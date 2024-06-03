https://sarabic.ae/20240603/حزب-الله-يعلن-عن-استهداف-10-مواقع-للجيش-الإسرائيلي-بالقرب-من-الحدود-اللبنانية-الجنوبية-1089486373.html

"حزب الله" يعلن عن استهداف 10 مواقع للجيش الإسرائيلي بالقرب من الحدود اللبنانية الجنوبية

"حزب الله" يعلن عن استهداف 10 مواقع للجيش الإسرائيلي بالقرب من الحدود اللبنانية الجنوبية

سبوتنيك عربي

أعلن "حزب الله" اللبناني في بيانٍ له عن ملخص عملياته التي استهدف فيها 10 مواقع للجيش الإسرائيلي في القطاعين الشرقي والغربي من جنوب لبنان. 03.06.2024, سبوتنيك عربي

2024-06-03T23:55+0000

2024-06-03T23:55+0000

2024-06-03T23:55+0000

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جنوب لبنان - سبوتنيك. وأوضح "حزب الله" في بيانه، اليوم الثلاثاء، أنه نفّذ أمس الإثنين في القطاع الشرقي من جنوب لبنان، 3 عمليات ضد مواقع وانتشار الجيش الإسرائيلي بالقرب من الحدود اللبنانية الجنوبية. شنّوا هجوماً جوياً بسرب من المسيرات الانقضاضية على المقر القيادي المستحدث للجبهة الشرقية في فرقة الجليل (ناحل غيرشوم شرق ديشون) مستهدفين المبنى القيادي فيه وأماكن تموضع واستقرار ضباطه وجنوده، وأصابوا أهدافهم بدقة مما أدى إلى اندلاع النيران فيها وسقوط جنود الجيش الإسرائيلي بين قتيل وجريح. كما نفذوا هجوماً جوياً بمسيرة انقضاضية على موقع المطلة مستهدفين إحدى خيمة وأصابتها إصابة مباشرة، واستهدفوا مرابض مدفعية الجيش الإسرائيلي في الزاعورة بعشرات صواريخ الكاتيوشا.ولفت البيان إلى أن حزب الله قصف 7 مواقع في القطاع الغربي من جنوب لبنان. حيث استهدفوا بعد تعقبٍ ومراقبة لقوات الجيش الإسرائيلي في جبل عداثر وعند رصد لآلية عسكرية فيه استهدفها العناصر بالصواريخ الموجهة وأصابوها إصابة مباشرة، مما أدى إلى تدميرها واشتعال النيران فيها وسقوط طاقمها بين قتيل وجريح.كما قصفوا تجمعاً لجنود الجيش الإسرائيلي في خلّة وردة بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابة مباشرة، وانتشاراً آخر في حرش عداثر بالأسلحة الصاروخية، وفي حرش شتولا بقذائف المدفعية. استهدفوا كذلك التجهيزات التجسسية في موقع المالكية بقذائف المدفعية، وشنّوا هجوماً جوياً بمسيّرات انقضاضية على هدف جنوب ليمان، حيث وصلت المسيّرات وانفجرت على الأرض رغم محاولة الجيش الإسرائيلي اعتراضها بصواريخ القبة الحديدية التي سقط بعضها في نهاريا وأحدث أضرارًا فيها، كما قصفوا مبنيين يتموضع فيهما جنود الجيش الإسرائيلي في مستوطنة شلومي بالأسلحة الصاروخية.من جهته، استهدف الجيش الإسرائيلي بالمدفعية الثقيلة 24 بلدة في جنوب لبنان. حيث استهدف الطيران الحربي الإسرائيلي في قضاء مرجعيون من جنوب لبنان، بلدات حولا، العديسة، وقصفوا بالمدفعية الثقيلة بلدات الخيام، شبعا، أطراف كفرحمام، كفركلا، الخيام، ومركبا. وفي قضاء بنت جبيل، قصفوا بلدات عيتا الشعب، راميا، حانين، ومارون الراس. وفي قضاء صور قصفوا بلدات الباطشية، علما الشعب، البستان، الناقورة، يارين، حامول. وفي قضاء صور قصفوا بلدة كوثرية الرز. وفي قضاء البقاع الغربي، بلدتي ميدون وتلة أبو راشد. وفي قضاء جزين بلدة كسارة العروش. كما قامت الطائرات الحربية الإسرائيلية بخرق جدار الصوت على مختلف مناطق الجنوب.

https://sarabic.ae/20240602/حزب-الله-يشن-هجوما-بالمسيرات-على-كتيبة-إسرائيلية-في-الجولان-فيديو-1089426332.html

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