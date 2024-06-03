https://sarabic.ae/20240603/وزير-لبناني-سابق-نتنياهو-لا-يستطيع-مواجهة-لبنان-وتهديد-بيروت-غير-جدي-1089483976.html

وزير لبناني سابق: نتنياهو لا يستطيع مواجهة لبنان وتهديد بيروت غير جدي

وزير لبناني سابق: نتنياهو لا يستطيع مواجهة لبنان وتهديد بيروت غير جدي

سبوتنيك عربي

أكد وزير الداخلية اللبناني السابق، مروان شربل، أن "لا قدرة لرئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، لخوض حرب مباشرة ضد لبنان، إذ ستتحول المعركة إلى صراع... 03.06.2024, سبوتنيك عربي

2024-06-03T20:06+0000

2024-06-03T20:06+0000

2024-06-03T20:06+0000

لبنان

حصري

إسرائيل

https://cdn.img.sarabic.ae/img/102354/51/1023545169_0:346:3024:2047_1920x0_80_0_0_a25847a80f03392fbb973edf9af5011a.jpg

وأوضح شربل، في حديث لإذاعة "سبوتنيك"، أن "الحرب بين لبنان وإسرائيل تختلف عن باقي الحروب في المنطقة من ناحية نسبة الدمار التي ستُصيب كلا الطرفين"، منوّها "بتوفّر إمكانيات عسكرية هائلة لدى "حزب الله" وأن "الأخير لم يستخدم منها سوى القليل على الرغم من القصف الإسرائيلي العنيف".وأضاف شربل: "الفشل الإسرائيلي في تحديد المواقع التابعة لـ"حزب الله" في الجنوب، يعود إلى تدمير مقاتلي الحزب أغلب أجهزة التجسس الإسرائيلية".ورأى شربل أن "تهديد وزراء الحكومة الإسرائيلية الدولة اللبنانية بقصف العاصمة أو التسبب بأي هجوم يستهدف العمق اللبناني، يأتي في سياق الحرب المعنوية الفاشلة التي تستخدمها إسرائيل".ولفت شربل إلى أن "لبنان سيواجه مشكلة سياسية كبرى بعد انتهاء الحرب في غزة، ألا وهي البحث في آليات لتطبيق القرار الأممي رقم 1701".وفيما يتعلق بملف رئاسة الجمهورية، كشف شربل عن مبادرة مرتقبة سيطلقها رئيس التيار الوطني الحر، النائب، جبران باسيل، "بغية الدفع لإيجاد حل ومخرج للانسداد السياسي الحاصل".واعتبر شربل أن "التعاون السعودي الإيراني الأخير يعطي لبنان الأمل بحلحلة بعض الملفات الداخلية، إنما هو غير كافٍ، فالسفير السعودي لا يزور "حزب الله" خلال الزيارات التي تقوم بها اللجنة الخماسية المؤلفة من قطر ومصر والسعودية والولايات المتحدة وفرنسا، والمعنية في البحث بملف رئاسة الجمهورية".ورأى أن "التحركات السياسية الداخلية بشأن ملف الرئاسة إيجابية، إلا أنها لن توصل إلى النتائج المرجوة من دون انتهاء الحرب في غزة وخفض التوتر في العلاقات الإيرانية الأمريكية".وأعرب عن أمله في انتخاب رئيس للجمهورية، ولفت إلى أن "تركيبة مجلس النواب اللبناني ليست طبيعية"، وقال:وحول ملف النزوح السوري، انتقد الوزير اللبناني السابق "عدم توفر بيانات دقيقة تُظهر عدد اللاجئين السوريين المتواجدين على الأراضي اللبنانية"، مُدينا "ضغط الاتحاد الأوروبي على سوريا ولبنان".وحذّر من "تفجّر الوضع الداخلي في لبنان ما إذا لم يتم التوصل إلى حلول سياسية تنهي الفراغ الحاصل في أغلب المناصب الرسمية".

https://sarabic.ae/20240601/مقاتلات-إسرائيلية-تقصف-مصالح-مهمة-لحزب-الله-في-لبنان-فيديو-1089403783.html

https://sarabic.ae/20240603/وقفة-احتجاجية-تضامنية-ضد-الاعتداءات-الإسرائيلية-على-المستشفيات-والطواقم-الطبية-في-جنوب-لبنان-1089455406.html

لبنان

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

لبنان, حصري, إسرائيل