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غالانت: نخوض حربا صعبة ومفاجئة ودفعنا ثمنا باهظا لم نر له مثيلا
غالانت: نخوض حربا صعبة ومفاجئة ودفعنا ثمنا باهظا لم نر له مثيلا
سبوتنيك عربي
صرح وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، اليوم الثلاثاء، بأن بلاده تخوض حربا صعبة ومفاجئة. 18.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-18T20:09+0000
2024-06-18T20:09+0000
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التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل
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ونقلت القناة الـ 12 الإسرائيلية، مساء اليوم الثلاثاء، عن غالانت في مؤتمر صحفي أن إسرائيل دفعت ثمنا باهظا لم تر له مثيلا، داعيا الأمن والقيادة السياسية في بلاده إلى إجراء تحقيق "لفهم كيف استطاع أعداء إسرائيل بناء قدرات دفاعية وهجومية أدت إلى عملية طوفان الأقصى"، وهي العملية التي أعلنت عنها حركة حماس، في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.وأوضح يوآف غالانت أن قوات الجيش والموساد وأجهزة الأمن في إسرائيل تقاتل في عدة جبهات منذ 8 أشهر وهي حرب لم تعهد لها مثيلا من قبل، مضيفا أن الفشل الموجع سيجري بحثه.ودعا وزير الدفاع الإسرائيلي إلى ضرورة التعلم من هذا الفشل العسكري والاستخباراتي الذي وقع في السابع من أكتوبر الماضي، مشيرا إلى أن هذه الدروس ستؤثر على مستقبل إسرائيل بوجه عام.وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، أفاد برلماني إسرائيلي، بأن حركة "حماس" تريد خلق صراعات بينية داخل إسرائيل نفسها.ونقلت الإذاعة الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، عن نسيم فاتوري، عضو الكنيست عن حزب "الليكود" الحاكم، أن خروج مظاهرات مناهضة للحكومة في إسرائيل هو أحد أهداف حركة حماس، لكونها ترغب في خلق صراعات بينية داخل إسرائيل نفسها، موضحا أن حماس تعيق عودة المحتجزين الإسرائيليين لديها من قطاع غزة، مضيفًا أن إسرائيل فشلت في عملها أمام الحركة الفلسطينية.وكانت حركة حماس الفلسطينية قد قالت إن "فصول حرب التجويع الإجرامية التي يشنها الاحتلال الإرهابي تتواصل على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، من أطفال ونساء وشيوخ".وأوضحت "حماس"، في بيان لها، أن "حكومة الاحتلال تمارس أبشع صور العقاب الجماعي ضد مدنيين عزل، عبر فرض حصار مطبق على القطاع، وإغلاق المعابر، ومنع قوافل المساعدات من الدخول، وعملية الخنق والتجويع الممنهج لأكثر من مليوني إنسان، يفتقدون لأبسط مقومات الحياة، ويتعرضون لمجازر وحشية مستمرة"، مشيرة إلى أن مظاهر المجاعة والكارثة الإنسانية تتصاعد خصوصاً في محافظتي غزة والشمال.ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي غالبيتهم من المستوطنين، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وأسفر الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، حتى الآن، عن سقوط أكثر من 37 ألف قتيل وأكثر من 85 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وذلك ممن وصلوا إلى المستشفيات، فيما لا يزال أكثر من 7 آلاف مفقود تحت الأنقاض الناتجة عن القصف المتواصل في أنحاء القطاع.
https://sarabic.ae/20240618/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-الموافقة-على-خطط-عملياتية-للهجوم-على-لبنان-1089971242.html
https://sarabic.ae/20240618/الجيش-الإسرائيلي-حماس-لم-تعد-حركة-منظمة-بل-أصبحت-جيشا-من-التنظيمات-المحلية-1089968304.html
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أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, العالم العربي, الأخبار, غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل, حركة حماس, طوفان الأقصى
أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, العالم العربي, الأخبار, غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل, حركة حماس, طوفان الأقصى

غالانت: نخوض حربا صعبة ومفاجئة ودفعنا ثمنا باهظا لم نر له مثيلا

20:09 GMT 18.06.2024
© AP Photo / Tsafrir Abayovوزير الدفاع الإسرايلي يوآف غالانت
وزير الدفاع الإسرايلي يوآف غالانت - سبوتنيك عربي, 1920, 18.06.2024
© AP Photo / Tsafrir Abayov
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صرح وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، اليوم الثلاثاء، بأن بلاده تخوض حربا صعبة ومفاجئة.
