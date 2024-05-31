https://sarabic.ae/20240531/نصر-الله-نتنياهو-يواصل-جنونه-وحرب-الإبادة-في-غزة-أمام-صمت-الدول-والحكام-1089393070.html

نصر الله: نتنياهو يواصل جنونه وحرب الإبادة في غزة أمام صمت الدول والحكام

نصر الله: نتنياهو يواصل جنونه وحرب الإبادة في غزة أمام صمت الدول والحكام

سبوتنيك عربي

أكد الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله، اليوم الجمعة، أن "رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في إصراره على حربه، من الواضح أنه يأخذ الأمور... 31.05.2024, سبوتنيك عربي

2024-05-31T15:19+0000

2024-05-31T15:19+0000

2024-05-31T15:19+0000

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وأضاف في كلمة له بالاحتفال التأبيني، الذي يقيمه "حزب الله"، للعلامة المحقق والمجاهد، الشيخ علي كوراني: "نسأل هل المجتمع الدولي موجود كي يردع "اسرائيل" ويحمي الشعب الفلسطيني؟".وشدد على أنه "من موقع الالتزام العقائدي الشرعي والفقهي والأخلاقي والإنساني مسؤوليتنا أن نبذل كل جهد لاستئصال هذه الغدة السرطانية أي إسرائيل من هذه المنطقة"، وفقا لتلفزيون "المنار" اللبناني.وأشار إلى أن "الموقف اليمني واضح منذ البداية، أن أي عدوان أمريكي لن يؤثر في الدعم اليمني لفلسطين والإسناد اليمني لغزة".ووجه الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله، بالتضامن والتعزية للشعب اليمني وجماعة "أنصار الله" اليمنية، "بعد تعرضهم لهجوم أمريكي بريطاني غاشم وارتقى لهم عدد كبير من الشـهداء والجرحى".ولفت إلى أن "هذه المعركة كما تعني مستقبل فلسطين، فإنها تعني مستقبل لبنان".وأكد نصر الله أنه "لأول مرة، نشعر أن جبهة المقاومة تتسع إلى هذا الحد، عبر تحرك الطلاب في الجامعات الأمريكية والغربية، كجزء من الموقف الشريف الإنساني الأخلاقي ضد الجرائم الاسرائيلية في غزة".من ناحية أخرى، اتهم حسن نصر الله في كلمته أمريكا بأنها "شريكة في معاناة الكهرباء في لبنان، وهم الذين يُعرقلون ملف الاستفادة من الثروة البحرية"، مؤكدا أنه "حتى الآن، يُمنع على اللبنانيين الاستفادة من ثروتهم البحرية".ومنذ اندلاع الحرب في قطاع غزة، ارتفعت حدة التوترات على الحدود الإسرائيلية اللبنانية، حيث يتبادل الجيش الإسرائيلي و"حزب الله" قصفًا مدفعيًا متقطعًا.وتتوسع العمليات بشكل يومي على طول الحدود الجنوبية من رأس الناقورة إلى مزارع شبعا، وأدت إلى الكثير من الأضرار بالبنية التحتية والأراضي والمزروعات، وهجرت قرابة 90 ألف مواطن لبناني من القرى الحدودية إلى مناطق أكثر أماناً.

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