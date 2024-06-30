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Боевая работа артдивизиона ЦВО на Авдеевском направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240630/القوات-الروسية-تسيطر-على-معقل-كبير-لقوات-كييف-شرقي-كيروف-باستخدام-نفق-تحت-الأرض-1090337468.html
القوات الروسية تسيطر على معقل كبير لقوات كييف شرقي كيروف باستخدام نفق تحت الأرض
القوات الروسية تسيطر على معقل كبير لقوات كييف شرقي كيروف باستخدام نفق تحت الأرض
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أن القوات الروسية سيطرت على معقل كبير للقوات المسلحة الأوكرانية على المشارف الشرقية لقرية كيروف باستخدام نفق تحت... 30.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-30T15:21+0000
2024-06-30T15:21+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
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وأضافت الدفاع الروسية في بيان لها: "سيطرت القوات الروسية على معقل كبير للقوات المسلحة الأوكرانية على المشارف الشرقية لقرية كيروف من قبل وحدات هجومية من مفرزة "المحاربين القدامى" التابعة لقوات مجموعة "المركز"، باستخدام نفق تحت الأرض".وقامت القوات الروسية سراً بتطهير واستخدام نفق يزيد طوله على 3 كيلومترات على طول قناة سيفيرسكي دونيتس، ووصلت إلى خلف نقطة قوية محصنة جيدًا بنقاط إطلاق نار طويلة المدى وملاجئ تحت الأرض، ومن خلال النفق، قام العسكريون بتزويد الطائرات الهجومية بالذخيرة والأسلحة والمواد الغذائية.وباستخدام عامل المفاجأة، بنى أفراد الوحدة العسكريون على نجاحهم واستولوا على المعقل بالكامل، مما أجبر العدو على الاستسلام أو التخلي عن مواقعه والتراجع.وأشارت وزارة الدفاع الروسية، في بيان لها، إلى أنه "تم تحييد نحو 1860 عسكريًا أوكرانيًا بعمليات للقوات الروسية، في نطاق العملية العسكرية الخاصة، خلال الساعات الـ24 الأخيرة، حيث قامت وحدات قوات مجموعة "الشمال" التابعة للقوات الروسية، بهزيمة تشكيلات للقوات الأوكرانية، وتحييد نحو 285 عسكريًا أوكرانيًا، بدورها قامت وحدات قوات مجموعة "الغرب" التابعة للقوات الروسية، بتحسين تموضعها وهزمت تشكيلات للقوات الأوكرانية، وصدت هجومين مضادين وحيّدت نحو 515 عسكريًا أوكرانيًا".وأضافت الوزارة في بيانها: "كما ساهمت عمليات وحدات قوات مجموعة "الجنوب" التابعة للقوات الروسية، بتحرير بلدة سبورنوي بجمهورية دونيتسك الشعبية، وتحسين تموضعها، وهزيمة تشكيلات للقوات الأوكرانية، وصد هجوم مضاد وتحييد نحو 450 عسكريًا أوكرانيًا"، مضيفة أن "وحدات قوات مجموعة "المركز" التابعة للقوات الروسية، نجحت بتحرير بلدة نوفو ألكسندروفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، وتحسين تموضعها وهزيمة تشكيلات للقوات الأوكرانية، وصد 5 هجمات مضادة، وتحييد نحو 370 عسكريًا أوكرانيًا".ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثالت، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sarabic.ae/20240630/زيلينسكي-يشتكي-من-عدم-قدرة-باتريوت-الأمريكية-على-مواجهة-القنابل-الروسية-الموجهة--1090337205.html
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روسيا, رصد عسكري
روسيا, رصد عسكري

القوات الروسية تسيطر على معقل كبير لقوات كييف شرقي كيروف باستخدام نفق تحت الأرض

15:21 GMT 30.06.2024
© Sputnik . Vitaliy Ankov / الانتقال إلى بنك الصور تدريب لأفراد أسطول المحيط الهادئ في ساحة تدريب في إقليم بريمورسكي كراي.
 تدريب لأفراد أسطول المحيط الهادئ في ساحة تدريب في إقليم بريمورسكي كراي. - سبوتنيك عربي, 1920, 30.06.2024
© Sputnik . Vitaliy Ankov
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أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أن القوات الروسية سيطرت على معقل كبير للقوات المسلحة الأوكرانية على المشارف الشرقية لقرية كيروف باستخدام نفق تحت الأرض.
وأضافت الدفاع الروسية في بيان لها: "سيطرت القوات الروسية على معقل كبير للقوات المسلحة الأوكرانية على المشارف الشرقية لقرية كيروف من قبل وحدات هجومية من مفرزة "المحاربين القدامى" التابعة لقوات مجموعة "المركز"، باستخدام نفق تحت الأرض".
وقامت القوات الروسية سراً بتطهير واستخدام نفق يزيد طوله على 3 كيلومترات على طول قناة سيفيرسكي دونيتس، ووصلت إلى خلف نقطة قوية محصنة جيدًا بنقاط إطلاق نار طويلة المدى وملاجئ تحت الأرض، ومن خلال النفق، قام العسكريون بتزويد الطائرات الهجومية بالذخيرة والأسلحة والمواد الغذائية.
وباستخدام عامل المفاجأة، بنى أفراد الوحدة العسكريون على نجاحهم واستولوا على المعقل بالكامل، مما أجبر العدو على الاستسلام أو التخلي عن مواقعه والتراجع.
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أن القوات الروسية حررت بلدتي سبورنوي ونوفو ألكسندروفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.
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العملية العسكرية الروسية الخاصة
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14:50 GMT
وأشارت وزارة الدفاع الروسية، في بيان لها، إلى أنه "تم تحييد نحو 1860 عسكريًا أوكرانيًا بعمليات للقوات الروسية، في نطاق العملية العسكرية الخاصة، خلال الساعات الـ24 الأخيرة، حيث قامت وحدات قوات مجموعة "الشمال" التابعة للقوات الروسية، بهزيمة تشكيلات للقوات الأوكرانية، وتحييد نحو 285 عسكريًا أوكرانيًا، بدورها قامت وحدات قوات مجموعة "الغرب" التابعة للقوات الروسية، بتحسين تموضعها وهزمت تشكيلات للقوات الأوكرانية، وصدت هجومين مضادين وحيّدت نحو 515 عسكريًا أوكرانيًا".
وأضافت الوزارة في بيانها: "كما ساهمت عمليات وحدات قوات مجموعة "الجنوب" التابعة للقوات الروسية، بتحرير بلدة سبورنوي بجمهورية دونيتسك الشعبية، وتحسين تموضعها، وهزيمة تشكيلات للقوات الأوكرانية، وصد هجوم مضاد وتحييد نحو 450 عسكريًا أوكرانيًا"، مضيفة أن "وحدات قوات مجموعة "المركز" التابعة للقوات الروسية، نجحت بتحرير بلدة نوفو ألكسندروفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، وتحسين تموضعها وهزيمة تشكيلات للقوات الأوكرانية، وصد 5 هجمات مضادة، وتحييد نحو 370 عسكريًا أوكرانيًا".
ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثالت، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
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