https://sarabic.ae/20240604/ليلة-ساخنة-في-إسرائيل-بسبب-صواريخ-حزب-الله-فيديو--1089494129.html
ليلة ساخنة في إسرائيل بسبب صواريخ "حزب الله"... فيديو
ليلة ساخنة في إسرائيل بسبب صواريخ "حزب الله"... فيديو
سبوتنيك عربي
تسببت الصواريخ التي أطلقها "حزب الله" اللبناني، خلال اليومين الماضيين، باندلاع حرائق واسعة في عدد من المواقع شمالي إسرائيل، سجل فيها عدد من الإصابات بين جنود... 04.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-04T08:41+0000
2024-06-04T08:41+0000
2024-06-04T08:41+0000
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وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية، عملت فرق الإطفاء طوال ليل الاثنين والثلاثاء، على إخماد الحرائق التي اندلعت في المناطق الشمالية بسبب الصواريخ التي أطلقها "حزب الله"، والتي تزامنت مع ارتفاع درجات الحرارة بشكل عام.انضمت قوات الجيش الإسرائيلي، خلال الليل، إلى طواقم الإطفاء والمدنيين الذين كانوا يعملون في أماكن اشتعال النيران، كما تم في وقت سابق فتح الطريق السريع رقم 85، الذي كان مغلقا أمام حركة المرور بسبب انتشار النيران في مفترق عميعاد، بحسب القناة "14" الإسرائيلية.نتنياهو يتدخل وتعزيز قوات الاحتياطوأجرى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ليلا، تقييما للوضع مع رؤساء الأجهزة الأمنية فيما يتعلق بالتطورات شمالي البلاد، وحصل على صورة عن الوضع الراهن من الهيئة الوطنية للإطفاء والإنقاذ حول الأنشطة الجارية في عملية الإخماد الحرائق.إصابات بين جنود الجيش وأصيب 6 جنود احتياط بجروح طفيفة نتيجة استنشاق الدخان وتم نقلهم إلى المستشفى، وتم إبلاغ عائلاتهم، بالإضافة إلى ذلك، تم نقل 5 مدنيين إلى المراكز الطبية، بعد إصابتهم بجروح طفيفة على خلفية مشاركتهم في عمليات إخماد الحرائق بالقرب من عميعاد.بالإضافة إلى ذلك، ورد لاحقًا أنه تم نقل 16 جريحًا إلى مركز "زيف" الطبي بإصابات طفيفة، و7 جنود و9 مدنيين آخرين: "جميعهم يعانون من صعوبات في التنفس، نتيجة استنشاق الدخان، وتم إخراجهم جميعًا في ساعات الصباح الباكر".احتراق 10 آلاف دونم من الأراضيوخلال الليل وبعد أكثر من 9 ساعات من العمليات المكثقة لمكافحة الحرائق، تمكنت طواقم الإطفاء من السيطرة على الحريق الذي اندلع بالقرب من عميعاد.وبحسب قائد محطة "طبريا" الوكيل بوريس أيزنبرغ: "التهم الحريق نحو 4000 دونم تقريبا في 4 قطاعات".فيدان: حرب إسرائيل حولت غزة إلى "أكبر مقبرة مفتوحة" في العالموكان "حزب الله" اللبناني، قد أعلن أمس الاثنين، عن سلسلة استهدافات لمواقع إسرائيلية، مؤكدًا إيقاع قتلى وجرحى في صفوف الجيش الإسرائيلي، ليرد الجيش الإسرائيلي بقصف بلدات عدة في جنوب لبنان.لابيد يطالب الحكومة الإسرائيلية بوقف الحرب وإعادة المختطفين من قطاع غزة
https://sarabic.ae/20240604/إعلام-رسائل-تهديد-تصل-إلى-لبنان-تحدد-موعد-ضربة-إسرائيلية-محتملة-1089490577.html
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العالم, إسرائيل, لبنان, أخبار لبنان, أخبار حزب الله, العالم العربي
العالم, إسرائيل, لبنان, أخبار لبنان, أخبار حزب الله, العالم العربي
ليلة ساخنة في إسرائيل بسبب صواريخ "حزب الله"... فيديو
تسببت الصواريخ التي أطلقها "حزب الله" اللبناني، خلال اليومين الماضيين، باندلاع حرائق واسعة في عدد من المواقع شمالي إسرائيل، سجل فيها عدد من الإصابات بين جنود الجيش الإسرائيلي.
وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية، عملت فرق الإطفاء طوال ليل الاثنين والثلاثاء، على إخماد الحرائق التي اندلعت في المناطق الشمالية بسبب الصواريخ التي أطلقها "حزب الله"، والتي تزامنت مع ارتفاع درجات الحرارة بشكل عام.
انضمت قوات الجيش الإسرائيلي، خلال الليل، إلى طواقم الإطفاء والمدنيين الذين كانوا يعملون في أماكن اشتعال النيران، كما تم في وقت سابق فتح الطريق السريع رقم 85، الذي كان مغلقا أمام حركة المرور بسبب انتشار النيران في مفترق عميعاد، بحسب القناة "14" الإسرائيلية
.
نتنياهو يتدخل وتعزيز قوات الاحتياط
وأجرى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ليلا، تقييما للوضع مع رؤساء الأجهزة الأمنية فيما يتعلق بالتطورات شمالي البلاد، وحصل على صورة عن الوضع الراهن من الهيئة الوطنية للإطفاء والإنقاذ حول الأنشطة الجارية في عملية الإخماد الحرائق.
وتمت عدة عمليات لتقييم الوضع ليلا، حيث تم تعزيز قوات الاحتياط والأدوات الهندسية والمعدات الميكانيكية وسيارات الإطفاء، في إطار جهود السيطرة على النيران، على خلفيىة هذه التقييمات.
وأصيب 6 جنود احتياط بجروح طفيفة نتيجة استنشاق الدخان وتم نقلهم إلى المستشفى، وتم إبلاغ عائلاتهم، بالإضافة إلى ذلك، تم نقل 5 مدنيين إلى المراكز الطبية، بعد إصابتهم بجروح طفيفة على خلفية مشاركتهم في عمليات إخماد الحرائق بالقرب من عميعاد.
وأفاد مركز "زيف" الطبي أن "المصابين يخضعون لسلسلة من الفحوصات وسيخرجون من المستشفى لاحقا".
بالإضافة إلى ذلك، ورد لاحقًا أنه تم نقل 16 جريحًا إلى مركز "زيف" الطبي بإصابات طفيفة، و7 جنود و9 مدنيين آخرين: "جميعهم يعانون من صعوبات في التنفس، نتيجة استنشاق الدخان، وتم إخراجهم جميعًا في ساعات الصباح الباكر".
احتراق 10 آلاف دونم من الأراضي
وخلال الليل وبعد أكثر من 9 ساعات من العمليات المكثقة لمكافحة الحرائق، تمكنت طواقم الإطفاء من السيطرة على الحريق الذي اندلع بالقرب من عميعاد.
وعملت 18 فرقة إطفاء على السيطرة على الحريق، إلى جانب قوات أمنية وعناصر من الجيش الإسرائيلي والشرطة الإسرائيلية، وتدخل 4 طائرات من سرب الإطفاء الجوي "إلعاد" لمساعدة فرق الإطفاء في السيطرة على الحريق.
وبحسب قائد محطة "طبريا" الوكيل بوريس أيزنبرغ: "التهم الحريق نحو 4000 دونم تقريبا في 4 قطاعات".
وبدرها، قالت هيئة الطبيعة والمتنزهات الإسرائيلية، إن الهجمات الصاروخية والطائرات المسيّرة التابعة لـ"حزب الله" تسببت يوم الأحد الماضي، في حرائق التهمت 10000 دونم (أكثر من 2470 فدانًا) في المناطق المفتوحة والمحميات، بحسب "ذا تايمز أوف إسرائيل".
وسجلت الحرائق في مناطق عميعاد وكريات شمونة وكفار جلعادي وكرين نفتالي، حيث تواصل القوات العمل على وقف انتشار النيران في المنطقة الأخيرة، مع تدخل 4 فرق إطفاء للسيطرة على الحريق الذي اندلع ظهر أمس، حيث نوهت "القناة 14" الإسرائيلية بأن رجال الإطفاء من المنطقة الشمالية يكافحون الحرائق في جميع أنحاء المنطقة منذ ما يقرب من 20 ساعة وفي ظروف جوية قاسية بينما يسعون جاهدين لإنقاذ الأرواح ومنع الأضرار بالممتلكات.
وكان "حزب الله" اللبناني، قد أعلن أمس الاثنين، عن سلسلة استهدافات لمواقع إسرائيلية، مؤكدًا إيقاع قتلى وجرحى في صفوف الجيش الإسرائيلي، ليرد الجيش الإسرائيلي بقصف بلدات عدة في جنوب لبنان.