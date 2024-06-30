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الإنسان والثقافة
واقع الحضور الثقافي الروسي في الساحة العربية بين اليوم والأمس
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زواج خارج المحاكم ضحاياه القاصرات
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مرايا العلوم
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16:34 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
مساع أمريكية لاستئناف مفاوضات غزة و تعديلات على مقترح بايدن
17:03 GMT
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لبنان والعالم
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صدى الحياة
لماذا عالمنا اليوم بحاجة إلى المدن الذكية … مستقبل واعد لدول أكثر تطورا وحداثة
08:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
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12 د
قوانين الاقتصاد
خبراء يوضحون أهمية وجود مركز للغاز الروسي في إيران
09:30 GMT
30 د
الإنسان والثقافة
الأدب الروسي امتد بعيدا لكل بلاد العالم وأصبح الأكثر تأثيرا عالميا
10:03 GMT
29 د
كواليس السينما
السينما ما بين التاريخ والدين
10:33 GMT
27 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
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27 د
مرايا العلوم
كيف تختبر تأثيرات النسبية لأينشتاين في الحياة الواقعية؟
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ملفات ساخنة
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Боевая работа артдивизиона ЦВО на Авдеевском направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240630/زعيم-حزب-ألماني-يؤكد-حاجة-برلين-إلى-الابتعاد-عن-الصراع-الأوكراني--1090334061.html
زعيم حزب ألماني يؤكد حاجة برلين إلى الابتعاد عن الصراع الأوكراني
زعيم حزب ألماني يؤكد حاجة برلين إلى الابتعاد عن الصراع الأوكراني
سبوتنيك عربي
صرح زعيم حزب "البديل من أجل ألمانيا"، بيورن هيكي، أن ألمانيا بحاجة إلى الابتعاد عن الصراع الأوكراني، مع الحفاظ على السلام. 30.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-30T11:39+0000
2024-06-30T11:39+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار ألمانيا
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وأضاف هيكي لقناة "فينيكس": "السماح لدولة ما بالتورط في هذا الصراع هو أمر غير حكيم. يجب أن تظل ألمانيا مركزاً سلمياً بعد أحداث القرن العشرين".واعترف هيكي بأنه فوجئ بالسياسة المتشددة التي تنتهجها سلطات بلاده، وأشار أيضًا إلى أن "الصراع بين روسيا وأوكرانيا، لم يبدأ في عام 2022، بل له تاريخ أطول".وقال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في مقابلة مع الصحفي الأمريكي، تاكر كارلسون، إنه متفاجئ من السلطات الألمانية الحالية، التي تسترشد بمصالح الغرب الجماعي، وليس بلادها.ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثالت، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.القوات الروسية تحرر بلدتي سبورنوي ونوفو ألكسندروفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية
https://sarabic.ae/20240630/نائب-أوكراني-يكشف-ما-حصل-في-قصر-كييف-بعد-المناظرة-بين-بايدن-وترامب-1090330795.html
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روسيا, أخبار ألمانيا
روسيا, أخبار ألمانيا

زعيم حزب ألماني يؤكد حاجة برلين إلى الابتعاد عن الصراع الأوكراني

11:39 GMT 30.06.2024
© Sputnik . Alexey Vitvitsky / الانتقال إلى بنك الصورعلم ألمانيا
علم ألمانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 30.06.2024
© Sputnik . Alexey Vitvitsky
/
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تابعنا عبر
صرح زعيم حزب "البديل من أجل ألمانيا"، بيورن هيكي، أن ألمانيا بحاجة إلى الابتعاد عن الصراع الأوكراني، مع الحفاظ على السلام.
وأضاف هيكي لقناة "فينيكس": "السماح لدولة ما بالتورط في هذا الصراع هو أمر غير حكيم. يجب أن تظل ألمانيا مركزاً سلمياً بعد أحداث القرن العشرين".
واعترف هيكي بأنه فوجئ بالسياسة المتشددة التي تنتهجها سلطات بلاده، وأشار أيضًا إلى أن "الصراع بين روسيا وأوكرانيا، لم يبدأ في عام 2022، بل له تاريخ أطول".
وقال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في مقابلة مع الصحفي الأمريكي، تاكر كارلسون، إنه متفاجئ من السلطات الألمانية الحالية، التي تسترشد بمصالح الغرب الجماعي، وليس بلادها.
الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 30.06.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
نائب أوكراني يكشف ما حصل في "قصر كييف" بعد المناظرة بين بايدن وترامب
10:27 GMT
ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثالت، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
القوات الروسية تحرر بلدتي سبورنوي ونوفو ألكسندروفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. "حزب الله" يستهدف مبنى يستخدمه جنود إسرائيليون ‏في مستوطنة يرؤون12:03 GMTВоенные инженеры Центрального военного округа на Краснолиманском направлении спецоперации - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة06:42 GMT
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