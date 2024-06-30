نائب أوكراني يكشف ما حصل في "قصر كييف" بعد المناظرة بين بايدن وترامب

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الإنسان والثقافة
واقع الحضور الثقافي الروسي في الساحة العربية بين اليوم والأمس
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عرب بوينت بودكاست
زواج خارج المحاكم ضحاياه القاصرات
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مرايا العلوم
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المقهى الثقافي
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12:03 GMT
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كواليس السينما
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ملفات ساخنة
ما الأهداف الخفية وراء إنشاء ميناء لتقديم المساعدات لغزة؟
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مرايا العلوم
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16:34 GMT
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عالم سبوتنيك
مساع أمريكية لاستئناف مفاوضات غزة و تعديلات على مقترح بايدن
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لبنان والعالم
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لبنان والعالم
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صدى الحياة
لماذا عالمنا اليوم بحاجة إلى المدن الذكية … مستقبل واعد لدول أكثر تطورا وحداثة
08:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
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قوانين الاقتصاد
خبراء يوضحون أهمية وجود مركز للغاز الروسي في إيران
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30 د
الإنسان والثقافة
الأدب الروسي امتد بعيدا لكل بلاد العالم وأصبح الأكثر تأثيرا عالميا
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29 د
كواليس السينما
السينما ما بين التاريخ والدين
10:33 GMT
27 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
11:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
كيف تختبر تأثيرات النسبية لأينشتاين في الحياة الواقعية؟
11:31 GMT
29 د
ملفات ساخنة
ما الأهداف الخفية وراء إنشاء ميناء لتقديم المساعدات لغزة؟
12:03 GMT
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عرب بوينت بودكاست
هي افة ليست بالجديدة، أسبابها كثيرة، ونتائجها أكثر، تضرب المجتمع، فتعيث به فسادًا، إنها البطالة
12:33 GMT
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16:34 GMT
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أمساليوم
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Боевая работа артдивизиона ЦВО на Авдеевском направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240630/نائب-أوكراني-يكشف-ما-حصل-في-قصر-كييف-بعد-المناظرة-بين-بايدن-وترامب-1090330795.html
نائب أوكراني يكشف ما حصل في "قصر كييف" بعد المناظرة بين بايدن وترامب
نائب أوكراني يكشف ما حصل في "قصر كييف" بعد المناظرة بين بايدن وترامب
سبوتنيك عربي
كشف نائب في المجلس النيابي الأوكراني، اليوم الأحد، عن حدوث ضجة وصراخ عالي النبرة في أروقة القصر الرئاسي في كييف، وذلك بسبب نتائج المناظرة بين الرئيس الأمريكي... 30.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-30T10:27+0000
2024-06-30T10:27+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
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وكتب النائب الأوكراني، ألكسندر دوبينسكي، المحتجز للاشتباه في "تورطه بالخيانة"، عبر قناته الخاصة على منصة "تلغرام": "حدثت أمور غريبة وضجة كبيرة في مكتب فلاديمير زيلينسكي، بسبب المناظرة بين الرئيس الأمريكي جو بايدن، ودونالد ترامب".وأكد دوبينسكي أن "الضجة الأكبر بعد مناظرة ترامب وبايدن، حصلت ليس في الولايات المتحدة، بل في أوكرانيا، وتحديدا في مكتب زيلينسكي"، مشيرًا إلى أن "زيلينسكي استشاط غضبا من نتائج المناظرة بين الرئيسين، التي قد تؤثر على مصيره ومصير بلاده في المستقبل".وفي وقت سابق، أفادت صحيفة أمريكية، نقلا عن مصادر خاصة، بأن رعاة الحزب الديمقراطي الأمريكي يشعرون بقلق بالغ بعد المناظرة بين الرئيس السابق دونالد ترامب، والرئيس الأمريكي جو بايدن، ويناقشون إمكانية استبعاد الأخير من السباق الرئاسي.وذكرت الصحيفة في تقريرها أن "مانحي وداعمي الحزب الديمقراطي، الذين يشعرون بالقلق، وجدوا أنفسهم على حافة الهاوية يوم الجمعة، حيث أعرب بعض أغنى الأثرياء في أمريكا عن تعاطفهم مع أداء بايدن، الضعيف في المناظرة وتساءلوا عن كيفية تغيير مسار السباق الانتخابي".تقرير: بايدن لن ينسحب من السباق الرئاسي ما لم تقرر دائرته المقربة ذلكوقال أحد محاوري صحيفة "نيويورك تايمز" إنه بدأ مناقشات مع مستشارين سياسيين حول "القواعد الخفية"، التي تساعد في استبعاد بايدن من قائمة المرشحين رغما عنه قبل أو أثناء مؤتمر الحزب الديمقراطي.وبحسب الصحيفة، يأمل بعض المانحين أن يتمكن بايدن من "رؤية النور" ويرفض طوعا المشاركة في الانتخابات، مضيفة بالقول: "يقترح آخرون الاتصال بالسيدة الأولى جيل بايدن، لإقناع الرئيس بالانسحاب من السباق".إعلام: وزراء بريطانيون يطالبون الديمقراطيين بـ"تغيير" بايدن بسرعةوتتفق وسائل الإعلام الأمريكية على أن أداء بايدن كان ضعيفا في المناظرة الأولى مع ترامب، التي جرت مساء أول أمس الجمعة، في أتلانتا، حيث تلعثم وتوقف الرئيس الأمريكي عن الكلام في خطابه لمرات عدة، ولم يكن دائما يصوغ أفكاره بوضوح، وفي نهاية الحدث، التقطت كاميرا التلفزيون اللحظة التي ساعدت فيها زوجته جيل بايدن، في نزول الدرج.
https://sarabic.ae/20240630/إعلام-أمريكي-داعمون-للحزب-الديمقراطي-يريدون-إخراج-بايدن-بالقوة-من-الانتخابات-1090326242.html
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العالم

