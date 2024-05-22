https://sarabic.ae/20240522/الخبير-في-الشأن-الإيراني-رضا-إسكندر-لـسبوتنيك-العلاقة-بين-روسيا-وإيران-اتخذت-منحى-استراتيجيا-1089097911.html
الخبير في الشأن الإيراني رضا إسكندر لـ"سبوتنيك": العلاقة بين روسيا وإيران اتخذت منحى استراتيجيا
الخبير في الشأن الإيراني رضا إسكندر لـ"سبوتنيك": العلاقة بين روسيا وإيران اتخذت منحى استراتيجيا
سبوتنيك عربي
أشار الخبير في الشأن الإيراني الدكتور رضا إسكندر إلى أن "الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وبناءً على ما لديه من خبرة في الميدان السياسي والعسكري إضافة إلى شخصيته... 22.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-22T09:12+0000
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وقال إسكندر في حديث لـ إذاعة "سبوتنيك": "هذا الأسلوب هو ما يجعل أعداء روسيا وإيران يمتعضون أكثر من هذه العلاقة وخصوصاً أنّها اتخذت منحىً استراتيجيًّا".وأوضح أن "التحقيقات في الحادث الذي أودى بحياة الرئيس الإيراني ووزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان والوفد المرافق بدأت"، معتبراً أن "النتائج قد تبدل المشهد السياسي، وإيران ستستعين بخبراء روس موثوق بهم عالمياً".وشدّد إسكندر على أن "إيران دولة مؤسسات، أيّ أنّ المؤسسة هي من تدير وزير الخارجية عندما يتجه نحو المملكة العربية السعودية أو مصر على سبيل المثال، وهناك مؤسسات ومجالس إيرانية تطلب منه رسميّاً ذلك".وحول تصريحات وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن عن عدم احترام موت الرئيس الإيراني، قال إسكندر إنّ "الولايات المتحدة معروفة بعدم احترامها لهذه اللياقات، وهنك حقد دفين تجاه إيران بعد نسفها للمشروع الأميركي في المنطقة".
https://sarabic.ae/20240522/الباحث-السياسي-مبارك-بيضون-لـسبوتنيك-إيران-لن-تعدل-عن-سياسة-رئيسي-بكون-فلسطين-هي-البوصلة-1089087641.html
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العالم, إيران, روسيا, حصري, تقارير سبوتنيك
العالم, إيران, روسيا, حصري, تقارير سبوتنيك
الخبير في الشأن الإيراني رضا إسكندر لـ"سبوتنيك": العلاقة بين روسيا وإيران اتخذت منحى استراتيجيا
أشار الخبير في الشأن الإيراني الدكتور رضا إسكندر إلى أن "الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وبناءً على ما لديه من خبرة في الميدان السياسي والعسكري إضافة إلى شخصيته المرنة، يعرف أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية ثابتة على نهج واحد، وتعتمد على أهم الطرق لبناء علاقات وتحالفات ناجحة مع الدول".
وقال إسكندر في حديث لـ إذاعة "سبوتنيك": "هذا الأسلوب هو ما يجعل أعداء روسيا وإيران يمتعضون أكثر من هذه العلاقة وخصوصاً أنّها اتخذت منحىً استراتيجيًّا".
وتابع: "مرونة الرئيس إبراهيم رئيسي في التعاطي مع الملفات الإدارية الداخلية وأهم الملفات الخارجية، وتمسّكه بملف القضية الفلسطينية ومواقفه الثابتة، كلّها عوامل يحترمها الرئيس الروسي".
وأوضح أن "التحقيقات في الحادث الذي أودى بحياة الرئيس الإيراني ووزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان والوفد المرافق بدأت"، معتبراً أن "النتائج قد تبدل المشهد السياسي، وإيران ستستعين بخبراء روس موثوق بهم عالمياً".
وأشارً إلى أنّه "في حال ثبت أنّ طائرة الرئيس الإيراني كانت مستهدفة، سيكون هناك متغيّرات عالمية وسيكون قد انتهى "الصبر الإيراني الاستراتيجي"، كما سيكون لكل من روسيا والصين الدور الكبير في كشف هذه الحقائق".
وشدّد إسكندر على أن "إيران دولة مؤسسات، أيّ أنّ المؤسسة هي من تدير وزير الخارجية عندما يتجه نحو المملكة العربية السعودية أو مصر على سبيل المثال، وهناك مؤسسات ومجالس إيرانية تطلب منه رسميّاً ذلك".
وحول تصريحات وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن عن عدم احترام موت الرئيس الإيراني، قال إسكندر إنّ "الولايات المتحدة معروفة بعدم احترامها لهذه اللياقات، وهنك حقد دفين تجاه إيران بعد نسفها للمشروع الأميركي في المنطقة".