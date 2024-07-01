https://sarabic.ae/20240701/القوات-الروسية-تحرر-نوفوبوكروفسكوي-و-ستيبوفايا-نوفوسيلوفكا-في-منطقة-العملية-العسكرية-الخاصة---عاجل-1090358613.html

القوات الروسية تحرر نوفوبوكروفسكوي و ستيبوفايا نوفوسيلوفكا في منطقة العملية العسكرية الخاصة

القوات الروسية تحرر نوفوبوكروفسكوي و ستيبوفايا نوفوسيلوفكا في منطقة العملية العسكرية الخاصة

سبوتنيك عربي

أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، بأن القوات الروسية حررت بلدتي نوفوبوكروفسكوي وستيبوفايا نوفوسيلوفكا في منطقة العملية العسكرية الخاصة. 01.07.2024, سبوتنيك عربي

2024-07-01T10:39+0000

2024-07-01T10:39+0000

2024-07-01T11:56+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

رصد عسكري

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وأضافت الدفاع الروسية في بيانها اليومي: "هزمت وحدات من مجموعة "الشمال" الروسية أفراد ومعدات ألوية المشاة الآلية 41 و57 التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، واللواء 34 من مشاة البحرية، ولواء الدفاع 113، و125، ولواء الحرس الوطني 13 في مناطق فولشانسك، تيخوي، جوبتوفكا، نيسكوتشنوي، جوفتنيفوي وليبتسي في مقاطعة خاركوف".وبلغت خسائر العدو ما يصل إلى 320 عسكريًا وناقلة جنود مدرعة وسبع مركبات ومدفعي هاوتزر "إم 777" عيار 155 ملم مصنوعين في الولايات المتحدة ومدفع "دي-20"عيار 152 ملم ومدفع هاوتزر "دي-30" عيار 122 ملم، وفقا للدفاع الروسية.بالإضافة إلى ذلك، تم تدمير مستودع ذخيرة ميداني للقوات المسلحة الأوكرانية وثلاث محطات رادار مضادة للبطاريات مصنوعة في الولايات المتحدة وإسرائيل.كما هزمت مجموعة "الغرب" الروسية تشكيلات الألوية الآلية 21 و44 و60 و66 للقوات المسلحة الأوكرانية ولواء الدفاع 125 في مناطق ميكيفكا ونوفوفوديانوي ونيفسكوي وستيلماخوفكا من جمهورية لوغانسك الشعبية، وتيرني من جمهورية دونيتسك الشعبية.وقامت وحدات من مجموعة "الجنوب" الروسية بتحسين الوضع على طول خط المواجهة وهزمت القوى البشرية والمعدات التابعة للفرقة 23 و93 الميكانيكية و56 مشاة آلية ولواء الهجوم الخامس واللواء الهجومي المحمول جواً 80 من القوات المسلحة الأوكرانية، وألوية الدفاع رقم 119 في مناطق غريغوروفكا وتشاسوف يار وكونستانتينوفكا وكراسنوغوريفكا وسبورنوي التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية.وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية ما يصل إلى 620 عسكريًا وأربع مركبات قتالية مدرعة، بما في ذلك ناقلتي جند مدرعتين أمريكيتي الصنع من طراز "إم 113".وقامت وحدات من مجموعة "المركز" الروسية نتيجة للعمليات النشطة بتحرير نوفوبوكروفسكوي التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية وتحسين الوضع التكتيكي.وهزمت وحدات من مجموعة "المركز" الروسية تشكيلات ألوية "جايغر" 24، 31، 110، 118، 68 من القوات المسلحة الأوكرانية ولواء الدفاع الفني 109 في مناطق إيفجينوفكا، نوفغورودسكوي، تيموفيفكا، سوكول، وتوريتسك من جمهورية دونيتسك الشعبية.وتم صد خمس هجمات مضادة شنتها مجموعات هجومية من كتيبة المشاة 142، ولواء الهجوم الجوي 95، والألوية الآلية 23، و41، و47 التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية.وسيطرت وحدات من مجموعة "فوستوك" الروسية على مواقع أكثر فائدة، وهزمت القوى العاملة والمعدات التابعة للواء الهجوم الجوي الميكانيكي الثالث والثمانين والثاني والثمانين التابعين للقوات المسلحة الأوكرانية ولواء الدفاع رقم 123 في مناطق أوروزاينو ونيكولسكوي من جمهورية دونيتسك الشعبية.وفقد العدو ما يصل إلى 120 جنديًا وسبع مركبات ومدفعين هاوتزر من عيار 155 ملم من طراز "إف إتش- 70"مصنوعين في بريطانيا.ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثالث، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.

https://sarabic.ae/20240701/ميزات-المقاتلة-الروسية-المتعددة-المهام-من-الجيل-الخامس-سو-57-1090357000.html

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روسيا, رصد عسكري