https://sarabic.ae/20240522/الباحث-السياسي-مبارك-بيضون-لـسبوتنيك-إيران-لن-تعدل-عن-سياسة-رئيسي-بكون-فلسطين-هي-البوصلة-1089087641.html

الباحث السياسي مبارك بيضون لـ"سبوتنيك": إيران لن تعدل عن سياسة رئيسي بكون فلسطين هي البوصلة

الباحث السياسي مبارك بيضون لـ"سبوتنيك": إيران لن تعدل عن سياسة رئيسي بكون فلسطين هي البوصلة

سبوتنيك عربي

ذكر الباحث السياسي ورئيس مركز بيروت للأخبار مبارك بيضون أن "الإجراءات المتخذة في إيران بعد وفاة رئيس الجمهورية "إبراهيم رئيسي" ووزير الخارجية "حسين أمير عبد... 22.05.2024, سبوتنيك عربي

2024-05-22T07:01+0000

2024-05-22T07:01+0000

2024-05-22T07:01+0000

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وقال في حديث لـ إذاعة "سبوتنيك": "كل هذه الإجراءات اتُخذت بطريقة دستورية وبالتالي لا خوف مما حدث في إيران، وخصوصاً بغياب مؤشرات تفيد بأن الحادثة جاءت نتيجة لحدث مدبر، أما إذا ثبت ذلك سنكون أمام نفق مظلم".أما عن تداعيات غياب عبد اللهيان على العلاقات الإيرانية الخارجية قال بيضون: "إيران تجبر كل القوى الدولية بالتعاطي معها باحترام، وفي الملف السياسي إيران لن تتراجع عن الهدف الأساسي الذي أعلن عنه الرئيس رئيسي بأنّ البوصلة الأساسية هي فلسطين".وكشف بيضون نقلاً عن مصدر أمني مقرّب من المبعوث الأميركي "آموس هوكستين" أنّ "لا جديد في القرارات الدولية تجاه لبنان وخصوصاً أن ملف غزة لا يزال عالقاً، وكل الامور مجمّدة".وأوضح أن "الجميع اليوم يبحث عن مخارج والمعركة والميدان هي التي ستحدد المسارات وخصوصاً بعد الوصول إلى باب مسدود في المفاوضات بحسب تصريحات وزارة الخارجية القطرية، وبتنا نشهد تصعيداً غير مسبوقاً في الميدان".وقال: بيضون: "المفاوضات بين الولايات المتحدة الاميركية وإيران لم تتوقف للحظة واحدة، ودولة عمان تلعب دوراً أساسياً في هذه المفاوضات، فيما المفاوضات مع سوريا توقفت بشكل نهائي".وشدّد بيضون على أنّ "الجيش الإسرائيلي يبحث عن أي إنجاز ليقنع الرأي العام بأنّه انتصر أو حقق أيّ هدف من الأهداف التي وضعها منذ البداية، مما أدّى إلى إحراج الإدارة الأميركية بشكل كبير".

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أخبار فلسطين اليوم, إيران, العالم العربي, حصري, تقارير سبوتنيك