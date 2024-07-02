https://sarabic.ae/20240702/القوات-الروسية-تستهدف-عددا-من-الألوية-الأوكرانية-وتسيطر-على-مواقع-أكثر-فائدة-تكتيكية-1090385412.html

القوات الروسية تستهدف عددا من الألوية الأوكرانية وتسيطر على مواقع أكثر فائدة تكتيكية

القوات الروسية تستهدف عددا من الألوية الأوكرانية وتسيطر على مواقع أكثر فائدة تكتيكية

سبوتنيك عربي

أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، بأن القوات الروسية استهدفت عددا من الألوية الأوكرانية، وسيطرت على مواقع استراتيجية على طول خط المواجهة. 02.07.2024, سبوتنيك عربي

2024-07-02T11:33+0000

2024-07-02T11:33+0000

2024-07-02T11:33+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

رصد عسكري

روسيا

سلاح روسيا

الجيش الروسي

أخبار أوكرانيا

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0b/0a/1083010076_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_8b096fbebcc732cf0b23d04e000ced87.jpg

استهدفت وحدات من قوات مجموعة "الشمال" التابعة للقوات الروسية، القوى البشرية، واللواءين الميكانيكيين 57 و115 للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواء الدفاع الأرضي 113 في مناطق تشوماكوفو، ويوناكوفكا في مقاطعة سومي، وسوتنيتسكي كازاتشوك، و ليبتسي في مقاطعة خاركوف.وصدت وحدات من قوات مجموعة "الشرق" التابعة للقوات الروسية، هجومين مضادين من قبل مجموعات لقوات العمليات الخاصة، واللواء 36 من مشاة البحرية التابعة للقوات الأوكرانية.وبلغت خسائر القوات الأوكرانية نحو 70 عسكريًا، ومركبة قتالية مدرعة، وثلاث سيارات، ومدفع ذاتي الحركة "بانزر-هاوبيتز2000" عيار 155 ملم مصنوع في ألمانيا، ومدفع هاوتزر "M198" عيار 155 ملم مصنوع في الولايات المتحدة الأمريكية، ومدفع هاوتزر "دي-30" عيار 122 ملم. وسيطرت وحدات من قوات مجموعة "الغرب" التابعة للقوات الروسية، على مواقع أكثر استراتيجية، ودمرت تشكيلات اللواءين الهجوميين الآليين 14 و 115، ولواء الهجوم الثالث للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق بيرشورافنيفوي في مقاطعة خاركوف، وناديا، وستيلماخوفكا في جمهورية لوغانسك الشعبية.وخسرت القوات المسلحة الأوكرانية نحو 475 عسكريًا، ودبابة، ومركبة مشاة قتالية، وخمس مركبات، ومدفع هاوتزر عيار 152 ملم، ومركبة قتالية "غراد" عيار 122 ملم. بالإضافة إلى ذلك، تم تدمير ثلاثة مستودعات ذخيرة مدفعية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية.وقامت وحدات من قوات مجموعة "الجنوب" التابعة للقوات الروسية، بتحسين تموضعها على طول خط المواجهة، كما دمرت القوة البشرية والمعدات التابعة للواء المشاة الآلي 56 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية، في منطقة كالينين في جمهورية دونيتسك الشعبية.وخلال المعركة تم تدمير الآتي: مدفع هاوتزر "إف إتش-70" عيار 155 ملم مصنوع في المملكة المتحدة، ومدفع هاوتزر "M198" عيار 155 ملم مصنوع في الولايات المتحدة الأمريكية، ومدفع "دي-20" عيار 152 ملم، ومدفع هاوتزر "L-119" عيار 105 ملم، مصنوع في المملكة المتحدة، ومحطتي رادار مضادتين للبطاريات من طراز "AN/TPQ-50" مصنوعتين في الولايات المتحدة الأمريكية، وتم تدمير ستة مستودعات ذخيرة ميدانية.وقامت وحدات من قوات مجموعة "المركز" التابعة للقوات الروسية، بتحسين تموضعها التكتيكي وهزمت تشكيلات اللواء الميكانيكي 47 للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواء الدفاع الأرضي 109 في مناطق روزوفكا، ونوفغورودسكوي، ونوفوسيلكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.وتم صد ستة هجمات مضادة من قبل مجموعات، من ألوية الهجوم الجوي 23 و31 و41 و110 و 95 الآلية التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية.وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية نحو 440 عسكريًا، ومركبتين قتاليتين مدرعتين، وسبع مركبات، ومدفع هاوتزر عيار 122 ملم من طراز "دي-30".وسيطرت وحدات من قوات مجموعة "الشرق" التابعة للقوات الروسية، على مواقع أكثر فائدة، ودمرت القوة البشرية والمعدات التابعة للواء المشاة الآلي 58 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية، في منطقة قرية أوروجاينوي، في جمهورية دونيتسك الشعبية.بالإضافة إلى ذلك، تم صد الهجوم المضاد الذي شنته وحدات من لواء الدفاع الأرضي 123 التابع للقوات الأوكرانية.ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثالث، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.فنلندا تمنح أمريكا إمكانية الوصول إلى 15 منشأة عسكرية على أراضيها القوات الروسية تدمر أول رادار مضاد للبطاريات إسرائيلي الصنع في منطقة العملية العسكرية الخاصة

https://sarabic.ae/20240702/القوات-الروسية-تدمر-9-مقاتلات-أوكرانية-من-طرازي-سو-27-وميغ-29-خلال-24-ساعة-1090382575.html

https://sarabic.ae/20240702/الدفاعات-الجوية-الروسية-تعترض-11-مسيرة-أوكرانية-فوق-مناطق-بريانسك-وبيلغورود-والقرم-1090376662.html

https://sarabic.ae/20240701/أنظمة-الدفاع-الجوي-الروسية-تسقط-العديد-من-الأهداف-المعادية-في-مدينة-سيفاستوبول-1090369089.html

https://sarabic.ae/20240701/القوات-الروسية-تحرر-نوفوبوكروفسكوي-و-ستيبوفايا-نوفوسيلوفكا-في-منطقة-العملية-العسكرية-الخاصة---عاجل-1090358613.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

رصد عسكري, روسيا, سلاح روسيا, الجيش الروسي, أخبار أوكرانيا