https://sarabic.ae/20240630/زيلينسكي-يشتكي-من-عدم-قدرة-باتريوت-الأمريكية-على-مواجهة-القنابل-الروسية-الموجهة--1090337205.html
زيلينسكي يشتكي من عدم قدرة "باتريوت" الأمريكية على مواجهة القنابل الروسية الموجهة
زيلينسكي يشتكي من عدم قدرة "باتريوت" الأمريكية على مواجهة القنابل الروسية الموجهة
سبوتنيك عربي
صرح فلاديمير زيلينسكي بأن أنظمة الصواريخ الأمريكية المضادة للطائرات لا يمكنها محاربة القنابل الموجهة الروسية. 30.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-30T14:50+0000
2024-06-30T14:50+0000
2024-06-30T14:50+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
سلاح روسيا
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وأضاف زيلينسكي في مقابلة مع صحيفة "يلادلفيا إنكويرر"، أن "أنظمة "باتريوت" لا تستطيع محاربة قذائف "كاب" الروسية".وفقا لزيلينسكي، فإنه "تبلغ تكلفة صواريخ باتريوت نحو ثلاثة ملايين دولار للقطعة الواحدة، ويمكن أن يكون هناك الآلاف من صواريخ "كاب" الروسية ، لذلك لا يمكنك الاعتماد على الدفاع الجوي الأمريكي باهظ الثمن.وتعتبر قنبلة "كاب-1500" من القنابل الفعالة جدا، وهي موجهة بالليزر، وتزن 1500 كغ، يمكن أن يكون لهذه القنبلة رأس حربي متفجر أو مخترق. وهي قادرة على اختراق 3 أمتار من الخرسانة المسلحة أو 20 مترًا من الأرض.ويمكن تجهيز هذه القنابل بنظام دفع لضرب هدف على مسافة أبعد، لذلك يمكن للطائرات الحاملة "سو-24إم" و"سو-34" و"سو-35" إطلاق مثل هذه القنابل خارج منطقة الدفاع الجوي للعدو. وبفضل وسائل التوجيه الحديثة وتصحيح المسار، فإن دقة ضرب قنبلة تسقط من ارتفاع ثمانية كيلومترات تصل إلى 4 أمتار.
https://sarabic.ae/20240630/خبير-بريطاني-القنابل-الجوية-الروسية-فاب3000-مدمرة-للبنية-التحتية-العسكرية-في-أوكرانيا-1090335061.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, سلاح روسيا
زيلينسكي يشتكي من عدم قدرة "باتريوت" الأمريكية على مواجهة القنابل الروسية الموجهة
صرح فلاديمير زيلينسكي بأن أنظمة الصواريخ الأمريكية المضادة للطائرات لا يمكنها محاربة القنابل الموجهة الروسية.
وأضاف زيلينسكي في مقابلة مع صحيفة "يلادلفيا إنكويرر"، أن "أنظمة "باتريوت" لا تستطيع محاربة قذائف "كاب" الروسية".
وفقا لزيلينسكي، فإنه "تبلغ تكلفة صواريخ باتريوت نحو ثلاثة ملايين دولار للقطعة الواحدة، ويمكن أن يكون هناك الآلاف من صواريخ "كاب" الروسية ، لذلك لا يمكنك الاعتماد على الدفاع الجوي الأمريكي باهظ الثمن.
وخلص زيلينسكي إلى القول: "وهنا لا يتعلق الأمر فقط بالمال، فهم ببساطة لا ينتجون الكثير".
وفي السابق، اشتكى زيلينسكي مرارا وتكرارا من الكفاءة العالية للقنابل الروسية الموجهة، مشيرا إلى أن قذائف "كاب" تتسبب في أضرار جسيمة للجيش الأوكراني، ومن الصعب التصدي لها.
وتعتبر قنبلة "كاب-1500" من القنابل الفعالة جدا، وهي موجهة بالليزر، وتزن 1500 كغ، يمكن أن يكون لهذه القنبلة رأس حربي متفجر أو مخترق. وهي قادرة على اختراق 3 أمتار من الخرسانة المسلحة أو 20 مترًا من الأرض.
ويمكن تجهيز هذه القنابل بنظام دفع لضرب هدف على مسافة أبعد، لذلك يمكن للطائرات الحاملة "سو-24إم" و"سو-34" و"سو-35" إطلاق مثل هذه القنابل خارج منطقة الدفاع الجوي للعدو. وبفضل وسائل التوجيه الحديثة وتصحيح المسار، فإن دقة ضرب قنبلة تسقط من ارتفاع ثمانية كيلومترات تصل إلى 4 أمتار.