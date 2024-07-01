https://sarabic.ae/20240701/القوات-الروسية-تدمر-أول-رادار-مضاد-للبطاريات-إسرائيلي-الصنع-في-منطقة-العملية-العسكرية-الخاصة--1090360029.html
القوات الروسية تدمر أول رادار مضاد للبطاريات إسرائيلي الصنع في منطقة العملية العسكرية الخاصة
القوات الروسية تدمر أول رادار مضاد للبطاريات إسرائيلي الصنع في منطقة العملية العسكرية الخاصة
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، بأن القوات الروسية دمرت عددا من الرادارات المضادة للبطاريات، من صناعة أمريكية وإسرائيلية، في مقاطعة خاركوف. 01.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-01T11:55+0000
2024-07-01T11:55+0000
2024-07-01T11:55+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
روسيا
الجيش الروسي
سلاح روسيا
أخبار أوكرانيا
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وأضافت الدفاع أن وحدات من قوات مجموعة "الشمال" التابعة للقوات الروسية، دمرت تجمعات للقوى البشرية، ولواءي المشاة الميكانيكيين 41 و57 من القوات المسلحة الأوكرانية، واللواء 34 من مشاة البحرية، واللواءين 113 و125، ولواء الحرس الوطني 13 في مناطق فولشانسك، وتيخو، وغوبتوفكا، ونيسكوتشنوي، وزوفتنيفوي، وليبتسي، في مقاطعة خاركوف.وصدت وحدات من قوات مجموعة "المركز" التابعة للقوات الروسية، هجومين شنتهما مجموعات من اللواء 92 المحمول جوًا التابع للقوات المسلحة الأوكرانية.وبلغت خسائر القوات الأوكرانية نحو 320 عسكريًا، وناقلة جنود مدرعة، وسبع مركبات، ومدفعي هاوتزر من طراز "M777" عيار 155 ملم، مصنوعين في الولايات المتحدة، ومدفع "دي-20" عيار 152 ملم، ومدفع هاوتزر "دي-30" عيار 122 ملم.بالإضافة إلى ذلك، تم تدمير مستودع ذخيرة ميداني للقوات المسلحة الأوكرانية، وثلاث رادارات مضادة للبطاريات، مصنوعة في الولايات المتحدة وإسرائيل.ودمرت وحدات من مجموعة "دنيبر" تجمعات القوة البشرية والمعدات التابعة للواء الميكانيكي 65 للقوات المسلحة الأوكرانية، واللواء البحري 35، ولواء الدفاع الأرضي 126، في مناطق رابوتينو، ونوفوبوكروفكا، في مقاطعة زابوروجيه، وتوكاريفكا في مقاطعة خيرسون.ودمر الطيران العملياتي التكتيكي الروسي، والمسيرات، والقوات الصاروخية، والمدفعية، التابعة للقوات الروسية، طائرات تابعة للقوات الجوية الأوكرانية، والبنية التحتية لمطار عسكري، ومجمع لإصلاح وترميم الأسلحة والمعدات للقوات المسلحة الأوكرانية، ومواقع التخزين والإعداد لاستخدام المسيرات البحرية، بالإضافة إلى تدمير تجمعات للقوى البشرية في 124 منطقة.وأسقطت أنظمة الدفاع الجوي الروسية ثمانية صواريخ "ستورم شادو" بريطانية الصنع، وخمس قنابل موجهة من طراز "هامر" فرنسية الصنع، وخمسة صواريخ "هيمارس" أمريكية الصنع، وصاروخ "فامباير" تشيكي الصنع، بالإضافة إلى 72 طائرة دون طيار.ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثالث، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.ميزات المقاتلة الروسية المتعددة المهام من الجيل الخامس "سو-57"القوات الروسية تدمر 8 محطات أوكرانية للحرب الإلكترونية
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رصد عسكري, روسيا, الجيش الروسي, سلاح روسيا, أخبار أوكرانيا
رصد عسكري, روسيا, الجيش الروسي, سلاح روسيا, أخبار أوكرانيا
القوات الروسية تدمر أول رادار مضاد للبطاريات إسرائيلي الصنع في منطقة العملية العسكرية الخاصة
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، بأن القوات الروسية دمرت عددا من الرادارات المضادة للبطاريات، من صناعة أمريكية وإسرائيلية، في مقاطعة خاركوف.
