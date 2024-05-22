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عرب بوينت بودكاست
قصة تبدأ بصورة وثم مبلغ مالي، لتنتهي بفضيحة أو انتحار أو جريمة
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14 د
من الملعب
مانشستر سيتي يتوّج بلقب بالدوري الانكليزي الممتاز للمرة الرابعة على التوالي
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شؤون عسكرية
خبير: مأزق الجولاني في إدلب يدفعه لخلق جبهات مع القوات السورية والروسية
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مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:29 GMT
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كواليس السينما
الإعلام والسينما الرؤى والأهداف
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قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
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30 د
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لماذا تعاني النساء العربيات من مشكلة السمنة أكثر من الرجال؟
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مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
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بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
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خبير: مذكرة الاعتقال إذا صدرت سيعتبرها نتنياهو وجعا لرأس الذي يليه وليس له
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ما تداعيات تقدم إسرائيل على محور فلادلفيا على العلاقات بين تل أبيب و القاهرة؟
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مسارات تنفيذ قرار الجنائية الدولية ضد قادة إسرائيل
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نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
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https://sarabic.ae/20240522/يا-له-من-بيان-فظ-الكرملين-يرد-على-تصريحات-بلينكن-حول-وفاة-رئيسي-1089099614.html
"يا له من بيان فظ"... الكرملين يرد على تصريحات بلينكن حول وفاة رئيسي
"يا له من بيان فظ"... الكرملين يرد على تصريحات بلينكن حول وفاة رئيسي
سبوتنيك عربي
قال السكرتير الصحفي للرئيس الروسي دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، في معرض حديثه عن كلام وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن بشأن وفاة الرئيس الإيراني إبراهيم... 22.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-22T10:39+0000
2024-05-22T10:39+0000
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وأضاف بيسكوف: "كما تعلمون، لكي أكون صادقًا، لم أشاهد هذا البيان في النص الأصلي بعد، ومن الصعب تصديق أن دبلوماسيًا، وخاصة ممثل رفيع المستوى لدولة مثل الولايات المتحدة الأمريكية، يمكنه الإدلاء بمثل هذا التصريح من الناحية الدبلوماسية".وجاء تعليق بيسكوف على خلفية تصريحات أدلى بها بلينكن في وقت سابق، قال فيها: "إن الشعب الإيراني والعالم ككل استفاد من وفاة رئيسي في حادث تحطم الطائرة".وفي وقت سابق، كانت قد تحطمت مروحية تقل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ووزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان ومسؤولين آخرين، في 19 مايو/أيار، في شمال غرب البلاد في منطقة فيرزيغان. وفي صباح 20 مايو/أيار، أكد نائب الرئيس الإيراني محسن منصوري التقارير التي تفيد بوفاة الرئيس والوفد المرافق له. وكان الوفد عائدا بطائرة هليكوبتر بعد زيارة إلى أذربيجان، حيث شارك رئيسي ونظيره الأذربيجاني إلهام علييف في حفل افتتاح مجمع "غيز جالاسي" للطاقة الكهرومائية وتشغيل مجمع "خودافرين" للطاقة الكهرومائية على نهر أراكس الحدودي.وأشار الخبير في الشأن الإيراني الدكتور رضا إسكندر إلى أن "التحقيقات في الحادث الذي أودى بحياة الرئيس الإيراني ووزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان والوفد المرافق بدأت"، معتبراً أن "النتائج قد تبدل المشهد السياسي، وإيران ستستعين بخبراء روس موثوق بهم عالميا". وحول تصريحات وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن عن عدم احترام موت الرئيس الإيراني، قال إسكندر إنّ "الولايات المتحدة معروفة بعدم احترامها لهذه اللياقات، وهنك حقد دفين تجاه إيران بعد نسفها للمشروع الأميركي في المنطقة".بلينكن: الشعب الإيراني "ربما يكون أفضل حالا" بعد وفاة رئيسيهنية من طهران: الرئيس الإيراني الراحل أكد أن "طوفان الأقصى" هو زلزال ضرب إسرائيل
https://sarabic.ae/20240522/الخبير-في-الشأن-الإيراني-رضا-إسكندر-لـسبوتنيك-العلاقة-بين-روسيا-وإيران-اتخذت-منحى-استراتيجيا-1089097911.html
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العالم, روسيا, إيران, سياسة أمريكا, سياسة, الولايات المتحدة الأمريكية
العالم, روسيا, إيران, سياسة أمريكا, سياسة, الولايات المتحدة الأمريكية

"يا له من بيان فظ"... الكرملين يرد على تصريحات بلينكن حول وفاة رئيسي

10:39 GMT 22.05.2024
© Sputnik . Maksim Blinovالكرملين
الكرملين - سبوتنيك عربي, 1920, 22.05.2024
© Sputnik . Maksim Blinov
تابعنا عبر
قال السكرتير الصحفي للرئيس الروسي دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، في معرض حديثه عن كلام وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن بشأن وفاة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، إنه من الصعب تصديق أن ممثل الولايات المتحدة الأمريكية يمكن أن يدلي بمثل هذا التصريح المحرج والفظ.
