https://sarabic.ae/20240701/القوات-الروسية-تدمر-أول-رادار-مضاد-للبطاريات-إسرائيلي-الصنع-في-منطقة-العملية-العسكرية-الخاصة--1090360029.html

القوات الروسية تدمر أول رادار مضاد للبطاريات إسرائيلي الصنع في منطقة العملية العسكرية الخاصة

القوات الروسية تدمر أول رادار مضاد للبطاريات إسرائيلي الصنع في منطقة العملية العسكرية الخاصة

سبوتنيك عربي

أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، بأن القوات الروسية دمرت عددا من الرادارات المضادة للبطاريات، من صناعة أمريكية وإسرائيلية، في مقاطعة خاركوف. 01.07.2024, سبوتنيك عربي

2024-07-01T11:55+0000

2024-07-01T11:55+0000

2024-07-01T11:55+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

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روسيا

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سلاح روسيا

أخبار أوكرانيا

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وأضافت الدفاع أن وحدات من قوات مجموعة "الشمال" التابعة للقوات الروسية، دمرت تجمعات للقوى البشرية، ولواءي المشاة الميكانيكيين 41 و57 من القوات المسلحة الأوكرانية، واللواء 34 من مشاة البحرية، واللواءين 113 و125، ولواء الحرس الوطني 13 في مناطق فولشانسك، وتيخو، وغوبتوفكا، ونيسكوتشنوي، وزوفتنيفوي، وليبتسي، في مقاطعة خاركوف.وصدت وحدات من قوات مجموعة "المركز" التابعة للقوات الروسية، هجومين شنتهما مجموعات من اللواء 92 المحمول جوًا التابع للقوات المسلحة الأوكرانية.وبلغت خسائر القوات الأوكرانية نحو 320 عسكريًا، وناقلة جنود مدرعة، وسبع مركبات، ومدفعي هاوتزر من طراز "M777" عيار 155 ملم، مصنوعين في الولايات المتحدة، ومدفع "دي-20" عيار 152 ملم، ومدفع هاوتزر "دي-30" عيار 122 ملم.بالإضافة إلى ذلك، تم تدمير مستودع ذخيرة ميداني للقوات المسلحة الأوكرانية، وثلاث رادارات مضادة للبطاريات، مصنوعة في الولايات المتحدة وإسرائيل.ودمرت وحدات من مجموعة "دنيبر" تجمعات القوة البشرية والمعدات التابعة للواء الميكانيكي 65 للقوات المسلحة الأوكرانية، واللواء البحري 35، ولواء الدفاع الأرضي 126، في مناطق رابوتينو، ونوفوبوكروفكا، في مقاطعة زابوروجيه، وتوكاريفكا في مقاطعة خيرسون.ودمر الطيران العملياتي التكتيكي الروسي، والمسيرات، والقوات الصاروخية، والمدفعية، التابعة للقوات الروسية، طائرات تابعة للقوات الجوية الأوكرانية، والبنية التحتية لمطار عسكري، ومجمع لإصلاح وترميم الأسلحة والمعدات للقوات المسلحة الأوكرانية، ومواقع التخزين والإعداد لاستخدام المسيرات البحرية، بالإضافة إلى تدمير تجمعات للقوى البشرية في 124 منطقة.وأسقطت أنظمة الدفاع الجوي الروسية ثمانية صواريخ "ستورم شادو" بريطانية الصنع، وخمس قنابل موجهة من طراز "هامر" فرنسية الصنع، وخمسة صواريخ "هيمارس" أمريكية الصنع، وصاروخ "فامباير" تشيكي الصنع، بالإضافة إلى 72 طائرة دون طيار.ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثالث، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.ميزات المقاتلة الروسية المتعددة المهام من الجيل الخامس "سو-57"القوات الروسية تدمر 8 محطات أوكرانية للحرب الإلكترونية

https://sarabic.ae/20240701/القوات-الروسية-تحرر-نوفوبوكروفسكوي-و-ستيبوفايا-نوفوسيلوفكا-في-منطقة-العملية-العسكرية-الخاصة---عاجل-1090358613.html

https://sarabic.ae/20240701/قاتلة-المسيرات-سفينة-الصواريخ-إم-آر-كي-الروسية-تتسلح-بأنظمة-بانتسير-ودويتو--1090356383.html

https://sarabic.ae/20240701/ما-هو-صاروخ-أتكامز-الأمريكي-الذي-كشفت-روسيا-أسراره--1090350641.html

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رصد عسكري, روسيا, الجيش الروسي, سلاح روسيا, أخبار أوكرانيا