ونقلت القناة الـ 12 الإسرائيلية، مساء اليوم الثلاثاء، عن غالانت في مؤتمر صحفي أن إسرائيل دفعت ثمنا باهظا لم تر له مثيلا، داعيا الأمن والقيادة السياسية في بلاده إلى إجراء تحقيق "لفهم كيف استطاع أعداء إسرائيل بناء قدرات دفاعية وهجومية أدت إلى عملية طوفان الأقصى"، وهي العملية التي أعلنت عنها حركة حماس، في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وأوضح يوآف غالانت أن قوات الجيش والموساد وأجهزة الأمن في إسرائيل تقاتل في عدة جبهات منذ 8 أشهر وهي حرب لم تعهد لها مثيلا من قبل، مضيفا أن الفشل الموجع سيجري بحثه.
ودعا وزير الدفاع الإسرائيلي إلى ضرورة التعلم من هذا الفشل العسكري والاستخباراتي الذي وقع في السابع من أكتوبر الماضي، مشيرا إلى أن هذه الدروس ستؤثر على مستقبل إسرائيل بوجه عام.
دخان يتصاعد من حريق بعد أن أصابت صواريخ من لبنان مدينة بيتزيت شمال إسرائيل ، الخميس ، 6 أبريل ، 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 18.06.2024
الجيش الإسرائيلي يعلن الموافقة على خطط عملياتية للهجوم على لبنان
20:00 GMT
وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، أفاد برلماني إسرائيلي، بأن حركة "حماس" تريد خلق صراعات بينية داخل إسرائيل نفسها.
ونقلت الإذاعة الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، عن نسيم فاتوري، عضو الكنيست عن حزب "الليكود" الحاكم، أن خروج مظاهرات مناهضة للحكومة في إسرائيل هو أحد أهداف حركة حماس، لكونها ترغب في خلق صراعات بينية داخل إسرائيل نفسها، موضحا أن حماس تعيق عودة المحتجزين الإسرائيليين لديها من قطاع غزة، مضيفًا أن إسرائيل فشلت في عملها أمام الحركة الفلسطينية.
وكانت حركة حماس الفلسطينية قد قالت إن "فصول حرب التجويع الإجرامية التي يشنها الاحتلال الإرهابي تتواصل على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، من أطفال ونساء وشيوخ".
وأوضحت "حماس"، في بيان لها، أن "حكومة الاحتلال تمارس أبشع صور العقاب الجماعي ضد مدنيين عزل، عبر فرض حصار مطبق على القطاع، وإغلاق المعابر، ومنع قوافل المساعدات من الدخول، وعملية الخنق والتجويع الممنهج لأكثر من مليوني إنسان، يفتقدون لأبسط مقومات الحياة، ويتعرضون لمجازر وحشية مستمرة"، مشيرة إلى أن مظاهر المجاعة والكارثة الإنسانية تتصاعد خصوصاً في محافظتي غزة والشمال.
عناصرن من كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس - سبوتنيك عربي, 1920, 18.06.2024
الجيش الإسرائيلي: "حماس" لم تعد حركة منظمة بل أصبحت جيشا من "التنظيمات المحلية"
16:32 GMT
ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي غالبيتهم من المستوطنين، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.
وأسفر الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، حتى الآن، عن سقوط أكثر من 37 ألف قتيل وأكثر من 85 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وذلك ممن وصلوا إلى المستشفيات، فيما لا يزال أكثر من 7 آلاف مفقود تحت الأنقاض الناتجة عن القصف المتواصل في أنحاء القطاع.
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