https://sarabic.ae/20240604/غانتس-سيتم-التعامل-مع-الأعمال-العدائية-على-الحدود-الشمالية-في-سبتمبر-إما-بالدبلوماسية-أو-بغارة-جوية-1089512703.html

غانتس: سيتم التعامل مع الأعمال العدائية على الحدود الشمالية في سبتمبر إما بالدبلوماسية أو بغارة جوية

غانتس: سيتم التعامل مع الأعمال العدائية على الحدود الشمالية في سبتمبر إما بالدبلوماسية أو بغارة جوية

سبوتنيك عربي

أعلن عضو مجلس الحرب الإسرائيلي، بيني غانتس، اليوم الثلاثاء، إن الأعمال العدائية على الحدود الشمالية سيتم التعامل معها بحلول بداية العام الدراسي المقبل، "سواء... 04.06.2024, سبوتنيك عربي

2024-06-04T16:41+0000

2024-06-04T16:41+0000

2024-06-04T16:41+0000

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وقال خلال جولة له في الشمال: "لقد انخرطت منذ أشهر في صراع مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ومع الجميع، لنتوصل أنه بحلول الأول من سبتمبر/ أيلول المقبل سننتهي هنا وسنكون قادرين على التعامل مع شيء جديد، وستمر الأزمة إما بالترتيب أو بالتصعيد، لكن لا يمكن أن نخسر عاما آخر"، وفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل".وانتقد غانتس في تصريحاته نتنياهو، لعدم انضمامه إليه وزميله السياسي، غادي أيزنكوت، في جولته في الشمال، الذي يتعرض لهجمات صاروخية وطائرات دون طيار متكررة بشكل متزايد، من "حزب الله" اللبناني عبر الحدود.وتشير صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" إلى أن بيني غانتس أيّد في تصريحاته، اليوم الثلاثاء، التوصل إلى اتفاق في غزة لتحرير المحتجزين، والسماح للجيش بتحويل الاهتمام نحو الشمال، ناقلة عنه: "لن يكون الأمر سهلا، وسيكلفنا، وسيكون مؤلما، لكن هذا هو الشيء الصحيح الذي ينبغي عمله".وتتواصل المعارك جنوبي لبنان بين "حزب الله" من جهة والجيش الإسرائيلي من جهة أخرى، منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حيث يتبادل كل من "حزب الله" وإسرائيل، القصف عبر الحدود بشكل شبه يومي.وفي الآونة الأخيرة، كثّف "حزب الله" من وتيرة هجماته على مواقع إسرائيلية استهدفها بعشرات الصواريخ والمسيرات، مؤكدا أن ذلك يأتي "دعما للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسنادا لمقاومته الباسلة".فيما أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، الشهر الماضي، أنه "تم القضاء على نصف القادة العسكريين لحزب الله في جنوب لبنان"، مؤكدا أن الفترة المقبلة "ستكون حاسمة".

https://sarabic.ae/20240604/ليلة-ساخنة-في-إسرائيل-بسبب-صواريخ-حزب-الله-فيديو--1089494129.html

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