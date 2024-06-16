https://sarabic.ae/20240616/هنية-رد-حماس-يتوافق-مع-مبادئ-مقترح-بايدن-للتهدئة-1089903661.html
هنية: رد حماس يتوافق مع مبادئ مقترح بايدن للتهدئة
هنية: رد حماس يتوافق مع مبادئ مقترح بايدن للتهدئة
سبوتنيك عربي
صرح رئيس المكتب السياسي لحماس، إسماعيل هنية، اليوم الأحد، أن رد الحركة على أحدث مقترح لوقف إطلاق النار في غزة يتوافق مع مبادئ خطة الرئيس الأميركي جو بايدن. 16.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-16T08:31+0000
2024-06-16T08:31+0000
2024-06-16T08:31+0000
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وقال هنية في كلمة بمناسبة عيد الأضحى: "حول التحركات السياسية ومحاولات الوصول إلى اتفاق لوقف العدوان.. لقد أبدت الحركة ومعها كل فصائل المقاومة جدية كبيرة ومرونة عالية من أجل الوصول لاتفاق يحقن دماء شعبنا ويوقف العدوان".ووفقا له فإن "حماس جاهزة مع الفصائل لاتفاق متكامل يتضمن وقفاً لإطلاق النار وانسحاباً من القطاع وإعمار ما تهدم وصفقة تبادل شاملة للأسرى"."يا له من بيان فظ"... الكرملين يرد على تصريحات بلينكن حول وفاة رئيسيوأشار إلى أن "العدو المجرم الذي يرتكب الإبادة فشل في تحقيق أي من أهدافه التي أعلنها وبدت ملامح التفكك عليه ما يؤذن بهزيمته".وأوضح أن "بوابة الأمن والاستقرار في المنطقة حصول شعبنا على حق تقرير المصير".وقال هنية: "رسالتنا الأخيرة إلى المجتمع الدولي.. آن الأوان أن تنتهي هذه المَظلمة التي يتعرض لها شعبنا منذ أكثر من مائة عام، آن الأوان أن تنجز حقوقنا الأصيلة والمشروعة.. وشعبنا الذي ثار في السابع من أكتوبر على القيد والقهر لن يتراجع حتى يستكمل مسيرته بالتخلص من الاحتلال، وتتويجها بالحرية والاستقلال والعودة".هنية: من يتحدث عن اليوم التالي للحرب "سيختنق بحبل أوهامه"وأضاف: "الغطاء الذي توفره بعض الدول للاحتلال خاصة الإدارة الأمريكية بات مكشوفاً شعبياً وسياسياً وقانونياً وإنسانيا، وعلى هذه القوى أن تعلم بأنه لم تفشل الحرب العسكرية على شعبنا فحسب بل فشلت معها الحرب السياسية والإعلامية، وبحجم الصمود الأسطوري لشعبنا في غزة كان صلابة الموقف السياسي وإيجابيته.
https://sarabic.ae/20240520/المحكمة-الجنائية-الدولية-تسعى-إلى-إصدار-أوامر-اعتقال-بحق-نتنياهو-والسنوار-وهنية-1089025238.html
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أخبار فلسطين اليوم, قطاع غزة, العالم العربي, طوفان الأقصى
أخبار فلسطين اليوم, قطاع غزة, العالم العربي, طوفان الأقصى
هنية: رد حماس يتوافق مع مبادئ مقترح بايدن للتهدئة
صرح رئيس المكتب السياسي لحماس، إسماعيل هنية، اليوم الأحد، أن رد الحركة على أحدث مقترح لوقف إطلاق النار في غزة يتوافق مع مبادئ خطة الرئيس الأميركي جو بايدن.
وقال هنية في كلمة بمناسبة عيد الأضحى: "حول التحركات السياسية ومحاولات الوصول إلى اتفاق لوقف العدوان.. لقد أبدت الحركة ومعها كل فصائل المقاومة جدية كبيرة ومرونة عالية من أجل الوصول لاتفاق يحقن دماء شعبنا ويوقف العدوان".
وأضاف هنية: "تمثل ذلك في موافقتنا على اقتراح الإخوة الوسطاء في السادس من مايو والإيجابية التي عبرنا عنها تجاه خطاب الرئيس بايدن، وترحيبنا بقرار مجلس الأمن الذي صدر قبل أيام، وردنا الذي سلمناه للإخوة الوسطاء بوفد مشترك مع الإخوة في حركة الجهاد الإسلامي في قطر، وهو متوافق مع الأسس التي وردت في خطاب بايدن وقرار مجلس الأمن بشأن المراحل الثلاث للصفقة وشروط وقف إطلاق النار".
ووفقا له فإن "حماس جاهزة مع الفصائل لاتفاق متكامل يتضمن وقفاً لإطلاق النار وانسحاباً من القطاع وإعمار ما تهدم وصفقة تبادل شاملة للأسرى".
وأشار إلى أن "العدو المجرم الذي يرتكب الإبادة فشل في تحقيق أي من أهدافه التي أعلنها وبدت ملامح التفكك عليه ما يؤذن بهزيمته".
وتابع رئيس المكتب السياسي لحماس: "طوفان الأقصى معركة تاريخية وبوادر نتائجها ماثلة في مختلف الاتجاهات، شعبنا في غزة يقوم بدوره في معركة طوفان الأقصى وقد آن لأمتنا أن تطور من دعمها نصرة لغزة وفلسطين".
وأوضح أن "بوابة الأمن والاستقرار في المنطقة حصول شعبنا على حق تقرير المصير".
وقال هنية: "رسالتنا الأخيرة إلى المجتمع الدولي.. آن الأوان أن تنتهي هذه المَظلمة التي يتعرض لها شعبنا منذ أكثر من مائة عام، آن الأوان أن تنجز حقوقنا الأصيلة والمشروعة.. وشعبنا الذي ثار في السابع من أكتوبر على القيد والقهر لن يتراجع حتى يستكمل مسيرته بالتخلص من الاحتلال، وتتويجها بالحرية والاستقلال والعودة".
وأوضح أن "بوابة الأمن والاستقرار في المنطقة حصول شعبنا على حق تقرير المصير".
وأضاف: "الغطاء الذي توفره بعض الدول للاحتلال خاصة الإدارة الأمريكية بات مكشوفاً شعبياً وسياسياً وقانونياً وإنسانيا، وعلى هذه القوى أن تعلم بأنه لم تفشل الحرب العسكرية على شعبنا فحسب بل فشلت معها الحرب السياسية والإعلامية، وبحجم الصمود الأسطوري لشعبنا في غزة كان صلابة الموقف السياسي وإيجابيته.