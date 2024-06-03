https://sarabic.ae/20240603/وقفة-احتجاجية-تضامنية-ضد-الاعتداءات-الإسرائيلية-على-المستشفيات-والطواقم-الطبية-في-جنوب-لبنان-1089455406.html

وقفة احتجاجية تضامنية ضد الاعتداءات الإسرائيلية على المستشفيات والطواقم الطبية في جنوب لبنان

وقفة احتجاجية تضامنية ضد الاعتداءات الإسرائيلية على المستشفيات والطواقم الطبية في جنوب لبنان

سبوتنيك عربي

وقفة احتجاجية تضامنية في باحة وزارة الصحة اللبنانية ضد الاعتداءات الإسرائيلية على المستشفيات والطواقم الطبية في جنوب لبنان 03.06.2024, سبوتنيك عربي

2024-06-03T09:49+0000

2024-06-03T09:49+0000

2024-06-03T09:49+0000

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شهدت باحة وزارة الصحة العامة اللبنانية في بيروت، اليوم الاثنين، وقفة احتجاجية تضامناً مع المستشفيات والطواقم الطبية والصحية في الجنوب، وشجباً للاعتداءات الإسرائيلية المتكررة، وآخرها الاعتداء على مستشفى صلاح غندور في بنت جبيل.وأكد المشاركون على ضرورة حماية المستشفيات والطواقم الطبية من الاعتداءات والانتهاكات التي تهدد سلامة وأمان القطاع الصحي في المناطق الجنوبية.وأضاف: "الاعتداءات أصبحت شبه يومية على عدد من مستشفيات الجنوب، منها مستشفى ميس الجبل الحكومي، ومستشفى الشهيد صلاح غندور، ومستشفى تبنين، ومستشفى بنت جبيل الحكومي. كل أسبوع يسقط شهداء من العاملين في القطاع الطبي والمدنيين والمرضى، وفي المرة الأخيرة ارتقى شهداء من المرضى ومرافقيهم في مستشفى صلاح غندور. ندين بأقسى وأشد الكلمات هذه الجرائم ونطالب الدولة اللبنانية باستمرار تقديم الشكاوى إلى مجلس الأمن الدولي لعله يصل صوتنا في يوم ما وتتوقف هذه الهجمات اللاإنسانية".ومن جهته، قال عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب في البرلمان اللبناني علي المقداد: "لم نتفاجأ من استهداف العدو الإسرائيلي للمستشفيات والمراكز الصحية، ولكن الصرخة التي تطلق اليوم من أمام مقر وزارة الصحة اللبنانية هي صرخة رسمية من الحكومة اللبنانية والشعب اللبناني إلى ما يسمى بالمجتمع الدولي المنحاز تماماً للعدو الإسرائيلي الذي يمده بالأسلحة والعتاد والأموال".وكانت غارة استهدفت منذ عدة أيام مستشفى الشهيد صلاح غندور في بلدة بنت جبيل، وأدت لمقتل أحد المدنيين وإصابة 15 آخرين بجروح.

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