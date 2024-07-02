https://sarabic.ae/20240702/القوات-الروسية-تدمر-9-مقاتلات-أوكرانية-من-طرازي-سو-27-وميغ-29-خلال-24-ساعة-1090382575.html
القوات الروسية تدمر 9 مقاتلات أوكرانية من طرازي "سو-27" و"ميغ-29" خلال 24 ساعة
القوات الروسية تدمر 9 مقاتلات أوكرانية من طرازي "سو-27" و"ميغ-29" خلال 24 ساعة
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، بقيام القوات الروسية بتدمير 9 مقاتلات أوكرانية من طرازي "سو-27" و"ميغ-29" خلال 24 ساعة، في ضربات وجهتها إلى... 02.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-02T10:18+0000
2024-07-02T10:18+0000
2024-07-02T10:56+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وأضافت وزارة الدفاع الروسية في بيانها أن وحدات من مجموعة "دنيبر" التابعة للقوات المسلحة الروسية قضت على قوات ومعدات التابعة للواء الهجوم الجبلي الميكانيكي 65 و128 و اللواء البحري 35 الأوكراني في بلدتي مالايا توكماشكا وزيربيانكي في مقاطعة زابوروجيه، حيث بلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية ما يصل إلى 70 عسكريًا وثلاث مركبات.وتابع بيان الوزارة أن الطيران العملياتي التكتيكي والطائرات المسيرة وقوات الصواريخ والمدفعية من مجموعات القوات المسلحة الروسية قضت على تجمعات عسكرية أوكرانية كانت ضمنها معدات في 115 منطقة مختلفة، مضيفة أن أنظمة الدفاع الجوي نجحت بإسقاط ستة صواريخ كروز بريطانية من طراز "ستورم شادو"، وقنبلة موجهة من طراز "هامر" مصنوعة في فرنسا، ونظام إطلاق صواريخ "هيمارس" أمريكي الصنع، بالإضافة إلى 81 طائرة مسيرة، بما في ذلك طائرة "بيرقدار" تركية الصنع.ولفتت الوزارة في بيانها إلى أنه تم استهداف تسع طائرات تابعة للقوات الجوية الأوكرانية خلال النهار، وذلك نتيجة لضربة جماعية بالأسلحة الدقيقة على المطار تم تدمير خمس طائرات من طراز "سو 27" وإصابة اثنتين بأضرار، مضيفة أنه تم إسقاط طائرتين أوكرانيتين أخريين من طراز "ميغ 29" و"سو 27" بواسطة الدفاعات الجوية الروسية.ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثالث، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sarabic.ae/20240702/صواريخ-إسكندر-تدمر-5-طائرات-أوكرانية-من-طراز-سو-27-في-مقاطعة-بولتافا-فيديو-1090377414.html
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روسيا
القوات الروسية تدمر 9 مقاتلات أوكرانية من طرازي "سو-27" و"ميغ-29" خلال 24 ساعة
10:18 GMT 02.07.2024 (تم التحديث: 10:56 GMT 02.07.2024)
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، بقيام القوات الروسية بتدمير 9 مقاتلات أوكرانية من طرازي "سو-27" و"ميغ-29" خلال 24 ساعة، في ضربات وجهتها إلى المطارات وعن طريق الدفاعات الجوية.
وأضافت وزارة الدفاع الروسية في بيانها أن وحدات من مجموعة "دنيبر" التابعة للقوات المسلحة الروسية قضت على قوات ومعدات التابعة للواء الهجوم الجبلي الميكانيكي 65 و128 و اللواء البحري 35 الأوكراني في بلدتي مالايا توكماشكا وزيربيانكي في مقاطعة زابوروجيه، حيث بلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية ما يصل إلى 70 عسكريًا وثلاث مركبات.
وتابع بيان الوزارة أن الطيران العملياتي التكتيكي والطائرات المسيرة وقوات الصواريخ والمدفعية من مجموعات القوات المسلحة الروسية قضت على تجمعات عسكرية أوكرانية كانت ضمنها معدات في 115 منطقة مختلفة، مضيفة أن أنظمة الدفاع الجوي نجحت بإسقاط ستة صواريخ كروز بريطانية من طراز "ستورم شادو"، وقنبلة موجهة من طراز "هامر" مصنوعة في فرنسا، ونظام إطلاق صواريخ "هيمارس" أمريكي الصنع، بالإضافة إلى 81 طائرة مسيرة، بما في ذلك طائرة "بيرقدار" تركية الصنع.
ولفتت الوزارة في بيانها إلى أنه تم استهداف تسع طائرات تابعة للقوات الجوية الأوكرانية خلال النهار، وذلك نتيجة لضربة جماعية بالأسلحة الدقيقة على المطار تم تدمير خمس طائرات من طراز "سو 27" وإصابة اثنتين بأضرار، مضيفة أنه تم إسقاط طائرتين أوكرانيتين أخريين من طراز "ميغ 29" و"سو 27" بواسطة الدفاعات الجوية الروسية.
ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثالث، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.