وأضاف بيسكوف: "كما تعلمون، لكي أكون صادقًا، لم أشاهد هذا البيان في النص الأصلي بعد، ومن الصعب تصديق أن دبلوماسيًا، وخاصة ممثل رفيع المستوى لدولة مثل الولايات المتحدة الأمريكية، يمكنه الإدلاء بمثل هذا التصريح من الناحية الدبلوماسية".
وقال بيسكوف تعليقا على موقف الكرملين من بيان بلينكن: "هذا بيان محرج، وهو في جوهره بيان فظ فيما يتعلق بشعب بأكمله".
وجاء تعليق بيسكوف على خلفية تصريحات أدلى بها بلينكن في وقت سابق، قال فيها: "إن الشعب الإيراني والعالم ككل استفاد من وفاة رئيسي في حادث تحطم الطائرة".
العلم الإيراني - سبوتنيك عربي, 1920, 22.05.2024
الخبير في الشأن الإيراني رضا إسكندر لـ"سبوتنيك": العلاقة بين روسيا وإيران اتخذت منحى استراتيجيا
09:12 GMT
وفي وقت سابق، كانت قد تحطمت مروحية تقل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ووزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان ومسؤولين آخرين، في 19 مايو/أيار، في شمال غرب البلاد في منطقة فيرزيغان. وفي صباح 20 مايو/أيار، أكد نائب الرئيس الإيراني محسن منصوري التقارير التي تفيد بوفاة الرئيس والوفد المرافق له. وكان الوفد عائدا بطائرة هليكوبتر بعد زيارة إلى أذربيجان، حيث شارك رئيسي ونظيره الأذربيجاني إلهام علييف في حفل افتتاح مجمع "غيز جالاسي" للطاقة الكهرومائية وتشغيل مجمع "خودافرين" للطاقة الكهرومائية على نهر أراكس الحدودي.
الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي - سبوتنيك عربي, 1920, 22.05.2024
الباحث السياسي مبارك بيضون لـ"سبوتنيك": إيران لن تعدل عن سياسة رئيسي بكون فلسطين هي البوصلة
07:01 GMT
وأشار الخبير في الشأن الإيراني الدكتور رضا إسكندر إلى أن "التحقيقات في الحادث الذي أودى بحياة الرئيس الإيراني ووزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان والوفد المرافق بدأت"، معتبراً أن "النتائج قد تبدل المشهد السياسي، وإيران ستستعين بخبراء روس موثوق بهم عالميا".
وحول تصريحات وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن عن عدم احترام موت الرئيس الإيراني، قال إسكندر إنّ "الولايات المتحدة معروفة بعدم احترامها لهذه اللياقات، وهنك حقد دفين تجاه إيران بعد نسفها للمشروع الأميركي في المنطقة".
بلينكن: الشعب الإيراني "ربما يكون أفضل حالا" بعد وفاة رئيسي
هنية من طهران: الرئيس الإيراني الراحل أكد أن "طوفان الأقصى" هو زلزال ضرب إسرائيل
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