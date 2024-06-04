https://sarabic.ae/20240604/رئيس-أركان-الجيش-الإسرائيلي-نقترب-من-اتخاذ-قرار-بشأن-شن-حرب-ضد-حزب-الله-1089514792.html

رئيس أركان الجيش الإسرائيلي: نقترب من اتخاذ قرار بشأن شن حرب ضد "حزب الله"

رئيس أركان الجيش الإسرائيلي: نقترب من اتخاذ قرار بشأن شن حرب ضد "حزب الله"

سبوتنيك عربي

قال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، هرتسي هاليفي، اليوم الثلاثاء، إن إسرائيل تقترب من اتخاذ قرار بشأن هجمات "حزب الله" اليومية على شمال إسرائيل، وسط الحرب الدائرة... 04.06.2024, سبوتنيك عربي

2024-06-04T17:32+0000

2024-06-04T17:32+0000

2024-06-04T17:32+0000

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وأضاف خلال تقييم أجراه مع مسؤولين عسكريين ومفوض الإطفاء، إيال كاسبي، في قاعدة عسكرية في كريات شمونة: "نحن نقترب من النقطة التي يجب فيها اتخاذ قرار، والجيش الإسرائيلي ومستعد للغاية لهذا القرار"، وفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل".وتابع: "نحن نهاجم منذ 8 أشهر، و"حزب الله" يدفع ثمنا باهظا للغاية، لقد زادت قوته في الأيام الأخيرة، ونحن مستعدون بعد عملية تدريب جيدة للغاية… للتحرك لشن هجوم في الشمال".وواصل: "[لدينا] دفاع قوي، واستعداد للهجوم، ونحن نقترب من نقطة اتخاذ القرار".والتقى رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، هرتسي هاليفي، ومفوض الإطفاء، إيال كاسبي، في وقت لاحق اليوم الثلاثاء، برجال الإطفاء الذين عملوا على إخماد حرائق كبيرة في شمال إسرائيل خلال اليومين الماضيين، والتي اندلع بعضها بسبب هجمات "حزب الله" اللبناني الصاروخية وهجمات الطائرات دون طيار.وكانت وسائل إعلام إسرائيلية أفادت، اليوم الثلاثاء، بأن "مجلس الحرب سيجتمع الليلة لمناقشة التصعيد على الجبهة اللبنانية بطلب من حزب الوزير بيني غانتس".من جهته، قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير من كريات شمونة، إنه "لا يمكن أن تكون أرضنا مستهدفة وينعم لبنان بالهدوء"، مشددا على "ضرورة حرق معاقل حزب الله وإبادتها وخوض الحرب الآن".وأعلن "حزب الله" اللبناني، في بيان له، عن ملخص عملياته التي استهدف فيها 10 مواقع للجيش الإسرائيلي في القطاعين الشرقي والغربي من جنوب لبنان.يأتي ذلك فيما تتواصل المعارك جنوبي لبنان بين "حزب الله" من جهة والجيش الإسرائيلي من جهة أخرى، منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حيث يتبادل كل من "حزب الله" وإسرائيل، القصف عبر الحدود بشكل شبه يومي.وفي الآونة الأخيرة، كثّف "حزب الله" من وتيرة هجماته على مواقع إسرائيلية استهدفها بعشرات الصواريخ والمسيرات، مؤكدا أن ذلك يأتي "دعما للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسنادا لمقاومته الباسلة".فيما أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، الشهر الماضي، أنه "تم القضاء على نصف القادة العسكريين لحزب الله في جنوب لبنان"، مؤكدا أن الفترة المقبلة "ستكون حاسمة".

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