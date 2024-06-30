https://sarabic.ae/20240630/زعيم-حزب-ألماني-يؤكد-حاجة-برلين-إلى-الابتعاد-عن-الصراع-الأوكراني--1090334061.html

زعيم حزب ألماني يؤكد حاجة برلين إلى الابتعاد عن الصراع الأوكراني

زعيم حزب ألماني يؤكد حاجة برلين إلى الابتعاد عن الصراع الأوكراني

سبوتنيك عربي

صرح زعيم حزب "البديل من أجل ألمانيا"، بيورن هيكي، أن ألمانيا بحاجة إلى الابتعاد عن الصراع الأوكراني، مع الحفاظ على السلام. 30.06.2024, سبوتنيك عربي

2024-06-30T11:39+0000

2024-06-30T11:39+0000

2024-06-30T11:39+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

أخبار ألمانيا

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وأضاف هيكي لقناة "فينيكس": "السماح لدولة ما بالتورط في هذا الصراع هو أمر غير حكيم. يجب أن تظل ألمانيا مركزاً سلمياً بعد أحداث القرن العشرين".واعترف هيكي بأنه فوجئ بالسياسة المتشددة التي تنتهجها سلطات بلاده، وأشار أيضًا إلى أن "الصراع بين روسيا وأوكرانيا، لم يبدأ في عام 2022، بل له تاريخ أطول".وقال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في مقابلة مع الصحفي الأمريكي، تاكر كارلسون، إنه متفاجئ من السلطات الألمانية الحالية، التي تسترشد بمصالح الغرب الجماعي، وليس بلادها.ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثالت، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.القوات الروسية تحرر بلدتي سبورنوي ونوفو ألكسندروفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية

https://sarabic.ae/20240630/نائب-أوكراني-يكشف-ما-حصل-في-قصر-كييف-بعد-المناظرة-بين-بايدن-وترامب-1090330795.html

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