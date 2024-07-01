https://sarabic.ae/20240701/أنظمة-الدفاع-الجوي-الروسية-تسقط-العديد-من-الأهداف-المعادية-في-مدينة-سيفاستوبول-1090369089.html

أنظمة الدفاع الجوي الروسية تسقط العديد من الأهداف المعادية في مدينة سيفاستوبول

أنظمة الدفاع الجوي الروسية تسقط العديد من الأهداف المعادية في مدينة سيفاستوبول

سبوتنيك عربي

أفاد حاكم مدينة سيفاستوبول، ميخائيل رازفوجاييف، اليوم الاثنين، بأنه تم تفعيل أنظمة الدفاع الجوي في المدينة، وتم وضع جميع الخدمات في حالة تأهب. 01.07.2024, سبوتنيك عربي

2024-07-01T17:07+0000

2024-07-01T17:07+0000

2024-07-01T17:07+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

رصد عسكري

https://cdn.img.sarabic.ae/img/102295/90/1022959051_0:63:1200:738_1920x0_80_0_0_b669bf5b2ebae835739a8878ef968eca.jpg

وكتب رازفوجاييف في قناته على "تلغرام": "الدفاع الجوي يعمل في سيفاستوبول، وتم وضع جميع الخدمات في حالة تأهب".ووفقا للحاكم، فإن "شظايا الأهداف التي تم إسقاطها خلال الهجوم على سيفاستوبول سقطت في المنطقة الساحلية ومنطقة بالاكلافا ويجري توضيح المعلومات حول الأضرار".ونتيجة لعمليات الرصد من أنظمة الدفاع الجوي الروسية تم إسقاط 4 أهداف جوية في منطقة بالاكلافا.وأضافت الدفاع الروسية في بيانها اليومي: "هزمت وحدات من مجموعة "الشمال" الروسية أفراد ومعدات ألوية المشاة الآلية 41 و57 التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، واللواء 34 من مشاة البحرية، ولواء الدفاع 113، و125، ولواء الحرس الوطني 13 في مناطق فولشانسك، تيخوي، جوبتوفكا، نيسكوتشنوي، جوفتنيفوي وليبتسي في مقاطعة خاركوف".بالإضافة إلى ذلك، تم تدمير مستودع ذخيرة ميداني للقوات المسلحة الأوكرانية وثلاث محطات رادار مضادة للبطاريات مصنوعة في الولايات المتحدة وإسرائيل.ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثالث، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.

https://sarabic.ae/20240701/القوات-الروسية-تحرر-نوفوبوكروفسكوي-و-ستيبوفايا-نوفوسيلوفكا-في-منطقة-العملية-العسكرية-الخاصة---عاجل-1090358613.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, رصد عسكري