباشرة".يشار إلى أن وزير المال الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، قد طالب الأربعاء الماضي، باحتلال أجزاء من لبنان "لإقامة منطقة عازلة داخل الأراضي اللبنانية".وجدد سموتريتش، في حديث لإذاعة "كان" الإسرائيلية، انتقاداته لقيادة الجيش، قائلاً: "انتقاداتي للشمال كانت موجهة إلى رؤساء الأجهزة الأمنية الذين يترددون منذ أشهر في إطلاق عملية واسعة هناك"، متابعا: "الجيش الإسرائيلي لا يريد خوض حرب في لبنان وهذا هو الواقع".وأكد وزير المال الإسرائيلي "ضرورة تفكيك لبنان وبنيته التحتية"، متهما قادة الجيش الإسرائيلي بالمسؤولية عن أحداث 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.وكان رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، هرتسي هاليفي، قد قال إن "إسرائيل تقترب من اتخاذ قرار بشأن هجمات "حزب الله" اليومية على شمال إسرائيل، وسط الحرب الدائرة في قطاع غزة.وأضاف، خلال تقييم أجراه مع مسؤولين عسكريين ومفوض الإطفاء، إيال كاسبي، في قاعدة عسكرية في مستوطنة كريات شمونة: "نحن نقترب من النقطة التي يجب فيها اتخاذ قرار، والجيش الإسرائيلي مستعد للغاية لهذا القرار"، وفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل".وتابع: "نحن نهاجم منذ 8 أشهر، و"حزب الله" يدفع ثمنا باهظا للغاية. لقد زادت قوته في الأيام الأخيرة، ونحن مستعدون بعد عملية تدريب جيدة للغاية… للتحرك لشن هجوم في الشمال".يأتي ذلك فيما تتواصل المعارك جنوبي لبنان بين "حزب الله" من جهة والجيش الإسرائيلي من جهة أخرى، منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة، في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حيث يتبادل كل من "حزب الله" وإسرائيل، القصف عبر الحدود بشكل شبه يومي.وفي الآونة الأخيرة، كثّف "حزب الله" من وتيرة هجماته على مواقع إسرائيلية استهدفها بعشرات الصواريخ والمسيرات، مؤكدا أن ذلك يأتي "دعما للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسنادا لمقاومته الباسلة".

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