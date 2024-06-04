https://sarabic.ae/20240604/إعلام-رسائل-تهديد-تصل-إلى-لبنان-تحدد-موعد-ضربة-إسرائيلية-محتملة-1089490577.html

إعلام: رسائل تهديد تصل إلى لبنان تحدد موعد "ضربة إسرائيلية محتملة"

إعلام: رسائل تهديد تصل إلى لبنان تحدد موعد "ضربة إسرائيلية محتملة"

سبوتنيك عربي

أفادت وسائل إعلام لبنانية، اليوم الثلاثاء، بأن رسائل دبلوماسية وصلت إلى بيروت في الأيام الماضية، تتضمن تهديدا بضربة إسرائيلية وشيكة. 04.06.2024, سبوتنيك عربي

2024-06-04T06:46+0000

2024-06-04T06:46+0000

2024-06-04T06:46+0000

لبنان

أخبار لبنان

قطاع غزة

غزة

العدوان الإسرائيلي على غزة

أخبار إسرائيل اليوم

إسرائيل

أخبار حزب الله

العالم العربي

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/05/06/1088568694_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_f687f0eab865279e598fb74927f35268.jpg

وقالت مصادر بارزة، لصحيفة "التيار" المقربة من "حزب الله" اللبناني، إن "أغلب الموفدين الدوليين نقلوا تخوّفهم من جدية التهديد الإسرائيلي، لكن أبرز الرسائل أتت من الجانب البريطاني الذي حدّد موعداً للضربة الإسرائيلية منتصف يونيو/ حزيران الجاري، مع نصائح بضرورة القيام بإجراءات التموين اللازمة للحرب التي لن يكون معروفا مدى رقعة توسّعها ولا مدتها الزمنية".يأتي ذلك بعد إعلان وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، أنه "لو أسندت إليه المسؤولية عن المقاتلات والصواريخ لعرف حزب الله كيف يبدو رد إسرائيل الحقيقي".وأعلن "حزب الله" اللبناني، في بيانٍ له، عن ملخص عملياته التي استهدف فيها 10 مواقع للجيش الإسرائيلي في القطاعين الشرقي والغربي من جنوب لبنان.يأتي ذلك فيما تتواصل المعارك جنوبي لبنان بين "حزب الله" من جهة والجيش الإسرائيلي من جهة أخرى، منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حيث يتبادل كل من "حزب الله" وإسرائيل، القصف عبر الحدود بشكل شبه يومي.وفي الآونة الأخيرة، كثّف "حزب الله" من وتيرة هجماته على مواقع إسرائيلية استهدفها بعشرات الصواريخ والمسيرات، مؤكدا أن ذلك يأتي "دعما للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسنادا لمقاومته الباسلة".فيما أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، الشهر الماضي، أنه "تم القضاء على نصف القادة العسكريين لحزب الله في جنوب لبنان"، مؤكدا أن الفترة المقبلة "ستكون حاسمة".

https://sarabic.ae/20240603/وزير-لبناني-سابق-نتنياهو-لا-يستطيع-مواجهة-لبنان-وتهديد-بيروت-غير-جدي-1089483976.html

لبنان

أخبار لبنان

قطاع غزة

غزة

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

لبنان, أخبار لبنان, قطاع غزة, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار حزب الله, العالم العربي