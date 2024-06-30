https://sarabic.ae/20240630/خبير-بريطاني-القنابل-الجوية-الروسية-فاب3000-مدمرة-للبنية-التحتية-العسكرية-في-أوكرانيا-1090335061.html

خبير بريطاني: القنابل الجوية الروسية "فاب–3000" مدمرة للبنية التحتية العسكرية في أوكرانيا

خبير بريطاني: القنابل الجوية الروسية "فاب–3000" مدمرة للبنية التحتية العسكرية في أوكرانيا

سبوتنيك عربي

ذكر المحلل البريطاني، ألكسندر ميركوريس، أن القنابل الجوية الروسية من طراز "فاب–3000" مدمرة للبنية التحتية العسكرية في أوكرانيا. 30.06.2024, سبوتنيك عربي

2024-06-30T13:32+0000

2024-06-30T13:32+0000

2024-06-30T13:34+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

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وأضاف ميركوريس على قناة "دوران" على "يوتيوب"، أنه "بُدء الروس في استخدام"فاب–3000" الجديدة، ومن الواضح أن لها تأثيرًا مدمرًا، فهذه قنبلة عملاقة للغاية تزن ثلاثة أطنان، وتم إنشاؤها للقضاء على أقوى المناطق والمواقع المحصنة.ووفقا له فإن إسقاط "فاب–3000" على البنية التحتية الاستراتيجية والعسكرية يدمرها على الفور. بالإضافة إلى ذلك، نتيجة للإضراب، لا يفقد العدو التحصينات فحسب، بل أيضا الأفراد.ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثالت، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.

https://sarabic.ae/20240630/زعيم-حزب-ألماني-يؤكد-حاجة-برلين-إلى-الابتعاد-عن-الصراع-الأوكراني--1090334061.html

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