نائب أوكراني يكشف ما حصل في "قصر كييف" بعد المناظرة بين بايدن وترامب

10:27 GMT 30.06.2024
© AFP 2023 / SERGEI SUPINSKYالرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي
الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 30.06.2024
© AFP 2023 / SERGEI SUPINSKY
تابعنا عبر
كشف نائب في المجلس النيابي الأوكراني، اليوم الأحد، عن حدوث ضجة وصراخ عالي النبرة في أروقة القصر الرئاسي في كييف، وذلك بسبب نتائج المناظرة بين الرئيس الأمريكي جو بايدن، وسلفه دونالد ترامب.
وكتب النائب الأوكراني، ألكسندر دوبينسكي، المحتجز للاشتباه في "تورطه بالخيانة"، عبر قناته الخاصة على منصة "تلغرام": "حدثت أمور غريبة وضجة كبيرة في مكتب فلاديمير زيلينسكي، بسبب المناظرة بين الرئيس الأمريكي جو بايدن، ودونالد ترامب".
وأكد دوبينسكي أن "الضجة الأكبر بعد مناظرة ترامب وبايدن، حصلت ليس في الولايات المتحدة، بل في أوكرانيا، وتحديدا في مكتب زيلينسكي"، مشيرًا إلى أن "زيلينسكي استشاط غضبا من نتائج المناظرة بين الرئيسين، التي قد تؤثر على مصيره ومصير بلاده في المستقبل".
الرئيس الأمريكي، جو بايدن، يتحدث في حدث انتخابي أمام أنصاره بولاية نورث كارولينا، 28 يونيو/ حزيران 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 30.06.2024
إعلام أمريكي: داعمون للحزب الديمقراطي يريدون إخراج بايدن بالقوة من الانتخابات
05:14 GMT
وفي وقت سابق، أفادت صحيفة أمريكية، نقلا عن مصادر خاصة، بأن رعاة الحزب الديمقراطي الأمريكي يشعرون بقلق بالغ بعد المناظرة بين الرئيس السابق دونالد ترامب، والرئيس الأمريكي جو بايدن، ويناقشون إمكانية استبعاد الأخير من السباق الرئاسي.
وذكرت الصحيفة في تقريرها أن "مانحي وداعمي الحزب الديمقراطي، الذين يشعرون بالقلق، وجدوا أنفسهم على حافة الهاوية يوم الجمعة، حيث أعرب بعض أغنى الأثرياء في أمريكا عن تعاطفهم مع أداء بايدن، الضعيف في المناظرة وتساءلوا عن كيفية تغيير مسار السباق الانتخابي".
تقرير: بايدن لن ينسحب من السباق الرئاسي ما لم تقرر دائرته المقربة ذلك
وقال أحد محاوري صحيفة "نيويورك تايمز" إنه بدأ مناقشات مع مستشارين سياسيين حول "القواعد الخفية"، التي تساعد في استبعاد بايدن من قائمة المرشحين رغما عنه قبل أو أثناء مؤتمر الحزب الديمقراطي.
وبحسب الصحيفة، يأمل بعض المانحين أن يتمكن بايدن من "رؤية النور" ويرفض طوعا المشاركة في الانتخابات، مضيفة بالقول: "يقترح آخرون الاتصال بالسيدة الأولى جيل بايدن، لإقناع الرئيس بالانسحاب من السباق".
إعلام: وزراء بريطانيون يطالبون الديمقراطيين بـ"تغيير" بايدن بسرعة
وتتفق وسائل الإعلام الأمريكية على أن أداء بايدن كان ضعيفا في المناظرة الأولى مع ترامب، التي جرت مساء أول أمس الجمعة، في أتلانتا، حيث تلعثم وتوقف الرئيس الأمريكي عن الكلام في خطابه لمرات عدة، ولم يكن دائما يصوغ أفكاره بوضوح، وفي نهاية الحدث، التقطت كاميرا التلفزيون اللحظة التي ساعدت فيها زوجته جيل بايدن، في نزول الدرج.
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