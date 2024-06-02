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"حزب الله" يشن هجوما بالمسيرات على كتيبة إسرائيلية في الجولان... فيديو
"حزب الله" يشن هجوما بالمسيرات على كتيبة إسرائيلية في الجولان... فيديو
سبوتنيك عربي
أعلن "حزب الله" اللبناني، اليوم الأحد، أنه شن هجوما بسرب من المسيرات الانقضاضية على مقر كتيبة ‏الجمع الحربي في ثكنة يردن في الجولان. 02.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-02T07:31+0000
2024-06-02T07:31+0000
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وأضاف الحزب في بيان: "دمرنا رادار القبة الحديدية في ثكنة يردن ‏وأوقعنا قتلى وجرحى في صفوف الضباط والجنود".وكان الجيش الإسرائيلي، قد أقر أمس السبت، بإسقاط طائرة مسيرة تابعة له فوق الأراضي اللبنانية، بصاروخ أرض جو، أطلقه حزب الله.وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن المسيرة التي أسقطت واحدة من أكبر وأغلى الطائرات التي يمتلكها الجيش الإسرائيلي.كما أشارت الإذاعة إلى أن هذه هي المرة الرابعة التي يتمكن فيها حزب الله من إسقاط مسيرة هجومية منذ بداية الحرب.فيما أفادت صحيفة "معاريف" أن المسيرة "هيرمس 900" التي أسقطها حزب الله تبلغ قيمتها نحو 10 ملايين دولار وتنتجها شركة "إلبت" الإسرائيلية.يأتي ذلك فيما تتواصل المعارك جنوبي لبنان بين "حزب الله" من جهة والجيش الإسرائيلي من جهة أخرى، منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حيث يتبادل كل من "حزب الله" وإسرائيل، القصف عبر الحدود بشكل شبه يومي.وفي الآونة الأخيرة، كثّف "حزب الله" من وتيرة هجماته على مواقع إسرائيلية استهدفها بعشرات الصواريخ والمسيرات، مؤكدا أن ذلك يأتي "دعما للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسنادا لمقاومته الباسلة".فيما أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، الشهر الماضي، أنه "تم القضاء على نصف القادة العسكريين لحزب الله في جنوب لبنان"، مؤكدا أن الفترة المقبلة "ستكون حاسمة".
https://sarabic.ae/20240601/الجيش-الإسرائيلي-حزب-الله-يطلق-صاروخا-من-نوع-بركان-نحو-معسكر-بـكريات-شمونة-ويسبب-أضرارا-جسيمة-1089415136.html
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طوفان الأقصى, لبنان, أخبار حزب الله, إسرائيل, الجولان, غزة, قطاع غزة, العالم العربي, الأخبار
طوفان الأقصى, لبنان, أخبار حزب الله, إسرائيل, الجولان, غزة, قطاع غزة, العالم العربي, الأخبار

"حزب الله" يشن هجوما بالمسيرات على كتيبة إسرائيلية في الجولان... فيديو

07:31 GMT 02.06.2024
© AP Photo / Mohammad Zaatariقصف إسرائيلي على مشارف قرية كفرشوبا اللبنانية، أثناء تبادل إطلاق النار على طول الحدود اللبنانية مع مرتفعات الجولان السورية التي تحتلها إسرائيل بين مقاتلي "حزب الله" والقوات الإسرائيلية، 14 أكتوبر/ تشرين الأول 2023
قصف إسرائيلي على مشارف قرية كفرشوبا اللبنانية، أثناء تبادل إطلاق النار على طول الحدود اللبنانية مع مرتفعات الجولان السورية التي تحتلها إسرائيل بين مقاتلي حزب الله والقوات الإسرائيلية، 14 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.06.2024
© AP Photo / Mohammad Zaatari
تابعنا عبر
أعلن "حزب الله" اللبناني، اليوم الأحد، أنه شن هجوما بسرب من المسيرات الانقضاضية على مقر كتيبة ‏الجمع الحربي في ثكنة يردن في الجولان.
وأضاف الحزب في بيان: "دمرنا رادار القبة الحديدية في ثكنة يردن ‏وأوقعنا قتلى وجرحى في صفوف الضباط والجنود".
وكان الجيش الإسرائيلي، قد أقر أمس السبت، بإسقاط طائرة مسيرة تابعة له فوق الأراضي اللبنانية، بصاروخ أرض جو، أطلقه حزب الله.
وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن المسيرة التي أسقطت واحدة من أكبر وأغلى الطائرات التي يمتلكها الجيش الإسرائيلي.
كما أشارت الإذاعة إلى أن هذه هي المرة الرابعة التي يتمكن فيها حزب الله من إسقاط مسيرة هجومية منذ بداية الحرب.
فيما أفادت صحيفة "معاريف" أن المسيرة "هيرمس 900" التي أسقطها حزب الله تبلغ قيمتها نحو 10 ملايين دولار وتنتجها شركة "إلبت" الإسرائيلية.
الأضرار الناجمة صواريخ أطلقت من جنوب لبنان في مدينة كريات شمونة شمال إسرائيل بالقرب من الحدود اللبنانية في 5 مايو 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.06.2024
الجيش الإسرائيلي: "حزب الله" يطلق صاروخا من نوع "بركان" نحو معسكر بـ"كريات شمونة" ويسبب أضرارا جسيمة
أمس, 15:48 GMT
يأتي ذلك فيما تتواصل المعارك جنوبي لبنان بين "حزب الله" من جهة والجيش الإسرائيلي من جهة أخرى، منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حيث يتبادل كل من "حزب الله" وإسرائيل، القصف عبر الحدود بشكل شبه يومي.
وفي الآونة الأخيرة، كثّف "حزب الله" من وتيرة هجماته على مواقع إسرائيلية استهدفها بعشرات الصواريخ والمسيرات، مؤكدا أن ذلك يأتي "دعما للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسنادا لمقاومته الباسلة".
فيما أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، الشهر الماضي، أنه "تم القضاء على نصف القادة العسكريين لحزب الله في جنوب لبنان"، مؤكدا أن الفترة المقبلة "ستكون حاسمة".
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