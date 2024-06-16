https://sarabic.ae/20240616/هنية-رد-حماس-يتوافق-مع-مبادئ-مقترح-بايدن-للتهدئة-1089903661.html

هنية: رد حماس يتوافق مع مبادئ مقترح بايدن للتهدئة

هنية: رد حماس يتوافق مع مبادئ مقترح بايدن للتهدئة

سبوتنيك عربي

صرح رئيس المكتب السياسي لحماس، إسماعيل هنية، اليوم الأحد، أن رد الحركة على أحدث مقترح لوقف إطلاق النار في غزة يتوافق مع مبادئ خطة الرئيس الأميركي جو بايدن. 16.06.2024, سبوتنيك عربي

2024-06-16T08:31+0000

2024-06-16T08:31+0000

2024-06-16T08:31+0000

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وقال هنية في كلمة بمناسبة عيد الأضحى: "حول التحركات السياسية ومحاولات الوصول إلى اتفاق لوقف العدوان.. لقد أبدت الحركة ومعها كل فصائل المقاومة جدية كبيرة ومرونة عالية من أجل الوصول لاتفاق يحقن دماء شعبنا ويوقف العدوان".ووفقا له فإن "حماس جاهزة مع الفصائل لاتفاق متكامل يتضمن وقفاً لإطلاق النار وانسحاباً من القطاع وإعمار ما تهدم وصفقة تبادل شاملة للأسرى"."يا له من بيان فظ"... الكرملين يرد على تصريحات بلينكن حول وفاة رئيسيوأشار إلى أن "العدو المجرم الذي يرتكب الإبادة فشل في تحقيق أي من أهدافه التي أعلنها وبدت ملامح التفكك عليه ما يؤذن بهزيمته".وأوضح أن "بوابة الأمن والاستقرار في المنطقة حصول شعبنا على حق تقرير المصير".وقال هنية: "رسالتنا الأخيرة إلى المجتمع الدولي.. آن الأوان أن تنتهي هذه المَظلمة التي يتعرض لها شعبنا منذ أكثر من مائة عام، آن الأوان أن تنجز حقوقنا الأصيلة والمشروعة.. وشعبنا الذي ثار في السابع من أكتوبر على القيد والقهر لن يتراجع حتى يستكمل مسيرته بالتخلص من الاحتلال، وتتويجها بالحرية والاستقلال والعودة".هنية: من يتحدث عن اليوم التالي للحرب "سيختنق بحبل أوهامه"وأضاف: "الغطاء الذي توفره بعض الدول للاحتلال خاصة الإدارة الأمريكية بات مكشوفاً شعبياً وسياسياً وقانونياً وإنسانيا، وعلى هذه القوى أن تعلم بأنه لم تفشل الحرب العسكرية على شعبنا فحسب بل فشلت معها الحرب السياسية والإعلامية، وبحجم الصمود الأسطوري لشعبنا في غزة كان صلابة الموقف السياسي وإيجابيته.

https://sarabic.ae/20240520/المحكمة-الجنائية-الدولية-تسعى-إلى-إصدار-أوامر-اعتقال-بحق-نتنياهو-والسنوار-وهنية-1089025238.html

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أخبار فلسطين اليوم, قطاع غزة, العالم العربي, طوفان الأقصى