وأضافت الدفاع أن وحدات من قوات مجموعة "الشمال" التابعة للقوات الروسية، دمرت تجمعات للقوى البشرية، ولواءي المشاة الميكانيكيين 41 و57 من القوات المسلحة الأوكرانية، واللواء 34 من مشاة البحرية، واللواءين 113 و125، ولواء الحرس الوطني 13 في مناطق فولشانسك، وتيخو، وغوبتوفكا، ونيسكوتشنوي، وزوفتنيفوي، وليبتسي، في مقاطعة خاركوف.
وصدت وحدات من قوات مجموعة "المركز" التابعة للقوات الروسية، هجومين شنتهما مجموعات من اللواء 92 المحمول جوًا التابع للقوات المسلحة الأوكرانية.
وبلغت خسائر القوات الأوكرانية نحو 320 عسكريًا، وناقلة جنود مدرعة، وسبع مركبات، ومدفعي هاوتزر من طراز "M777" عيار 155 ملم، مصنوعين في الولايات المتحدة، ومدفع "دي-20" عيار 152 ملم، ومدفع هاوتزر "دي-30" عيار 122 ملم.
بالإضافة إلى ذلك، تم تدمير مستودع ذخيرة ميداني للقوات المسلحة الأوكرانية،
وثلاث رادارات مضادة للبطاريات، مصنوعة في الولايات المتحدة وإسرائيل.
ودمرت وحدات من مجموعة "دنيبر" تجمعات القوة البشرية والمعدات التابعة للواء الميكانيكي 65 للقوات المسلحة الأوكرانية، واللواء البحري 35، ولواء الدفاع الأرضي 126، في مناطق رابوتينو، ونوفوبوكروفكا، في مقاطعة زابوروجيه، وتوكاريفكا في مقاطعة خيرسون.
بلغت خسائر القوات الأوكرانية نحو 85 عسكريًا، وأربع مركبات ومدفع هاوتزر أمريكي الصنع من طراز "M777" عيار 155 ملم، ومدفع "دي-20" عيار 152 ملم، ومحطة حرب إلكترونية "إنكليف-إن" وبطارية من طراز "AN/TPQ-36" أمريكية الصنع.
ودمر الطيران العملياتي التكتيكي الروسي،
والمسيرات، والقوات الصاروخية، والمدفعية، التابعة للقوات الروسية، طائرات تابعة للقوات الجوية الأوكرانية، والبنية التحتية لمطار عسكري، ومجمع لإصلاح وترميم الأسلحة والمعدات للقوات المسلحة الأوكرانية، ومواقع التخزين والإعداد لاستخدام المسيرات البحرية، بالإضافة إلى تدمير تجمعات للقوى البشرية في 124 منطقة.
وأسقطت أنظمة الدفاع الجوي الروسية
ثمانية صواريخ "ستورم شادو" بريطانية الصنع، وخمس قنابل موجهة من طراز "هامر" فرنسية الصنع، وخمسة صواريخ "هيمارس" أمريكية الصنع، وصاروخ "فامباير" تشيكي الصنع، بالإضافة إلى 72 طائرة دون طيار.
وبحسب وزارة الدفاع الروسية، منذ بداية العملية العسكرية الخاصة، تم تدمير الآتي: 616 طائرة، 276 طائرة هليكوبتر، 27040 طائرة دون طيار، 535 منظومة صواريخ مضادة للطائرات، 16471 دبابة ومركبات قتالية مدرعة أخرى، 1362 مركبة قتالية متعددة أنظمة إطلاق الصواريخ، و11185 مدفعًا ميدانيًا وقذائف هاون، بالإضافة إلى 23201 وحدة من المركبات العسكرية الخاصة.
ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثالث، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.